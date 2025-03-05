ABD Başkanı Trump: Amerika geri döndü

ABD Başkanı Donald Trump, 2. başkanlık döneminin ilk Kongre ortak oturumunda, sınır güvenliğinden ekonomiye, federal yönetimi düzenlemeden dış politikaya kadar birçok alanda attıkları adımlarla "Amerikan rüyasını" yeniden hayata geçirmeye kararlı olduklarını söyledi.

KONGRE TARİHİNİN EN UZUN KONUŞMASI

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ABD Başkanı Trump, 1 saat 38 dakika süresiyle Kongre tarihinin en uzun başkanlık konuşmasını yaptığı ortak oturumda 2. başkanlık döneminin başladığı 20 Ocak'tan bu yana yaptığı faaliyetleri Amerikan halkına anlattı.

TRUMP: AMERİKA GERİ DÖNDÜ

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Trump'ın konuşması Cumhuriyetçiler tarafından sık sık ayakta alkışlanırken, Demokratlar ise yerlerinde oturarak Trump'a sessizce tepkilerini gösterdi.

"Amerika geri döndü. Amerikan rüyası durdurulamaz ve ülkemiz bir geri dönüşün eşiğinde." diyen Trump, birçok ABD yönetiminden daha fazla işi 43 günde başardıklarını savundu.

"Modern tarihte ilk kez, Amerikalıların çoğu ülkemizin yanlış yönden ziyade doğru yöne gittiğine inanıyor." ifadelerini kullanan Trump, ekonomiden sınır güvenliğine birçok alanda imza attığı başkanlık kararnamelerinden tek tek bahsetti.

Trump'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"İlk görev günümde güney sınırımızda ulusal acil durum ilan ettim ve ABD ordusunu ülkemizin işgaline karşı koymak üzere görevlendirdim. Sonuç olarak, geçen ay yasa dışı sınır geçişleri en düşük seviyeye indi. Adaletsiz Paris İklim Anlaşmasından çekildim. Yozlaşmış Dünya Sağlık Örgütünden çekildim. Amerikan karşıtı BM İnsan Hakları Konseyi'nden de çekildim."

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"CİNSİYET DEĞİŞTİRME SUÇ OLMALI"

Ayrıca Trump, kadın ve erkek olmak üzere sadece iki cinsiyetin bulunduğunu resmen kabul eden başkanlık kararnamesine de imza attığını vurguladı. Trump, "Cinsiyet değiştirme suç olmalı, cinsiyet değiştirme fonlarını keseceğim" dedi.

ALTIN KART

"Altın Kart" adını verdiği uygulamadan da bahseden Trump, "5 milyon dolar karşılığında satışa sunulacak olan bu kartla, dünyanın dört bir yanından en başarılı istihdam yaratan insanların ABD vatandaşlığına giden yolu satın almalarını sağlayacağız." değerlendirmesini yaptı.

BIDEN'I SUÇLADI

Konuşmasında ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Trump, en önemli önceliklerinden birinin ekonomiyi kurtarmak olduğunu söyledi.

Trump, önceki yönetimden ekonomik bir felaket ve enflasyon kabusunu devraldıklarını belirterek, "Başkan olarak, bu zararı tersine çevirmek ve Amerika'yı yeniden uygun fiyatlı hale getirmek için her gün mücadele ediyorum." dedi. ABD'de artan yumurta fiyatları için eski ABD Başkanı Joe Biden'ı suçlayan Trump, yumurta fiyatlarını düşürmek için çalıştıklarını kaydetti. Trump, enflasyonu yenmek için verdikleri mücadelenin ana odağından birinin enerji maliyetlerini düşürmek olduğuna işaret ederek, bu nedenle göreve geldiği ilk gün Ulusal Enerji Acil Durumu ilan ettiğini hatırlattı. "POLİS MEMURLARINI ÖLDÜRENLER İÇİN İDAM CEZASI İSTEDİM" Trump ayrıca, "Polis memurlarını öldürenler için idam cezası istedim, Kongre'den bunu yasallaştırmasını istiyorum." dedi. RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek istediğini söyleyen Trump, Biden yönetiminin bu savaşta çok para harcadığını dile getirdi. ABD Başkanı Trump, Zelenskiy'den bir mektup aldığını, bunu takdir ettiğini ve "Ukrayna'nın kalıcı barış için müzakerelere ve nadir toprak mineralleri anlaşmasını imzalamaya hazır olduğunu" belirtti. Trump Rusya'nın da barışa hazır olduğunu söyledi. GRÖNLAND - PANAMA KANALI Göreve gelmeden önce ve başkanlığa başladıktan sonra Grönland'ı ve Panama Kanalı'nı ABD'nin satın alacağına ilişkin çok kez konuşan Trump, Kongre'de buna değindi ve şöyle konuştu; "Grönland halkına bir mesaj gönderiyorum: Kendi geleceğinizi belirleme hakkınızı güçlü bir şekilde destekliyoruz. Eğer seçerseniz sizi Amerika Birleşik Devletleri'ne kabul ediyoruz. Bence alacağız, bir şekilde alacağız. Sizi güvende tutacağız. Sizi zengin edeceğiz ve birlikte Grönland'ı daha önce hiç mümkün olduğunu düşünmediğiniz yüksekliklere taşıyacağız. Panama Kanalı'nı da geri alacağız. Benim yönetimim Panama Kanalı'nı geri alacak ve bunu yapmaya başladık bile. Büyük bir Amerikan şirketi Panama Kanalı çevresindeki iki limanı da satın alacağını açıkladı."