Oyun oynayan çocuklar cansız bebek buldu!
Güngören'de, boş bir arsada oyun oynayan çocuklar tarafından bebek cesedi bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı
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Akşam saatlerinde, Güneştepe Mahallesi Alpaslan Sokak'ta bulunan arsada oyun oynayan çocuklar, üzeri taşla örtülmüş halde bebek cesedi buldu.
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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Yaklaşık 6 aylık olabileceği tahmin edilen bebek için polis ekipleri inceleme başlattı.
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Bebeğin anne ve babası olduğu öne sürülen 2 şüpheli ise gözaltına alındı.
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Bebeğin cesedi savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
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