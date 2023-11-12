"Van Gölü'ne göre yüzeyi daha küçük olduğu için çekilme çok net görülebiliyor" diyen Akkuş, şunları söyledi: "Arin Gölü'nün dramatik bir şekilde küçülmesi bize bir mesaj veriyor. Artık çok ciddi bir su sorunuyla karşı karşıyayız. Artık havza eskisi kadar yağış almıyor."