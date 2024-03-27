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        Haberler Ekonomi Enerji Petrol fiyatlarında düşüş sürüyor - Enerji Haberleri

        Petrol fiyatlarında düşüş sürüyor

        Petrol, endüstri raporunun ABD stoklarında önemli bir artışa işaret etmesi sonrası düşüşünü sürdürüyor.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 27.03.2024 - 09:10 Güncelleme: 27.03.2024 - 09:10
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        Petrol fiyatlarında düşüş sürüyor
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        ABD'de ham petrol stoklarının arttığına dair rapor sonrası petrol fiyatları Çarşamba günü ikinci günde de düştü.

        Mayıs vadeli Brent ham petrolü varil başına 85,51 dolara geriledi.

        Amerikan Petrol Enstitüsü'nün Salı günü açıkladığı rakamlara atıfta bulunan piyasa kaynaklarına göre, ABD ham petrol stokları 9,3 milyon varil arttı.

        Önümüzdeki hafta yapılacak toplantı öncesinde üç OPEC+ kaynağının Reuters'a verdiği bilgiye göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC), Haziran ayındaki bakanlar toplantısına kadar petrol üretim politikasında herhangi bir değişiklik yapma olasılığı düşük.

        Reuters'a konuşan piyasa stratejisti Jun Rong Yeap, "ABD ham petrol stoklarındaki keskin artış ve OPEC+'nın gelecek hafta üretim politikasında potansiyel eylemsizlik beklentisi, petrol fiyatlarında daha fazla gevşemeye neden oldu" dedi.

        Bu ayın başlarında OPEC+ üyeleri yaklaşık 2,2 milyon tonluk üretim kesintilerini uzatmayı kabul etmişlerdi.

        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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        #petrol
        #enerji
        #dünya
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