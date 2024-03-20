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Sevilen oyuncu Nurgül Yeşilçay’ın nereli olduğu, eğitimi, oynadığı diziler ve kaç yaşında olduğu hala merak konusu. Sizler için hazırladığımız yazımızda Nurgül Yeşilçay kimdir, kaç yaşında? Nurgül Yeşilçay'ın hayatı ve biyografisi hakkında bilgileri bulabilirsiniz.

Nurgül Yeşilçay Kimdir?

Nurgül Yeşilçay, Türk sineması ve televizyonunun tanınmış oyuncularından biridir. 26 Mart 1976'da İstanbul'da doğmuştur. Oyunculuk kariyerine tiyatro ile başlamış, daha sonra sinema ve televizyon dünyasına adım atmıştır. Yeşilçay, hem dramatik rollerdeki başarısıyla hem de komedi tarzındaki performanslarıyla geniş bir kitle tarafından sevilmiştir.

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2001 yılında gösterime giren ve büyük ses getiren "Güz Sancısı" adlı filmdeki performansı ile dikkatleri üzerine çekmiş ve birçok ödül kazanmıştır. Ardından "Babam ve Oğlum", "Aşk-ı Memnu", "Muhteşem Yüzyıl Kösem" gibi önemli yapımlarda yer almıştır.

Karakterlerine olan derinlemesine yaklaşımı ve sahnedeki etkileyici performansları ile dikkat çeken Yeşilçay, Türk sinemasının ve televizyonunun önde gelen isimlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Hem yerli hem de uluslararası projelerde rol almış ve başarılı performanslarıyla geniş kitlelerin beğenisini kazanmıştır.

Nurgül Yeşilçay Kaç Yaşında?

Efsaneleşen ve günümüzde bile tekrarı defalarca izlenen Asmalı Konak’la televizyon dünyasına adım atan Nurgül Yeşilçay, 26 Mart 1976'da İstanbul'da doğmuştur. Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle de adından söz ettiren Yeşilçay 48 yaşındadır.

Nurgül Yeşilçay Nereli?

Başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay’ın İstanbullu olduğu bilinmektedir.

Nurgül Yeşilçay Hayatı

Nurgül Yeşilçay, özel hayatını oldukça gizli tutmayı tercih eden bir ünlüdür. Evlilikleri, 2004 yılında Cem Özer ile evlenmesiyle başlar. Bu evlilikten 2005 yılında oğlu Osman Nejat dünyaya gelir. Ancak 2010 yılında Cem Özer'den boşanır. Ardından 2017 yılında Necati Kocabay ile evlenir, fakat 2018 yılında bu evlilik de sona erer. Nurgül Yeşilçay'ın Cem Özer ile olan evliliğinden olan Osman Nejat adında bir oğlu bulunmaktadır. Özel ilişkilerine dair çok fazla detay paylaşmayı tercih etmeyen Yeşilçay, Cem Özer ve Necati Kocabay ile olan evlilikleri dışında, birkaç isimle daha anılmıştır. Genel olarak özel hayatı hakkında sessiz kalan Yeşilçay, sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanmamakta ve boş zamanlarını oğluyla vakit geçirmeyi ve kitap okumayı tercih etmektedir.

Nurgül Yeşilçay’ın Rol Aldığı Yapımlar

Nurgül Yeşilçay Asmalı Konak’la dizi ve film sektöründe hızlı bir giriş yapsa da bu başarısını hala korumaya devam etmektedir. İşte yer aldığı dizi, film ve tiyatrolar:

Her Şey Çok Güzel Olacak

Şellale

Mumya Firarda

Asmalı Konak: Hayat

Anlat İstanbul

Eğreti Gelin

Adem'in Trenleri

Yaşamın Kıyısında

Vicdan Aydanur

7 Kocalı Hürmüz

Çınar Ağacı

Aşk Kırmızı

Şanzelize Hırsız

Gece

Köstebekgiller: Perili Orman

Güzel Cin

Kim Bu Aile?

Mahalleden Arkadaşlar

Nurgül Yeşilçay, 2007 yılında Barış Pirhasan'ın yönetmenliğini üstlendiği "Adem'in Trenleri" filmindeki Hacer rolüyle 13. Sadri Alışık Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Ayrıca, Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği (ÇASOD) Geleneksel 15. Oyuncu Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı. Bu ödülü, "Yaşamın Kıyısında" ve "Adem’in Trenleri" filmlerindeki farklı rollerdeki etkileyici performansı ve doğallığıyla kazandı. Ardından, 2008 yılında Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde Semih Kaplanoğlu'nun jüri başkanlığını yaptığı ulusal yarışma jürisinde yer aldı. Aynı yılın Mayıs ayında çekimlerine başlanan Erden Kıral'ın "Vicdan" adlı filminde Aydanur karakteriyle 45. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü.