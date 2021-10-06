Pandemiden etkilenen sektörlerde çalışanlar büyük mağduriyet yaşadı. Yaklaşık 3.8 milyon kişi aylarca kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) alırken, ücretsiz izne çıkartılan 3.1 milyon kişi de aylarca nakdi ücret desteği ile geçinmek zorunda kaldı. Pandemi, sigortalı çalışmanın faydasını bir kez daha kanıtladı. Kısa çalışma ödeneğinden, daha çok düzenli bir şekilde sigortalı çalışanlar yararlanabildi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, pandeminin ortaya çıktığı 2020 mart ayında Türkiye’de toplam istihdam edilen kişi sayısı 26.4 milyon seviyesinde bulunuyordu. Toplam istihdam temmuz ayında geçen yılın mart ve temmuz ayına göre 2.4 milyon kişi artarak 28.7 milyon kişiye ulaştı. TÜİK’in açıkladığı sayılar kayıtlı veriler ve anket sonuçlarına dayanıyor.

TÜİK’in istihdam verilerindeki bu tablo Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) verilerine de yansıdı. Geçen yılın mart ayında 20.2 milyon olan SGK kayıtlarındaki zorunlu sigortalı kişi sayısı geçen yıl ekim ayından itibaren artmaya başladı. Bu yılın temmuz ayı itibarıyla geçen yılın mart ayına göre 1.9 milyon kişi, geçen yılın temmuz ayına göre de 1.7 milyon kişi arttı.

4/a kapsamındaki zorunlu sigortalı sayısı ise temmuz ayı itibarıyla geçen yılın mart ayına göre 1.7 milyon kişi artarak 14.3 milyondan 16 milyon kişiye yükseldi.

TÜİK ve SGK'ya göre istihdam verilerindeki gelişme (Bin kişi) TÜİK (Toplam istihdam) SGK (Toplam zorunlu sigortalı SGK (4/a kapsamındaki zorunlu sigortalı 2020 Mart - 2021 Temmuz arası artış 2.367 1.907 1.676 2020 Temmuz - 2021 Temmuz arası artış 2.351 1.740 1.583

HER 10 KİŞİDEN 8’İ SİGORTALI İŞE GİRDİ

TÜİK’in verilerine göre, kayıt dışı istihdam oranı geçen yılın mart ayında yüzde 28.5 iken bu yıl temmuz ayında yüzde 29.7’ye yükseldi. Bu oran tarım sektörünü de kapsıyor.

Tarım hariç kayıtdışı istihdam oranı geçen yıl mart ayında yüzde 19.0, temmuz ayında yüzde 21.9 iken bu yılın temmuz ayında yüzde 17.4’e geriledi. Tarım hariç kayıt dışı istihdam oranındaki bu gelişmeyi SGK’nın kayıtlarında yer alan zorunlu sigortalı sayıları da teyit etti.

TÜİK’in verilerine göre pandemi döneminde çalışmaya başlayan 2.4 milyon kişiden 1.9 milyonunun SGK kayıtlarında sigortalı çalışanlar arasına katıldığını görüyoruz. Başka bir ifadeyle pandemi döneminde çalışmaya başlayan her 10 kişiden 8’i sigortalı olarak istihdam edildi.

TÜİK'e göre kayıtdışı istihdamda ne oldu? (Yüzde) Toplam kayıt dışı Tarım hariç kayıtdışı 2020 Mart 28,5 19,0 2020 Temmuz 25,2 21,9 2021 Mart 28,9 17,8 2021 Temmuz 29,7 17,4

İSTİHDAMDA 22 MİLYON BARAJI PANDEMİDE AŞILDI

SGK kayıtlarında yer alan sosyal güvenlik kapsamında çalışan zorunlu sigortalı sayıları 2017 yılının ortalarından 2020 yılı sonbaharına kadar 20 milyonlarda seyretti. Üç yıl boyunca 21 milyon sayısına ulaşılamadı. Zorunlu sigortalı sayısı pandemi döneminde önce 21 milyon, sonra da 22 milyon barajını aştı.

“Zorunlu sigortalı” sayılarının içinde çırak ve stajyerler, topluluk sigortası yaptıranlar, ek 5, ek 6 gibi sigorta primini kendileri ödeyenler ve isteğe bağlı sigortalılar yer almıyor. Fiilen çalıştığı için yasa gereği zorunlu sigortalı gösterilenlerden oluştuğundan gerçek çalışan sayılarını gösteriyor.

İSTİHDAMDAKİ ARTIŞI HANGİ SEKTÖRLER SIRTLADI?

4/a (SSK) kapsamında çalışan zorunlu sigortalı sayısı temmuz ayı itibarıyla geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 584 bin kişi artarak 14.4 milyondan 16 milyon kişiye yükseldi. Yedi sektör hariç diğer tüm sektörlerde istihdam artışı olduğu gözleniyor.

Son bir yılda istihdamda en yüksek artış 216.4 bin kişi ile insan sağlığı hizmetlerinde görülürken, bu sektörü 186.7 bin kişiyle bina inşaatı, 179.5 milyon kişiyle konaklama, 109.8 milyonla perakende ticaret, 69.9 milyon kişiyle de giyim eşyaları imalatı izledi.

Buna karşılık, binalarla ilgili hizmetler ve çevre düzenlemesi faaliyetlerinde çalışan sayısı son bir yılda 181.6 milyon kişi azaldı. İstihdamdaki azalmada bu sektörü 46 bin kişiyle güvenlik ve soruşturma faaliyetleri, 23 bin kişiyle bilgi hizmet faaliyetleri izledi.

FAALİYET ALANLARI

(NACE SINIFLAMASINA GÖRE) 2020 Temmuz 2021 Temmuz Değişim (Yüzde) Değişim (Kişi sayısı) Bitkisel Ve Hayvansal Üretim İle Avcılık Ve İlgili

Hizmet Faal. 115.604 138.537 19,84 22.933 Ormancılık İle Endüstriyel Ve Yakacak Odun Üretimi 32.608 37.459 14,88 4.851 Balıkçılık Ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği 9.130 10.153 11,20 1.023 Kömür Ve Linyit Çıkartılması 35.410 37.338 5,44 1.928 Ham Petrol Ve Doğal Gaz Çıkarımı 2.045 2.218 8,46 173 Metal Cevherleri Madenciliği 29.321 33.883 15,56 4.562 Diğer Madencilik Ve Taş Ocakçılığı 60.572 69.231 14,30 8.659 Madenciliği Destekleyici Hizmet Faaliyetleri 9.519 11.599 21,85 2.080 Gıda Ürünlerinin İmalatı 478.335 520.699 8,86 42.364 İçeceklerin İmalatı 16.888 18.540 9,78 1.652 Tütün Ürünleri İmalatı 6.139 6.373 3,81 234 Tekstil Ürünlerinin İmalatı 431.642 485.486 12,47 53.844 Giyim Eşyalarının İmalatı 586.376 656.288 11,92 69.912 Deri Ve İlgili Ürünlerin İmalatı 64.620 70.728 9,45 6.108 Ağaç, Ağaç Ür. Ve Mantar Ür.İmalatı (Mobilya Hariç); Saz, Saman Ve Benzeri Malzemelerden Örülerek Yapılan Eşyaların İmalatı 61.724 71.699 16,16 9.975 Kağıt Ve Kağıt Ürünlerinin İmalatı 62.734 71.527 14,02 8.793 Kayıtlı Medyanın Basılması Ve Çoğaltılması 47.159 50.627 7,35 3.468 Kok Kömürü Ve Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı 9.008 9.941 10,36 933 Kimyasalların Ve Kimyasal Ürünlerin İmalatı 93.192 106.491 14,27 13.299 Temel Eczacılık Ürünlerinin Ve Eczacılığa İlişkin Malzemelerin İmalatı 29.851 33.552 12,40 3.701 Kauçuk Ve Plastik Ürünlerin İmalatı 216.972 247.620 14,13 30.648 Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünlerin İmalatı 206.024 236.041 14,57 30.017 Ana Metal Sanayii 166.139 186.625 12,33 20.486 Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı (Makine Ve Teçhizat Hariç) 369.324 422.713 14,46 53.389 Bilgisayarların, Elektronik Ve Optik Ürünlerin İmalatı 39.525 53.202 34,60 13.677 Elektrikli Teçhizat İmalatı 153.840 184.709 20,07 30.869 Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine Ve Ekipman İmalatı 167.462 202.744 21,07 35.282 Motorlu Kara Taşıtı, Treyler (Römork) Ve Yarı Treyler (Yarı Römork) İmalatı 205.711 232.703 13,12 26.992 Diğer Ulaşım Araçlarının İmalatı 69.751 77.360 10,91 7.609 Mobilya İmalatı 159.044 189.181 18,95 30.137 Diğer İmalatlar 68.689 78.695 14,57 10.006 Makine Ve Ekipmanların Kurulumu Ve Onarımı 140.771 156.628 11,26 15.857 Elektrik, Gaz, Buhar Ve Havalandırma Sistemi Üretim Ve Dağıtımı 111.758 112.394 0,57 636 Suyun Toplanması, Arıtılması Ve Dağıtılması 13.283 10.646 19,85 -2.637 Kanalizasyon 17.051 21.649 26,97 4.598 Atığın Toplanması, Islahı Ve Bertarafı Faaliyetleri; Maddelerin Geri Kazanımı 81.977 85.980 4,88 4.003 İyileştirme Faaliyetleri Ve Diğer Atık Yönetimi Hizmetleri 2.905 6.195 113,25 3.290 Bina İnşaatı 807.737 994.448 23,12 186.711 Bina Dışı Yapıların İnşaatı 303.714 324.265 6,77 20.551 Özel İnşaat Faaliyetleri 265.029 293.291 10,66 28.262 Motorlu Kara Taşıtlarının Ve Motosikletlerin Toptan Ve Perakende Ticareti İle Onarımı 224.485 245.526 9,37 21.041 Toptan Ticaret (Mot. Kara Taşıtları Ve Motosikletler Hariç) 732.285 780.971 6,65 48.686 Perakende Ticaret (Mot. Kara Taşıtları Ve Motosikletler Hariç) 1.347.268 1.457.112 8,15 109.844 Kara Taşımacılığı Ve Boru Hattı Taşımacılığı 554.406 602.450 8,67 48.044 Su Yolu Taşımacılığı 16.167 20.571 27,24 4.404 Hava Yolu Taşımacılığı 29.057 28.966 0,31 -91 Taşımacılık İçin Depolama Ve Destekleyici Faaliyetler 270.048 295.069 9,27 25.021 Posta Ve Kurye Faaliyetleri 57.915 73.967 27,72 16.052 Konaklama 259.124 438.574 69,25 179.450 Yiyecek Ve İçecek Hizmeti Faaliyetleri 640.935 718.586 12,12 77.651 Yayımcılık Faaliyetleri 22.656 25.058 10,60 2.402 Sinema Filmi, Video Ve Televizyon Programları Yapımcılığı, Ses Kaydı Ve Müzik Yayımlama Faaliyetleri 20.663 19.184 7,16 -1.479 Programcılık Ve Yayıncılık Faaliyetleri 9.513 11.672 22,70 2.159 Telekomünikasyon 24.299 30.778 26,66 6.479 Bilgisayar Programlama, Danışmanlık Ve İlgili Faal. 104.710 125.969 20,30 21.259 Bilgi Hizmet Faaliyetleri 43.351 20.347 53,06 -23.004 Finansal Hizmet Faal. (Sigorta Ve Emeklilik Fonları Hariç) 85.779 86.906 1,31 1.127 Sigorta, Reasürans Ve Emeklilik Fonları (Zorunlu Sosyal Güvenlik Hariç) 22.827 24.660 8,03 1.833 Finansal Hizmetler İle Sigorta Faaliyetleri İçin Yardımcı Faaliyetler 50.801 56.336 10,90 5.535 Gayrimenkul Faaliyetleri 148.864 166.774 12,03 17.910 Hukuk Ve Muhasebe Faaliyetleri 155.619 176.308 13,29 20.689 İdare Merkezi Faaliyetleri; İdari Danışmanlık Faaliyetleri 203.062 224.170 10,39 21.108 Mimarlık Ve Mühendislik Faaliyetleri; Teknik Test Ve Analiz Faal. 147.104 174.731 18,78 27.627 Bilimsel Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetleri 14.469 16.187 11,87 1.718 Reklamcılık Ve Piyasa Araştırması 53.551 60.233 12,48 6.682 Diğer Mesleki, Bilimsel Ve Teknik Faaliyetler 43.395 53.165 22,51 9.770 Veterinerlik Hizmetleri 9.345 10.603 13,46 1.258 Kiralama Ve Leasing Faaliyetleri 26.393 24.284 7,99 -2.109 İstihdam Faaliyetleri 66.193 84.406 27,51 18.213 Seyahat Acentesi, Tur Operatörü Ve Diğer Rezervasyon Hizmetleri Ve İlgili Faal. 47.118 58.596 24,36 11.478 Güvenlik Ve Soruşturma Faaliyetleri 286.718 240.764 16,03 -45.954 Binalar İle İlgili Hizmetler Ve Çevre Düzenlemesi Faaliyetleri 615.451 433.897 29,50 -181.554 Büro Yönetimi, Büro Destek Ve İş Destek Faaliyetleri 433.052 463.693 7,08 30.641 Kamu Yönetimi Ve Savunma; Zorunlu Sosyal Güvenlik 243.123 274.543 12,92 31.420 Eğitim 590.777 589.518 0,21 -1.259 İnsan Sağlığı Hizmetleri 620.295 836.713 34,89 216.418 Yatılı Bakım Faaliyetleri 36.293 48.318 33,13 12.025 Barınacak Yer Sağlanmaksızın Verilen Sosyal Hizmetler 60.759 65.426 7,68 4.667 Yaratıcı Sanatlar, Gösteri Sanatları Ve Eğlence Faaliyetleri 12.552 13.687 9,04 1.135 Kütüphaneler, Arşivler, Müzeler Ve Diğer Kültürel Faaliyetler 3.722 4.981 33,83 1.259 Kumar Ve Müşterek Bahis Faaliyetleri 5.460 5.551 1,67 91 Spor Faaliyetleri, Eğlence Ve Dinlence Faaliyetleri 52.110 54.303 4,21 2.193 Üye Olunan Kuruluşların Faaliyetleri 57.492 63.793 10,96 6.301 Bilgisayarların, Kişisel Eşyaların Ve Ev Eşyalarının Onarımı 55.371 56.377 1,82 1.006 Diğer Hizmet Faaliyetleri 110.288 119.537 8,39 9.249 Ev İçi Çalışan Personelin İşverenleri Olarak Hanehalklarının Faaliyetleri 8.315 7.735 6,98 -580 Hanehalkları Tarafından Kendi Kullanımlarına Yönelik Olarak Üretilen Ayrım Yapılmamış Mal Ve Hizmetler 623 453 27,29 -170 Uluslararası Örgütler Ve Temsilciliklerinin Faaliyetleri 4.595 4.823 4,96 228 Ek-9 Ev Hizmetlerinde 10 Günden Fazla Çalışanlar 54.152 59.795 10,42 5.643 14.431.133 16.015.524 10,98 1.584.391