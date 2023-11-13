Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Michael Jackson'ın ceketi satıldı - Magazin haberleri

        Michael Jackson'ın ceketi satıldı

        Michael Jackson'ın 1980'li yıllardan kalma ikonik bir deri ceketi 306 bin dolara satıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2023 - 07:34 Güncelleme: 13.11.2023 - 08:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Michael Jackson'un bir içecek reklamında giydiği siyah-beyaz ceketin müzayedede 250 bin ile 490 bin dolar arasında bir fiyata satılması bekleniyordu.

        • 2

          Cuma günü Londra’da yapılan bir açık artırmada Jackson’ın ceketiyle birlikte 200’den fazla müzik hatırası daha satıldı.

        • 3

          BBC Türkçe'nin aktardığına göre; Bunların arasında George Michael’in ceketi ve Amy Winehouse’a ait bir peruk da vardı. Müzayedede David Bowie, Oasis ve 'The Beatles’a ait parçalar da yer aldı.

        • 4

          Müzayedede İngiliz şarkıcı Amy Winehouse’ın 2007'de 'You Know I’m No Good' şarkısının klibinde kullandığı peruk da 18 bin 750 dolara satıldı.

          'AC/DC' grubundan Angus Young’a ait gitar ise alıcı bulmadı.

        • 5

          1984'TE GİYMİŞTİ

          Jackson, söz konusu ceketi 1984'te bir içecek firması için oynadığı ilk reklamda giymişti.

          Bu reklamlardan birisinde Michael Jackson’ın saçı da alev almıştı. Yaşanan kazanın ardından Jackson’da bazı ciddi yanıklar oluşmuştu. Ancak ünlü şarkıcı, bu kaza esnasında başka bir ceket giyiyordu.

        • 6

          DAHA ÖNCE HATIRA EŞYALARI BİNLERCE DOLARA SATILMIŞTI

          Daha önce Jackson'a ait olan bazı hatıra eşyaları da binlerce dolara satılmıştı. Bunlar arasında, Michael Jackson'ın, ünlü moonwalk dansını ilk kez yapmadan hemen önce taktığı siyah bir fedora şapka da bulunuyordu. Şapka, eylül ayında Paris'teki bir müzayedede 77 bin 640 Euro karşılığında satılmıştı.

          Fotoğraflar: Depo Photos, AP

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İntihar mektubunu sosyal medyadan paylaşmış! Aile katliamının nedeni belli oldu!
        İntihar mektubunu sosyal medyadan paylaşmış! Aile katliamının nedeni belli oldu!
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Filistin'e destek veren Thunberg'in sözü kesildi
        Filistin'e destek veren Thunberg'in sözü kesildi
        Yağmur ve lodos uyarısı! Bu iller dikkat
        Yağmur ve lodos uyarısı! Bu iller dikkat
        Avrupa'nın en aktif yanardağı yeniden faaliyete geçti!
        Avrupa'nın en aktif yanardağı yeniden faaliyete geçti!
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Borçlanma primine dikkat!
        Borçlanma primine dikkat!
        NASA görüntüsü ortaya çıkardı! Arin de kuruyor!
        NASA görüntüsü ortaya çıkardı! Arin de kuruyor!
        İsrail Savunma Bakanı'ndan anlaşma sinyali
        İsrail Savunma Bakanı'ndan anlaşma sinyali
        "1990'larda her şey daha samimiydi"
        "1990'larda her şey daha samimiydi"
        İstanbul’da dehşet! 4 ölü 1 yaralı
        İstanbul’da dehşet! 4 ölü 1 yaralı
        "Kendine daha çok güven Kartal"
        "Kendine daha çok güven Kartal"
        Hafriyat kamyonu çarpmıştı! Acı haber geldi
        Hafriyat kamyonu çarpmıştı! Acı haber geldi
        O pozisyonlar penaltı mı?
        O pozisyonlar penaltı mı?
        Arda Güler'in sakatlığı kriz çıkardı!
        Arda Güler'in sakatlığı kriz çıkardı!
        "Sonuç her şeyi anlatıyor"
        "Sonuç her şeyi anlatıyor"
        Duraklama dönemi!
        Duraklama dönemi!
        Kimlik nakli!
        Kimlik nakli!
        Hikayede varlar, vergide yoklar
        Hikayede varlar, vergide yoklar
        Habertürk Anasayfa