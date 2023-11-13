Michael Jackson'ın ceketi satıldı

DAHA ÖNCE HATIRA EŞYALARI BİNLERCE DOLARA SATILMIŞTI



Daha önce Jackson'a ait olan bazı hatıra eşyaları da binlerce dolara satılmıştı. Bunlar arasında, Michael Jackson'ın, ünlü moonwalk dansını ilk kez yapmadan hemen önce taktığı siyah bir fedora şapka da bulunuyordu. Şapka, eylül ayında Paris'teki bir müzayedede 77 bin 640 Euro karşılığında satılmıştı.



Fotoğraflar: Depo Photos, AP