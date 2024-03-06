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        Haberler Gündem İnanç Parfüm sıkmak abdesti bozar mı? Kolonya deodorant gibi ürünler abdeste engel mi?

        Parfüm sıkmak abdesti bozar mı? Kolonya deodorant gibi ürünler abdeste engel mi?

        Dinin gereklerini tam anlamıyla yerine getirmek isteyen Müslümanların merak ettiği konulardan biri de parfüm sıkmak abdesti bozar mı sorusudur. Son zamanlarda yapılan araştırmalarda bu ve buna benzer soruların aranmalarında artış gözlenmiştir. Biz de bu konuyu tüm ayrıntılarıyla ele aldık. İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2024 - 17:19 Güncelleme: 06.03.2024 - 17:19
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        Parfüm sıkmak abdesti bozar mı?
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        Günlük yaşantımızda kullanılan hemen hemen tüm ürünlerin içerisinde alkol ve benzeri ürünler bulunmaktadır. Bu ürünler temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin vazgeçilmez unsurları olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer yandan alkol içeren parfüm, deodorant, kolonya gibi ürünleri kullanan Müslümanların ibadetlerine bu ürünlerin engel teşkil edip etmediği ise akılları kurcalamaktadır. Bu yazımızda alkollü parfüm abdesti bozar mı, kolonya veya deodorant abdesti bozar mı, parfüm namaza engel midir gibi soruların cevaplarını sizler için araştırdık.

        Alkollü Parfüm Abdesti Bozar Mı?

        Alkollü parfüm abdesti bozar mı sorusu dinin gereklerini yerine getirmek isteyen Müslümanlar için hala önemini koruyan sorulardan biridir. Abdest vücuda giren değil, vücuttan çıkan şeylerle ya da uyku gibi durumlarla ilgilidir. Bu sebeple bedene giren maddelerden dolayı abdest bozulmaz. İslam dininden haram yani “hamr” olarak kabul edilen sarhoş edici özelliği olan alkoldür. Bu tür alkoller necis olarak kabul edilir ve haramdır. Bunun dışında kalan “metil alkol” ise necis sayılmamaktadır.

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        Hanefi mezhebinin bazı alimlerine göre parfümde bulunan alkol necis olarak kabul edilen alkol cinsine girmediğinden elbiseye ya da bedene sürülmesi abdeste mani olmaz.

        Genel olarak açıklamak gerekirse parfüm gerek namaz abdestine gerekse de gusül abdestine engel teşkil etmez. İslam dinindeki tüm mezhepler alkol içmek haramdır. Ancak bunları temizlikte kullanmak neces değildir, caizdir.

        Kolonya Deodorant Abdesti Bozar Mı?

        Kolonya ve deodorant gibi kozmetik ve kişisel bakımda kullanılan ürünlerin birçoğunda temizlik kaygısından dolayı alkol bulunmaktadır. Burada da kolonya ve deodorant gibi ürünlerin abdesti bozup bozmayacağı yönünde ihtilaflı bir durum söz konusudur. Bu maddelerin içindeki alkol haram olan alkol olarak kabul edilmemektedir. Bu konuya diğer açıdan bakmak gerekirse güzel koku sürünmek tüm peygamberlerin devam ettirdiği bir sünnettir. Bu konu ile ilgili Hz. Muhammed’in şöyle rivayet ettiği bildirilmiştir:

        “Şu üç şey, her Müslüman üzerinde yerine getirilmesi gereken bir haktır: Cuma günü yıkanmak, misvak kullanmak ve güzel koku sürünmek.” (Câmi’ü’s-Sağir)

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        Diğer yandan farklı mezheplerde bu konu ile ilgili görüşleri incelediğimizde; İmam-ı Şafi’ye göre sarhoşluk verici her şey necistir. İçilmesi haram olduğu gibi, kullanılması da haramdır.

        Enes b. Mâlik’in (r.a) rivayet ettiğine göre: "Peygamber Efendimizin sükke tâbir edilen bir koku (kutu)'su vardı. İcap ettikçe ondan sürünürlerdi."

        Koku sürmek ve koku ikram etmenin sünnet olduğuna dair rivayetler bulunmaktadır.

        Parfüm Namaza Engel Midir?

        Namaz ibadetinin Müslümanlara 5 vakit kılınması farz kılınmıştır. Allah’a yakınlaşmak için yapılan en güzel ibadetlerden biri olan namaz belirli kurallarla kılınmalıdır. Namazın kılmadan önce ise kişinin abdest alması, kendisinin, elbiselerinin ve namaz kılacağı yerin temiz olması emredilmiştir. Bu sebeple yukarıda da açıklandığı gibi alkol içeren parfüm, kolonya gibi güzel kokmaya yarayan maddeler namaza engel olmamaktadır. Çünkü “güzel kokmak sünnettir” diye rivayet edilmiştir. Necis kabul edilen alkol içildiğinde sarhoş eden, kişinin bilincini kaybetmesine sebep olan alkoldür. Parfüm, kolonya, deodorant gibi ürünlerdeki alkol çeşidinin ise böyle etkisi yoktur. Bu sebeple, parfümün elbiseye ve bedene sürülmesi namaza engel teşkil etmemektedir.

        Şafi mezhebine göre ise parfüm ve kolonya gibi maddeler içerisinde alkol barındırdığı için neces yani pis olarak kabul edilmektedir. Dolaysıyla Şafi mezhebine elbiseye sürülen parfüm ya da kolonya ile namaz kılmaz caiz değildir.

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        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
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