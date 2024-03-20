Ezgi Mola kimdir, kaç yaşında? Ezgi Mola'nın hayatı ve biyografisi

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Anne olma sürecinin ardından yakın dostu Enis Arıkan’la olan küslüğüyle magazin gündemine oturan Ezgi Mola hakkında bilinmesi gereken detaylar yazımızda.

Ezgi Mola Kimdir?

Ezgi Mola, 29 Mart 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi ancak kökenleri Malatya'ya dayanır. İlköğrenimini Hasan Ali Yücel İlkokulu ile Turhan ve Mediha Tansel İlkokulu'nda tamamladıktan sonra ortaokul eğitimine Kadir Rezan Has Ortaokulu'nda devam etti. Liseye geçtiğinde ise oyunculuk tutkusuyla tanıştı ve bu tutkusunu geliştirmek için Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk kurslarına katıldı. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde dört yıl boyunca eğitim aldı ve başarıyla tamamlayarak bölüm birincisi oldu.

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Ezgi Mola Kaç Yaşında?

Ezgi Mola 29 Mart 1983 tarihinde doğmuştur. Ezgi Mola 41 yaşındadır.

Ezgi Mola Nereli?

Ezgi Mola’nın nereli olduğu da merak edilen konular arasında yer alır. Ezgi Mola İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Ancak kendisi baba tarafından Malatyalıdır.

Ezgi Mola Özel Yaşamı

Ezgi Mola, 2023 yılında psikolog Mustafa Aksakallı ile evlenmiştir. Çiftin bir erkek çocuğu bulunmaktadır. Ezgi Mola, aynı zamanda özel hayatında toplumsal olaylara verdiği tepkilerle de öne çıkmaktadır. Musa Orhan adlı kişi, 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel istismarda bulunmak suçundan yargılandığında bu olay üzerine sosyal medya platformunda yapılan paylaşımlarda Ezgi Mola, Orhan'ın salıverilmesine tepki gösterdi ve #MusaOrhanTutuklansin hashtagiyle duygularını dile getirdi. Ancak bu tweet, Avukatı tarafından şikayet edilerek Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakaret suçundan dava açıldı. Davaya karşı çıkan birçok sanatçı, siyasetçi ve gazeteci, Kadın Derneği ve sosyal medya kullanıcıları #EzgiMolayalnızdeğildir hashtagiyle Ezgi Mola'ya destek verdi. Ancak 1 Ekim'de görülen davada, Ezgi Mola'ya 5200 TL adli para cezası verildi.

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Ezgi Mola Kariyeri?

Mola, henüz 18 yaşına bile gelmeden, televizyon dünyasına Kartal Tibet'in yönettiği Karate Can dizisiyle giriş yaptı. İlk televizyon deneyimini bu projede yaşadıktan sonra, eğitimine Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde devam etti ve burada dört yıl boyunca kendini geliştirdi. Aynı dönemde Aydoğan Temel'den aldığı iki yıllık tiyatro eğitimiyle de sahne deneyimi kazandı.

BKM Mutfak'a katılmasıyla birlikte, Hırsız Polis dizisinde canlandırdığı saf karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Ardından 2006'da çekilen Hayatımın Kadınısın filmiyle önemli bir başarı elde etti ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Sadri Alışık Ödülü'nü kazandı.

2008'de Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren Kolay Gelsin adlı doğaçlama sit-com denemesinde rol almasının ardından, reklam dünyasında da aktif bir şekilde yer aldı. Patos cips ve Defacto

reklamlarında boy gösterdi. Son olarak, Procter & Gamble firmasına ait Ipana diş macunu reklamlarında rol alarak tanınmış bir yüz haline geldi.

Televizyon dünyasındaki başarısını, Arkadaşım Hoşgeldin adlı eğlence programında Tolga Çevik ile birlikte rol alarak sürdürdü. Masumlar Apartmanı dizisindeki Safiye Derenoğlu karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Mola, bu performansıyla 28 Eylül 2021'de Yılın Kadın Dizi Oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Aldığı ödüller:

Sadri Alışık Ödülleri - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Yalan Dünya)

Antalya Altın Portakal Film Festivali - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Aşk Tesadüfleri Sever)

Siyad Türk Sineması Ödülleri - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Aşk Tesadüfleri Sever)

Antalya Altın Portakal Film Festivali - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Mavi En Sıcak Renktir)

Ayhan Işık Uluslararası Tiyatro Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu (Katil Kim?)

Premios PRODU - Yabancı Dilde En İyi Kadın Oyuncu (Masumlar Apartmanı)

Altın Kelebek Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu (Masumlar Apartmanı)

Uluslararası İzmir Film Festivali - TV Dizisi En İyi Kadın Oyuncu (Masumlar Apartmanı)

Altın Kelebek Ödülleri - En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu (Erşan Kuneri)

2008, 2012 ve 2013 yıllarında Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu" kategorisinde aday gösterilmiştir.

2014 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" kategorisinde aday gösterilmiştir.

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