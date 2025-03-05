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        Haberler Gündem 3. Sayfa GÜNDEM: Beyin ameliyatını yapan doktoru bıçaklayan şüpheli: Bana yapay zeka yerleştirdi | Son dakika haberleri

        Beyin ameliyatını yapan doktoru bıçaklayan şüpheli: Bana yapay zeka yerleştirdi!

        Niğde'de, beyin ameliyatını yapan 34 yaşındaki Beyin Cerrahı Dr. Burak Yörük'ü, 4 yerinden bıçaklayan 62 yaşındaki T.S. adliyeye sevk edildi. T.S. bu sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Suçunu itiraf etmiyor. Bana yapay zeka yerleştirdi. Başımda onun cihazları var" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 12:07 Güncelleme: 05.03.2025 - 13:12
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        Beyin cerrahını bıçaklayan şüpheli: Bana yapay zeka yerleştirdi!
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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Beyin Cerrahisi Servisi'nde dün öğle saatlerinde Dr. Burak Yörük (34) ile tedavi için gelen hastası T.S. (62) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        4 BIÇAK DARBESİYLE YARALANDI

        DHA'daki habere göre tartışma sırasında T.S., Yörük'ü başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden 4 bıçak darbesiyle yaraladı.

        ZANLI GÖZALTINA ALINDI

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        Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle T.S., etkisiz hale getirildi. İhbarla hastaneye sevk edilen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

        BEYİN AMELİYATINI YAPMIŞ

        Yörük, hastanenin acil servisinde tedaviye alındı. Sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilen Doktor Yörük'ün, bir süre önce T.S.'nin beyin ameliyatını gerçekleştirdiği bildirildi.

        "BAŞIMDA ONUN CİHAZLARI VAR"

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan T.S. adliyeye sevk edildi. T.S. bu sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarının, "Doktoru neden bıçakladınız?" sorusu üzerine "Suçunu itiraf etmiyor. Bana yapay zeka yerleştirdi. Başımda onun cihazları var" diye konuştu.

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        #Niğde
        #Son dakika haberler
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