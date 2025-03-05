Mert Demir'in 'Antidepresan' şarkısının 'Çalıntı' raporu çıktı

Mert Demir'in 'Antidepresan' adlı şarkısının çalıntı olduğu iddiası, ünlü şarkıcının hayranları üzerinde büyük şok etkisi yaratmıştı.

REKLAM advertisement1 Mert Demir 'Antidepresan'ın nakarat bölümünün kendi şarkısı olan 'Alınsam'ın nakarat bölümüyle aynı olduğunu dile getiren Merve Holefter, hukuki süreç başlatarak, maddi ve manevi haklara tecavüz suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık, MSG'den (Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği) her iki şarkının da incelenmesini talep etti.

Merve Holefter REKLAM MSG'nin bilirkişi heyeti, Antidepresan' ile 'Alınsam'ın ciddi ölçülerde benzerlik taşıdığına yönelik bir rapor hazırladı. Mert Demir, bu rapora itiraz edince bilirkişi heyeti, bir inceleme daha yaptı. Aynı sonuca varan bilirkişi heyeti; raporu, aynı sonuçla yineledi.

MSG'nin bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor mahkemede önemli bir veri olarak kullanılacak. Bu durumda; Merve Holefter, açtığı tazminat davasını büyük bir olasılıkla kazanacak. Mert Demir, Holefter'e 2 milyon lira manevi, 10 bin liralık da maddi tazminat ödeyecek. Ayrıca 'Antidepresan'ın teliflerinden Merve Holefter de pay alacak.