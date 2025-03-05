Kayıp Ece'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul Sarıyer'de 3 gündür sürdürülen kayıp Ece Gürel’i arama çalışmalarına devam ediliyor. Gürel’in kaybolmasından sonra Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı birimler güvenlik kamera çalışmasını derinleştirdi.

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Bu kapsamda genç kadının evden çıktıktan sonra kimse tarafından takip edilip edilmediğine dair görüntüler incelenmeye başlandı. Evden çıkan Ece Gürel’in yeni görüntülerine ulaşıldı. Evden çıktıktan sonra yalnız yürüyen Ece Gürel, Galata Deresi caddesinden yürürken görülüyor.

MİNİBÜSE BİNİYOR

Elde edilen yeni görüntülerde Galata Deresi Caddesi’nden ana merkeze gelen Ece Gürel minibüs durağına gelerek bekliyor. Saat 11.56 civarında mavi renkli bir minibüse binerek mahalleden ayrılıyor. O ana kadar yapılan çalışmalarda peşinden kimsenin takip etmediği görülüyor.

SON GÖRÜNTÜSÜ ORMANLIK ALAN

Devam eden görüntü incelemelerinde genç kadının daha sonra otobüse bindiği otobüsten indikten sonra da ormanlık alana doğru yürüdüğü görülüyor. Ardından en son ormanlık alanda yürürken görülen Ece Gürel cep telefonunu çıkartıp yürümeye devam ediyor. Elde edilen bu görüntülerin ardından cep telefonu ve bazı eşyaları bulunan genç kadının arama çalışmalarına aralıksız devam ediliyor.

"AİLESİNE ÇOK DÜŞKÜNDÜ"

DHA'da yer alan habere göre de sabah saatlerinde Ece Gürel'i arama çalışmaları yeniden başladı. Çalışmalara AKUT ve diğer arama kurtarma ekiplerine ek olarak K-9 köpekli arama kurtarma ekipleri de katılıyor. Arama çalışmalarını Gürel'in yakınları da takip ediyor. Ece Gürel’in akrabası Yusuf Çeştepe, "Bize ailesi Ece’ye ulaşamıyoruz diye haber verdi. Pazar günü aradılar, saat 3’ten 6’ya kadar telefonu çalıyor. Normalde eşiyle ve ailesiyle irtibat kuruyordu. Annesiyle konuşuyor 'Yürüyüşe gidiyorum' diye. Sonra 3’e kadar telefonda sıkıntı yok görüşmeler yapılıyor. 3'ten 6'ya kadar telefonu açmıyor. 6'dan sonra telefonuna ulaşılamıyor. Ondan sonra ailesi telaşlanıyor. Biz de ailesi yakınları olarak Ece’yi aramaya başladık. Çünkü Ece böyle bir şey yapmaz ailesinden habersiz çıkmaz. Ailesine çok düşkün. Özellikle annesi ve babasına çok düşkündür. Telefonu kapatması dikkatimizi çekti. O yüzden aramaya başladık Ece'yi" dedi.

"4-5 AVUKATLA AYNI ODAYA SOKMUŞLAR" Yusuf Çeştepe, "Bildiğim kadarıyla eşiyle değil tartışma. Problem iş yerinde başlıyor. İş yerinde avukatlık firmasında sekreter olarak başlıyor; 10 senelik bir geçmişi var. Normalde önerisini peyzaj mimarıdır. Kendisi Orman Fakültesi'nden mezun. Bölgeyi de bilen buralara yabancı değil zaten 4 sene öğrencilik hayatı geçmiş. Doğayı seviyor, fotoğraf çekmeyi seviyor. Buralarda ormanlık alanda sık sık gezen bir insan. Yani böyle yerleri seviyor. Cuma günü Ece’yi işten çıkarıyorlar, sözleşme imzalatıyorlar tazminatını almayacaksın tarzında. 4-5 tane avukatla aynı odaya sokuyorlar. Orada nasıl bir psikolojik baskı yedi, neler yaşandı, nasıl bir mobbing uygulandı bilmiyoruz. 1 haftalık 10 günlük süreç mi onu da bilmiyoruz. Kar yağdığı zaman başlıyor Ece’nin iş yerinde problemi. Ece kar yağdığı zaman 'İstifa ederim ben o zaman' diyor, tartışma oluyor aralarında. Sonrasında Ece’yi 1 hafta daha çalıştırıyorlar. Hafta başı Ece’ye 'Çalışacak mısın sen?' diyorlar. O da 'Ben çalışacağım sinirle söyledim istifa etmeyeceğim' diyor. Pazartesi günü de tamam diyorlar. Cuma gününe kadar çalıştırıyorlar; Cuma günü de mesai bitimi Ece’yi odaya çağırıyorlar. 'Senin madem ağzından çıktı bu laf imzalayacaksın' diyorlar. Ece’ye baskı yapıyorlar ve imzalıyor" ifadelerini kullandı. "NASIL BİR PSİKOLOJİYE MARUZ KALDI BİLEMİYORUZ" Çeştepe, "Ece meditasyon yapardı, tarot falı bakardı. Meditasyon yapmayı severdi, enerji dedikleri o olayları çok severdi, meraklıydı o işlere. Buraya gelme sebebinin de o olduğunu düşünüyoruz. Meditasyona geldiğini düşünüyoruz. Rahatlamak için geldiğini düşünüyoruz ama nerede maalesef bulamıyoruz. Ne durumda nasıl şu an bilmiyoruz. Bekliyoruz Ece'yi sağ salim bulmak için kötü düşünmek istemiyoruz. Bir hafta önce 'Yapmaz' diyorduk. Bu 10 günlük süreçte nasıl bir duruma maruz kaldı bilemiyoruz. Biz Ece'yi bulacağımızı ümit ediyoruz. İnşallah da öyle olacak.Umudumuz bu yönde" dedi. "EŞİMLE 3-4 YIL ÖNCE BERABER GELDİK" Ece Gürel’in kuzeni İlker Koçoğlu ise, "Amcam aradı Pazartesi sabah haber verdi. O şekilde haber aldım. Süreç de aynı süreç. Kendisine zarar verecek bir insan değil. Neşeli karşısındakine anlayışlıydı. Ne olursa olsun yine yapmaz. Babasına annesine bir yakınına haber verir yine yapmaz. " diye konuştu.Ece Gürel’in eşi Sezer Gürel ise, "Biraz aklım karışık benim kaç saat oldu uyumadım" diyerek sözlerine başladı. Güler, "Sık sık gelmezdi. Eşimle biz beraber geldik 3-4 yıl önce. O gün kendi gelmek istemiş.Eşimin fotoğraf gönderdiği kişi arkadaşı. Ben olay günü evdeydim dinleniyordum." diye konuştu.