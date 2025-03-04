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        Haberler Gündem 3. Sayfa Oyun oynayan çocuklar cansız bebek buldu! | Son dakika haberleri

        Oyun oynayan çocuklar cansız bebek buldu!

        Güngören'de, boş bir arsada oyun oynayan çocuklar tarafından bebek cesedi bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 22:26 Güncelleme: 04.03.2025 - 22:26
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          Akşam saatlerinde, Güneştepe Mahallesi Alpaslan Sokak'ta bulunan arsada oyun oynayan çocuklar, üzeri taşla örtülmüş halde bebek cesedi buldu.

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          İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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          Yaklaşık 6 aylık olabileceği tahmin edilen bebek için polis ekipleri inceleme başlattı.

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          Bebeğin anne ve babası olduğu öne sürülen 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

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          Bebeğin cesedi savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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