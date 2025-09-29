Habertürk
        Park halindeki TIR'a çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Park halindeki TIR'a çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Ankara'nın Kahramankazan ilçesi girişinde park halindeki tıra çarpan otomobilde ikisi kardeş 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 22:59 Güncelleme: 29.09.2025 - 22:59
        TIR'a çarpan otomobilde 3 kişi can verdi
        Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobildeki ikisi kardeş 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Ankara'dan Kahramankazan'a seyreden Ömer Y.'nin kullandığı 06 CTR 942 plakalı otomobil, ilçe girişinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir dükkanın önünde park halinde bulunan tıra çarptı.

        İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki 5 kişi, itfaiye ekibinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.

        Sürücü Ömer Y. (29) ile yolculardan Sedat D.'nin (34) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün kardeşi Kadir Y. (31) ise kaldırıldığı Kahramankazan Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Diğer yaralılardan Kemal E. Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi'nde, Baran E. (16) ise Kahramankazan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        #Kahramankazan kaza
        #haberler
        #ankara
        Yazı Boyutu
