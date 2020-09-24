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Şirketten yapılan açıklamada, 22 dönümlük arazide, en fazla beş kat yüksekliğindeki projede farklı büyüklüklerdeki toplam 157 konutun olduğu belirtildi

Projenin lansmanında konuşan Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, “Özak GYO olarak bugüne kadar Büyükyalı’dan Hayattepe’ye birçok nitelikli projeyi hayata geçirdik. ‘Özak’ adını bundan böyle markalaşma stratejimizin temeline almaya karar verdik ve Göktürk projemize de ‘Özak Göktürk’ adını verdik. Kalite, estetik, fonksiyonellik, mimari tasarım ve yaşam biçimi geliştirme gibi konulardaki yetkinliğimizin tescili olan Özak adı, artık hayata geçireceğimiz tüm projelerde çatı markamız olarak öne çıkacak.” dedi.



“PANDEMİ KONUTTA BEKLENTİLERİ DEĞİŞTİRDİ"

Pandeminin insanların konuttan beklentilerini tamamen değiştirdiğini belirten Ahmet Akbalık, “Bu dönemde açık, yeşil, doğa ile iç içe, nefes aldıran, sağlıklı ve steril yaşam alanlarına çok daha fazla ihtiyaç duymaya başladık. Bu değerlere sahip olurken yaşamın özünden koparak tamamen içimize kapanmayı ise hiç istemedik. İşte Özak Göktürk bu noktada çok önemli. Çünkü daha ortada pandemi yokken, ‘insanı insan yapan’ değerlerle birlikte renkli bir sosyal yaşam düşüncesiyle tasarlanmış bir proje. Yani özetle salgın öncesinde de tüketicilerin beklenti ve taleplerinin bu yönde şekilleneceğini öngörüyorduk. Pandemi sadece bu talebi çok daha güçlü ve hızlı bir hale getirdi.” dedi.

Proje arazisini 2017’de portföylerine kattıklarını belirten Ahmet Akbalık, “22 bin 500 m2’lik bir arazide, 4’te 3’ü yeşil alan olacak şekilde planlanan projenin 1. etabında 157 konut var. Tüm konutlar doğaya, yeşile, ormana açılan balkon, teras ve yaşam alanlarına sahip. Projemiz, etrafındaki ormanla bütünleşen, ferah, nefes alan bir mimari konsepte sahip. Özak Göktürk’ten, Levent’e ve Maslak’a 15, İkitelli’ye ise sadece 20 dakikada ulaşmak mümkün. 2021 yılının ilk çeyreğinde açılması planlanan metro ile ulaşım kolaylıklarına bir yenisi daha eklenmiş olacak.” şeklinde konuştu.

Ahmet Akbalık, projede 2+1’den 5,5+1’e kadar yaşam alanları kurguladıklarını belirti.

Özak Göktürk Mimari ve Tasarımdan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tuba Bayraktar, ise “Bahçe, geniş balkon ve geniş teraslarda oluşturduğumuz doğal peyzaj alanları ile evlerin kendilerine ait yeşil alanları olmasını sağladık. Bu alanlar her katta adeta bahçe katı hissi yaratırken aynı zamanda kişilerin bahçe yaşamı veya organik ürün yetiştirme gibi hobilerini gerçekleştirmesine de olanak verdi” dedi.

“METREKARE FİYATI 18 BİN LİRADAN BAŞLIYOR"

Özak GYO Genel Müdürü Fatih Keresteci, “Lansman dönemindeki metrekare fiyatlarımız 18 bin lira seviyesinden başlıyor. Bu da neredeyse metrekare fiyatında 2 bin euro gibi bir seviyeye karşılık geliyor. Tabii bu noktada, söz konusu proje arazisinin, Özak GYO’nun portföyüne yaklaşık 3 yıl önce katılmış olması, bu alanın Özak GYO’nun özvarlıkları arasında yer alması da özellikle lansman dönemindeki satış fiyatlarımız konusunda bize önemli bir hareket alanı yaratıyor. İnşaat maliyetlerinin de her geçen gün yükeldiği bir ortamda, lansman dönemindeki bu cazip tablonun, önümüzdeki dönemde yerini çok daha farklı bir tabloya bırakacağını söylemek yanlış olmayacaktır." dedi