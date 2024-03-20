Özcan Deniz kimdir, kaç yaşında? Özcan Deniz’in hayatı ve biyografisi

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Şarkıcı, oyuncu ve yönetmen kimlikleri ile yaptığı işlerle adından söz ettirmeye devam eden Özcan Deniz, yeni dizisi Kızıl Goncalar ile yeniden gündemde. Genç görüntüsüyle yıllara meydan okuyan Özcan Deniz hakkında bilinmeyenler yazımızda sizlerle.

Özcan Deniz Kimdir?

1977 yılında ailesinin Aydın'a göç etmesiyle birlikte çocukluğunun ve gençliğinin ilk dönemlerini Aydın'da geçiren Özcan Deniz eğitim hayatı boyunca kendi yazdığı küçük hikayeleri oyunlaştırarak, arkadaşlarıyla birlikte küçük amatör tiyatro toplulukları kurdu ve çevre yörelerde turnelere çıktı. Bu yıllarda müziğe olan ilgisi de artarak kendini gösterdi.

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Müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuk alanında da başarılı bir kariyere sahip olan Özcan Deniz, birçok dizi ve filmde rol aldı. 2001 yapımı "Asmalı Konak" dizisiyle geniş kitlelere ulaştı ve bu dizi, Deniz'in oyunculuk yeteneğini kanıtlamasına yardımcı oldu. Ardından "Yılan Hikayesi" ve "Kader" gibi yapımlarda da başarılı performanslar sergiledi.

Deniz, sadece oyunculuk ve müzik kariyeriyle değil, aynı zamanda yönetmenlik ve senaristlikle de ilgilenmektedir. "O Şimdi Mahkum" ve "Evim Sensin" gibi filmlerde hem yönetmenlik hem de oyunculuk yaparak sinema dünyasında da adından söz ettirdi.

Özcan Deniz Kaç Yaşında?

Özcan Deniz, 19 Mayıs 1972 tarihinde doğmuştur. Özcan Deniz nereli sorusu da sıkça sorulan sorular arasında yer almaktadır. Ankara'da dünyaya gelen Deniz beş yaşına kadar Ankara'da yaşamıştır. Ailesi aslen Kürt ve Ağrılıdır.

Özcan Deniz Özel Yaşamı

Özcan Deniz iki evlilik geçirmiştir. Bunlardan biri 1992 ile 2002 yılları arasında Handan Deniz ile olan evliliğidir. İkilinin bu evlilikten bir çocuğu olmamıştır. Ardından 2018 – 2019 yılları arasında sanatçı Feyza Aktan ile evli kalmıştır. İkilinin bu evlilikten Kuzey isimli bir çocukları olmuştur. Özcan Deniz ve Feyza Aktan ile olan evliliğinde yaşanan şiddet iddiaları ile uzun süre magazin gündeminde yer aldı. Çiftin olaylı boşanmasının ardından da tartışmalar hala devam ediyor.

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Deniz şu anda 26 yaşındaki İranlı modacı Samar Dagdar ile evlendi.

Kariyeri

Özcan Deniz, sinema kariyerine 1994 yılında "Ona Sevdiğimi Söyle" adlı yapımda rol alarak adım attı. 2002'de "Kolay Para" filminde yer aldı ve ardından 2003'te "O Şimdi Asker" ve "Asmalı Konak: Hayat" filmlerinde roller üstlendi. Senaryosunu kendisinin yazdığı "Neredesin Firuze" filminde 2004'te oynadı. 2006'da "Keloğlan Kara Prense Karşı" filminde izleyici karşısına çıktı. 2008'de Dışişleri Bakanlığı'nın desteklediği "Mevlana Aşkın Dansı" adlı belgeselde yer aldı. 2011'de hem senaristliğini üstlendiği hem de yönetmenliğini yaptığı "Ya Sonra" adlı filmle dikkat çekti. Müzik kariyerine de devam eden Deniz, 2012'de "Bi Düşün" albümünü piyasaya sürdü. Ayrıca, Yeşim Ustaoğlu'nun yönettiği "Araf" filminde Kamyon şoförü Mahur karakterine hayat verdi.

Yönetmenliğini üstlendiği "Evim Sensin" ve "Su ve Ateş" filmleri birçok ödül kazandı. 2014 yılında "Karagül" ve 2014-2015 yıllarında "Kaderimin Yazıldığı Gün" adlı dizilerde rol aldı. 2017-2019 yılları arasında "İstanbullu Gelin" dizisinde Faruk Boran karakterini canlandırdı. 2019'da "Seni Çok Bekledim" dizisinde Kadir Eren karakterini oynadı. Günümüzde ise 2023 yılında yayımlanmaya başlayan "Kızıl Goncalar" dizisinde başrol karakteri Levent Alkanlı'yı canlandırmaktadır.

Ödülleri

2005 MGD Altın Objektif Ödülleri - Yılın En İyi Tv Dizi Oyuncusu Ödülü

2008 14. Kral Tv Video Müzik Ödülleri - En İyi Arabesk-Fantezi Erkek Sanatçı

2011 Manheim Türk Film Festivali Ödülleri - En İyi Film (Ya Sonra)

2012 19. Siyaset Dergisi Ödülleri - Yılın En İyi Filmi (Evim Sensin)

Albümleri

Aşkın Nur Yengi ile Düetler (1993)

Sana Mecburum (1998)

Aşk İçin (1999)

Gönül Yarası (2000)

Bir Tatlı Tebessüm (2001)

Özcan Deniz (2002)

Gönül Hırsızı (2004)

Sen Yarim İdun (2006)

Aşk (2008)

Özcan Deniz 2011 (2011)

Bi Düşün (2012)

Hediye (2013)

Bir Daha Gitme (2016)

Şarkıları

Yine Ağlattın Beni

Meleğim

Hadi Hadi Meleğim

Beyaz Kelebeğim

Yalan Mı?

Çoban Yıldızı

Aslan Gibi

Leyla

Dön Desem

Ateşteyim

Kalbim Ege'de Kaldı

Ben Sana Vurgunum

Bir De Bana Sor

Sevdazede

Hepsi Seninle Güzel

Kandırdım

Allah Büyük