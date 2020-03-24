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Yerli dijital cüzdan PeP, Covid-19 nedeniyle hayata geçirdiği kampanya kapsamında Avrupa ve Türkiye arası para gönderme ve alma işlemlerini 22 Nisan’a kadar ücretsiz olarak gerçekleştireceğini bildirdi.

Toplum sağlığını her şeyin üzerinde tuttuklarını belirten Paladyum Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Artun Kumrulu, "Ana hedefimiz müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak. Tüm dünyanın içinden geçtiği bu olağanüstü dönemde müşterilerimizin nakit ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz.Hem Avrupa’da yasayan ve seyahat edemeyen, gurbetten ülkemize para göndermek isteyen vatandaşlarımız, hem de Türkiye'de yasayan vatandaşlarımız, sevdiklerine ulaşsın, korkmadan sokağa çıkmadan ihtiyaçlarını kolayca karşılasın istiyoruz. Avrupa ve Türkiye arasında Euro cinsinden para gönderme ve alma işlemlerinden hiçbir masraf almıyoruz" diye konuştu.

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