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        Haberler Dünya Dünyanın en büyük buzdağı "A23a" Atlantik'te karaya oturdu | Dış Haberler

        Dünyanın en büyük buzdağı "A23a" Atlantik'te karaya oturdu

        Dünyanın en büyük buz dağı "A23a" Atlantik Okyanusu'nda İngiltere'ye bağlı bir adada karaya oturdu. A23a, South Georgia Adası açıklarında, karadan 80 km uzaklıktaki sığ kıta sahanlığına çarparak karaya oturdu ve sıkışıp kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 09:54 Güncelleme: 05.03.2025 - 09:54
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        Dünyanın en büyük buzdağı Atlantik'te karaya oturdu
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        Dünyanın en büyük buz dağı olarak bilinen "A23a" Atlantik Okyanusu'nda İngiltere'ye bağlı bir adada karaya oturdu.

        BBC'nin haberine göre, uydu görüntüleri, dünyadaki en büyük buz dağı olarak bilinen "A23a" ile ilgili güncel durumunu ortaya çıkardı.

        Buna göre, A23a, South Georgia Adası açıklarında, karadan 80 km uzaklıktaki sığ kıta sahanlığına çarparak karaya oturdu ve sıkışıp kaldı.

        Büyük miktarda besin maddesine sahip buz dağının, parçalanıp erimesiyle, okyanusta yaşam patlamasına neden olabileceği iddia ediliyor.

        İngiltere ulusal kutup araştırma enstitüsü "British Antarctic Survey" uzmanı Prof. Nadine Johnston, "Bu (durum), boş bir çölün ortasına besin bombası atmak gibi bir şey" ifadesini kullandı.

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        South Georgia hükümetine danışmanlık yapan ekolojist Mark Belchier ise, "(Buzul kütle) Eğer parçalanırsa, ortaya çıkan buzdağları, yerel akıntılarda hareket eden gemiler için tehlike oluşturabilir ve gemilerin yerel balıkçılık alanlarına erişimini kısıtlayabilir." dedi.

        "DÜNYADAKİ EN ÜRETKEN EKOSİSTEMLERDEN BAZILARI"

        Antarktika'da bulunan "RRS Sir David Attenborough" kutup araştırma gemisinde görevli Prof. Huw Griffiths da, "Tüm buzdağlarının geleceği ölecekleri yönünde. A23a'nın bu kadar uzun süre dayanması ve alanının yalnızca dörtte birini kaybetmesi çok şaşırtıcı." diye konuştu.

        Buzulun bölge ekosistemine desteğine dikkati çeken Griffiths, şunları söyledi:

        "Tüm evren, deniz tabanında kazınan devasa bir buz parçası tarafından eziliyor. Bir yerde bir şeyi yok ederken, diğer yerlerde besin ve yiyecek sağlıyor. Buz olmasaydı bu ekosistemlere sahip olamazdık. Bunlar dünyadaki en üretken ekosistemlerden bazıları ve çok sayıda türe ve bireysel hayvana destek sağlıyor ve mavi balina gibi dünyanın en büyük hayvanlarını besliyor."

        A23A'NIN SON HAREKETLERİ

        Antarktika kıyılarından 1986'da koparak Weddell Denizi'nde karaya oturan ve 'buz adasına' dönüşen A23a, yaklaşık 40 yıl sonra 2024'te yeniden harekete geçmişti.

        İlkbaharda devasa bir girdaba yakalanan buzul, kuzeye doğru sürüklenmeye başlamıştı.

        Son bilimsel incelemede, A23a'nın yüz ölçümü yaklaşık 4 bin kilometrekare, kalınlığı ise yaklaşık 400 metre olarak ölçülmüştü.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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