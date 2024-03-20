Petek Dinçöz kimdir, kaç yaşında? Petek Dinçöz'ün hayatı ve biyografisi

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Bir dönemin en popüler şarkıcıları arasında yer alan ve Türkiye’nin lolitası olarak adlandırılan Petek Dinçöz gözlerden uzak yaşamına rağmen merak edilen iismler arasında yer alıyor. İşte, Petek Dinçöz hayatı hakkında merak edilenler.

Petek Dinçöz Kimdir?

Petek Dinçöz, asıl adıyla Diğdem Ezgü, 29 Mayıs 1980'de İzmir'de dünyaya geldi. Petek Dinçöz sanat dünyasına adım atmadan önce kendisine verilen sahne ismini hala kullanmaktadır. Azeri kökenli olan sanatçı, Esra Suay ve Müjdat Fahri Ezgü çiftinin kızlarıdır. Babasını küçük yaşta kaybeden Petek Dinçöz'ün Necdet adında bir erkek kardeşi bulunmaktadır. İlk ve orta öğrenimini Gazi Ortaokulu'nda tamamlayan Dinçöz, 14 yaşına kadar İzmir'de yaşadıktan sonra okulu bırakarak mankenlik kariyerine adım attı. Ardından müzik ve oyunculuk alanında da kendini geliştirdi.

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Petek Dinçöz Kaç Yaşında?

Petek Dinçöz, 29 Mayıs 1980 doğumludur.

Petek Dinçöz Nereli?

Petek Dinçöz, babaannesi tarafından Azeri kökenli olduğu belirtilen bir ailede doğmuştur. Ancak doğum yeri olarak İzmir, Türkiye gösterilmektedir.

Petek Dinçöz Özel Yaşamı

1999 yılından beri birlikte olduğu Uçankuş'un sahibi Can Tanrıyar'dan, 12 Ocak 2008'de katıldığı Beyaz Show programında evlilik teklifi aldı ve dünyaevine girdi. Çiftin nikahını o dönemin RTÜK başkanı kıydı. Daha sonra Çırağan Sarayı'nda muhteşem bir düğün gerçekleştirdiler.

2010 yılında Tanrıyar'dan ayrıldıktan sonra, Petek Dinçöz, fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü iddia ederek, 17 Nisan 2014'te Beyaz TV'de yayımlanan Söylemezsem Olmaz programına katıldı ve yardım istedi.

İkinci eşi Serkan Kodaloğlu ile 8 Temmuz 2014'te evlendi ve 2015 yılında İrfan Aslan adında bir oğlu oldu. Ancak 10 Ağustos 2020'de, tiroid hastalığı nedeniyle bebeğini kaybettiğini duyurdu. Daha sonra, bu açıklamanın yanlış anlaşıldığını belirtti.

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Dinçöz, Serkan Kodaloğlu ile 15 Mart 2022'de anlaşmalı olarak boşandı. 8 Ağustos 2022'de işletmeci Nida Büyükbayrakdar ile nişanlandı ve 16 Ağustos 2022'de çift Beşiktaş'ta evlendi.

Kariyeri

1997 yılında Kıbrıs Güzellik Yarışması'nda ikinci olan ve aynı zamanda Atilla Kaplakarslan tarafından keşfedilen Petek Dinçöz, Türk müzik ve televizyon dünyasında önemli bir yere sahiptir. Mankenlik kariyerine 1998 yılında başlayan Dinçöz, Sırılsıklam adlı dizide başrol oynayarak televizyon dünyasına adım atmıştır. Ardından, 2000 yapımı Zehirli Çiçek dizisinde rol almış ve başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmiştir.

Müzik kariyerinde de önemli bir yere sahip olan Dinçöz, 2007 yılında "Yolun Açık Olsun" albümüyle Türkiye'deki ilk "kokulu" albümü piyasaya sürmüş ve büyük bir satış başarısı elde etmiştir. 2008'de ise "Frekans" albümüyle müzik dünyasındaki varlığını sürdürmüş ve geniş bir hayran kitlesi edinmiştir.

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2009 yılında Sezen Aksu'nun da desteğiyle müzik tarzını popa çeviren Dinçöz, "Ne Yapayım Şimdi Ben" albümünü piyasaya sürmüş ve popülerliğini artırmıştır. Ardından çıkardığı single ve maxi single çalışmalarıyla müzik kariyerini zenginleştirmiştir.

Televizyonculuk kariyerinde de başarılı olan Dinçöz, 2012 yılında "Çarkıfelek" programını sunarak televizyon dünyasında da adından söz ettirmiştir. Aynı yıl çıkardığı "In The Eyes" adlı şarkısı ile Avrupa'da tanınmaya başlayan sanatçı, müzik ve televizyon dünyasındaki başarılı kariyerini sürdürmeye devam etmektedir.

2013 yılında, müzik kariyerine devam ederken, Arım Balım Peteğim programında yaşadığı mali sorunlar nedeniyle davalık olan Dinçöz, mahkeme kararıyla yapımcı firmayı haklı bulmuş ve yaşanan bu olaylar gündeme gelmiştir.

Albümleri

2002: Aşkın Tam Sırası / Universal Music

2003: Sen Değmezsin / Avrupa Müzik

2004: Şaka Gibi / Özden Müzik

2005: Doktor Tavsiyesi / DMC

2007: Yolun Açık Olsun / DMC

2008: Frekans / Esen Müzik

2009: Ne Yapayım Şimdi Ben? / Seyhan Müzik

2011: Yalanı Boşver / DMC

2013: Milat / Kaya Müzik