Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Defne Samyeli kimdir, kaç yaşında? Defne Samyeli'nin hayatı ve biyografisi

        Defne Samyeli kimdir, kaç yaşında? Defne Samyeli'nin hayatı ve biyografisi

        Yıllara meydan okuyan güzelliği ile her dönem dikkat çekmeyi başaran Defne Samyeli, instagram üzerinden yaptığı paylaşımlar ile gençlere taş çıkartmaya devam ediyor. İşte, Defne Samyeli hayatı hakkında merak edilenler.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2024 - 10:41 Güncelleme: 20.03.2024 - 10:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Defne Samyeli kimdir?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Televizyon dünyasında haber spikeri olarak başarılı bir kariyer elde eden Defne Samyeli sesi, güzelliği ve oyunculuğu ile yıllar içerisinde farklı alanlarda da kendini gösterirken yıllara meydan okuyan güzelliğiyle de konuşulmaya devam ediyor. İlerleyen yaşına rağmen popülerliğini korusa da Defne Samyeli kimdir soruları sorulmaya devam ediyor.

        Defne Samyeli Hayatı

        Defne Samyeli, 17 Mart 1972 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Aslen Malatyalı bir ailenin kızı olan Samyeli'nin babası Haluk Samyeli amiral, annesi Sendegül Samyeli ise ev hanımıdır. Ancak, Samyeli 13 yaşındayken babasını kaybetmiştir. Eğitim hayatına gelince, ilk olarak İstanbul'da ilkokulu tamamlamıştır. Daha sonra Nişantaşı Anadolu Lisesi'nden üçüncülükle mezun olmuştur. Üniversite eğitimine Boğaziçi Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü'nde başlamış ancak iş hayatının yoğunluğu nedeniyle eğitimini tamamlayamamıştır. Yıllar sonra ise İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olmuştur.

        REKLAM

        Defne Samyeli Kaç Yaşında?

        Defne Samyeli 1972 İstanbul Doğumludur. Defne Samyeli şu anda 52 yaşındadır.

        Defne Samyeli Nereli?

        Defne Samyeli 1972 yılında İstanbul’da doğsa da aslında ailesi Malatyalıdır.

        Defne Samyeli Özel Yaşamı

        Defne Samyeli, 1991 yılında iş insanı Eren Talu ile evlendi ve bu evlilikten Deren, Defne ve Derin adında üç kızı oldu. Ancak, 2011 yılında Eren Talu'dan boşandı. Daha sonra, 2015 yılında iş insanı Uğur Kardaş ile evlendi, ancak 2020 yılında bu evlilik de sona erdi.

        Çocukları arasında Deren Talu (1994 doğumlu), Defne Talu (1996 doğumlu) ve Derin Talu (2002 doğumlu) bulunmaktadır. İlişkilerine gelince, Defne Samyeli, Eren Talu ve Uğur Kardaş ile evlilikleri dışında bazı ilişkiler yaşadı. Örneğin, 2016 yılında iş insanı Cem Yılmaz ile bir ilişki yaşadı ve 2020 yılında avukat Serdar Koç ile bir ilişki yaşadı.

        Defne Samyeli Kariyeri

        REKLAM

        Defne Samyeli, 1991 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasında üçüncü oldu. Yarışmaya 19 yaşındayken katıldı ve güzelliğiyle jürinin ve izleyicilerin beğenisini kazandı. Samyeli, yarışmada üçüncü olmasının ardından mankenlik yapmaya başladı. Daha sonra sunuculuk ve oyunculuk gibi farklı alanlarda da kendini denemeye başladı ve başarılı oldu. Defne Samyeli’nin kariyerinde yer aldığı yapımlar ise şunlardır:

        Kitapları:

        • 2014 - Kısa Lafın Uzunu

        Albümleri:

        • 1994 - Tek Başına
        • 2015 - Son Arzum

        TV Programları:

        • 1991 - 1994: Salı Pazarı - Star Tv
        • 1992 - 1993: İyi Günler Türkiye - Star Tv
        • 1994: Pazar Show - Show Tv
        • 1994 - 1995: Show'da Show - Show Tv
        • 1996: Şakalamaca - Kanal D
        • 1996 - 1999: Defne Samyeli İle Gecenin İçinden - Kanal D
        • 1998: Defne Samyeli İle Flaş Haber - Kanal D
        • 1999 - 2002: Kanal D Ana Haber Bülteni - Kanal D
        • 2002: Seçim 2002 - Show Tv
        • 2002 - 2007: Show Tv Ana Haber Bülteni - Show Tv
        • 2004: Seçim 2004 - Show Tv
        • 2006: Vizyon - Show Tv
        • 2007: Seçim 2007 - Show Tv
        • 2010: Herşey Bambaşka - Atv
        • 2011: 45 Dakika - A Haber
        • 2011: Söz Teması - A Haber
        • 2013: Babam Sınıfta Kaldı (Çiğdem) - Televizyon Dizisi - Fox Tv
        • 2015: Kurtlar Vadisi Pusu 9. Sezon (Asya) - Televizyon Dizisi
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili sıcak gelişme!
        Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili sıcak gelişme!
        Sinema sanatçısının ağabeyi dövülerek öldürüldü!
        Sinema sanatçısının ağabeyi dövülerek öldürüldü!
        Maskeli, Almanya'dan gelmiş!
        Maskeli, Almanya'dan gelmiş!
        Daha 20 yaşında... Otel odasında yakalandı!
        Daha 20 yaşında... Otel odasında yakalandı!
        'Bahar' için buluştular
        'Bahar' için buluştular
        Dünya Mutluluk Raporu yayınlandı
        Dünya Mutluluk Raporu yayınlandı
        "Kur'an-ı baştan sona okudum"
        "Kur'an-ı baştan sona okudum"
        Direksiyon eğitmeni kazada öldü! Feci kaza kamerada!
        Direksiyon eğitmeni kazada öldü! Feci kaza kamerada!
        Neden bir haftada 7 gün bulunuyor?
        Neden bir haftada 7 gün bulunuyor?
        Y kuşağında kanser tehlikesi!
        Y kuşağında kanser tehlikesi!
        Hurma çekirdeğinin bilinmeyen faydaları!
        Hurma çekirdeğinin bilinmeyen faydaları!
        6 kilo kokain çalınmıştı! "İçici" memuru adli emanete vermişler!
        6 kilo kokain çalınmıştı! "İçici" memuru adli emanete vermişler!
        Ersen Martin hayatını kaybetti
        Ersen Martin hayatını kaybetti
        5 Süper Lig ekibine transfer yasağı!
        5 Süper Lig ekibine transfer yasağı!
        Gözler Fed'in faiz kararında
        Gözler Fed'in faiz kararında
        Kimseyi ikna edemedi
        Kimseyi ikna edemedi
        Şişli'de rezerv alan tartışması!
        Şişli'de rezerv alan tartışması!
        Aldatıcı reklamlara ceza
        Aldatıcı reklamlara ceza
        Asker dönüşü işsize ödenek
        Asker dönüşü işsize ödenek
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Habertürk Anasayfa