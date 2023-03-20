Petrol fiyatı tahminini düşürdü

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Brent petrolün varil fiyatının mart ayında yaklaşık yüzde 15 düşüşle 72 dolara gerilemesinin ardından Goldman Sachs fiyat öngörüsünde aşağı yönlü revizyona gitti.

Banka son yayımladığı yatırımcı notunda önümüzdeki 12 ay için ortalama varili fiyatının 94 dolar olacağı tahmininde bulundu. Daha önce tahmini 100 dolar seviyesindeydi. Goldman analistleri 2024'ün ikinci yarısı için tahminlerini ise 97 dolar olarak açıkladı.

Yatırımcı notunda "Petrol fiyatları Çin'deki talep patlamasına rağmen bankacılık gerilimi, resesyon korkuları ve yatırımcı çıkışlarıyla gerileme yaşadı. Tarihi olarak bu tür olayların yaşanmasının ardından fiyatlar yavaş bir şekilde toparlanıyor" değerlendirmesi yer aldı.

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