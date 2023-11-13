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        Haberler Gündem 3. Sayfa KURŞUN YAĞMURU | İzmir'de korkunç olay: Ev sahibi kiracıya kurşun yağdırdı! - Son dakika haberleri

        Ev sahibinden kiracıya kurşun yağmuru!

        İzmir'in Torbalı ilçesinde, ev sahibi 78 yaşında Halil İbrahim U., sokakta karşılaşıp tartıştığı kiracısı 28 yaşındaki Ahmet Alkan'ı tabancayla vurarak öldürdü. Polis, kaçan Halil İbrahim U.'yu yakalamak için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 08:27 Güncelleme: 13.11.2023 - 08:49
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        Ev sahibinden kiracıya kurşun yağmuru!
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        İzmir'de olay, dün saat 15.00 sıralarında, Ayrancılar Mahallesi'nde meydana geldi. Ev kirası artışı nedeniyle mahkemelik olan ev sahibi Halil İbrahim U. (78) ile kiracısı Ahmet Alkan (28) sokakta karşılaştı.

        KİRACISINI VURUP KAÇTI

        DHA'da yer alan habere göre ikili arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sonrası Halil İbrahim U., kiracısı Ahmet Alkan'a tabancayla ateş açtı ve olay yerinden kaçtı.

        KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

        Alkan, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        HASTANEDE CAN VERDİ

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Alkan'ı ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Alkan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        FİRARİ EV SAHİBİ ARANIYOR

        Jandarma, kaçan ev sahibini yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #İzmir
        #Son dakika haberler
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