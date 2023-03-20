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Petrol fiyatı tahminini düşürdü

Goldman Sachs son yaşanan düşüşün ardından önümüzdeki 12 ay için ortalama brent petrol varil fiyatı tahminini 100 dolardan 94 dolara düşürdü

Giriş: 20.03.2023 - 08:59 | Güncelleme: ABONE OL
Petrol fiyatı tahminini düşürdü
Petrol fiyatı tahminini düşürdü
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HABERTURK.COM

Brent petrolün varil fiyatının mart ayında yaklaşık yüzde 15 düşüşle 72 dolara gerilemesinin ardından Goldman Sachs fiyat öngörüsünde aşağı yönlü revizyona gitti.

Banka son yayımladığı yatırımcı notunda önümüzdeki 12 ay için ortalama varili fiyatının 94 dolar olacağı tahmininde bulundu. Daha önce tahmini 100 dolar seviyesindeydi. Goldman analistleri 2024'ün ikinci yarısı için tahminlerini ise 97 dolar olarak açıkladı.

Yatırımcı notunda "Petrol fiyatları Çin'deki talep patlamasına rağmen bankacılık gerilimi, resesyon korkuları ve yatırımcı çıkışlarıyla gerileme yaşadı. Tarihi olarak bu tür olayların yaşanmasının ardından fiyatlar yavaş bir şekilde toparlanıyor" değerlendirmesi yer aldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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