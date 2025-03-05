Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Silahlı kavgada cami önünde oturan Down sendromlu Mehmet öldü | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Silahlı kavgada cami önünde oturan Down sendromlu Mehmet öldü!

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada cami önünde oturan ve olayla ilgisi bulunmayan Down sendromlu 19 yaşındaki Mehmet Nasır Arpay, hayatını kaybetti. Jandarma, olaydan sonra kaçan şüpheli Mehmet Can U.'yu, saklandığı merada yakaladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 10:20 Güncelleme: 05.03.2025 - 13:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Down'lı Mehmet bankta oturuyordu! Çok büyük acı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Tekirdağ'da yürekleri yakan olay, dün akşam saatlerinde Kızılpınar Atatürk Mahallesi Bahar Caddesi'ndeki Özcanlar Camii önünde meydana geldi.

        HUSUMETLİLER KAVGAYA TUTUŞTU

        DHA'daki habere göre husumetli olduğu belirtilen Cahit. P ve Serkan. Ö ile Mehmet Can U. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

        KURŞUN GELİP KALBİNE SAPLANDI

        Mehmet Can U. üzerindeki tabancayı çıkarıp, Cahit P. ile Serkan Ö.'ye ateş açtı. Bu sırada tabancadan çıkan kurşun, cami önünde oturan ve olayla ilgilisi bulunmayan Down sendromlu Mehmet Nasır Arpay'ın kalbine isabet etti.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Arpay kanlar içinde yere yığılırken, kavgaya karışanlar kaçtı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Nazır Arpay, kurtarılamadı.

        ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Arpay'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, kaçan Mehmet Can U.'yu, saklandığı merada yakaladı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Tekirdağ
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kayıp Ece'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Kayıp Ece'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Beyin cerrahını bıçaklayan şüpheli: Bana yapay zeka yerleştirdi!
        Beyin cerrahını bıçaklayan şüpheli: Bana yapay zeka yerleştirdi!
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        20 yaşındaydı... Sulama kanalında kanlı infaz!
        20 yaşındaydı... Sulama kanalında kanlı infaz!
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        2,3 Milyon banka kartı Dark Web’de
        2,3 Milyon banka kartı Dark Web’de
        İki kardeşi öldüren zanlıdan 'Oruç' savunması!
        İki kardeşi öldüren zanlıdan 'Oruç' savunması!
        Enflasyon %40'ın altında! Faiz ne olur
        Enflasyon %40'ın altında! Faiz ne olur
        F.Bahçe'de yükseliş dönemi!
        F.Bahçe'de yükseliş dönemi!
        Trump'a Kongre'de protesto
        Trump'a Kongre'de protesto
        Trump: Amerika geri döndü
        Trump: Amerika geri döndü
        'Çalıntı' raporu çıktı
        'Çalıntı' raporu çıktı
        Baldızını döverek motokuryeyi boğarak öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        Baldızını döverek motokuryeyi boğarak öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        Eşini döven babasını katletti!
        Eşini döven babasını katletti!
        Dünyanın en büyük buzdağı Atlantik'te karaya oturdu
        Dünyanın en büyük buzdağı Atlantik'te karaya oturdu
        Yasak aşkın şahitleri konuştu
        Yasak aşkın şahitleri konuştu
        Hakemden yöneticiye, yöneticiden hakeme kırmızı kart!
        Hakemden yöneticiye, yöneticiden hakeme kırmızı kart!
        Şiddet davası
        Şiddet davası
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        Habertürk Anasayfa