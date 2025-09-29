Park halindeki TIR'a çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Ankara'nın Kahramankazan ilçesi girişinde park halindeki tıra çarpan otomobilde ikisi kardeş 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı
Ankara'dan Kahramankazan'a seyreden Ömer Y.'nin kullandığı 06 CTR 942 plakalı otomobil, ilçe girişinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir dükkanın önünde park halinde bulunan tıra çarptı.
İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki 5 kişi, itfaiye ekibinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.
Sürücü Ömer Y. (29) ile yolculardan Sedat D.'nin (34) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün kardeşi Kadir Y. (31) ise kaldırıldığı Kahramankazan Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralılardan Kemal E. Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi'nde, Baran E. (16) ise Kahramankazan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.