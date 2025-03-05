Silahlı kavgada cami önünde oturan Down sendromlu Mehmet öldü!
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada cami önünde oturan ve olayla ilgisi bulunmayan Down sendromlu 19 yaşındaki Mehmet Nasır Arpay, hayatını kaybetti. Jandarma, olaydan sonra kaçan şüpheli Mehmet Can U.'yu, saklandığı merada yakaladı
Tekirdağ'da yürekleri yakan olay, dün akşam saatlerinde Kızılpınar Atatürk Mahallesi Bahar Caddesi'ndeki Özcanlar Camii önünde meydana geldi.
HUSUMETLİLER KAVGAYA TUTUŞTU
DHA'daki habere göre husumetli olduğu belirtilen Cahit. P ve Serkan. Ö ile Mehmet Can U. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
KURŞUN GELİP KALBİNE SAPLANDI
Mehmet Can U. üzerindeki tabancayı çıkarıp, Cahit P. ile Serkan Ö.'ye ateş açtı. Bu sırada tabancadan çıkan kurşun, cami önünde oturan ve olayla ilgilisi bulunmayan Down sendromlu Mehmet Nasır Arpay'ın kalbine isabet etti.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Arpay kanlar içinde yere yığılırken, kavgaya karışanlar kaçtı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Nazır Arpay, kurtarılamadı.
ŞÜPHELİ YAKALANDI
Arpay'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, kaçan Mehmet Can U.'yu, saklandığı merada yakaladı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.