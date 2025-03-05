Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump'ın Kongre'de ilk konuşması protesto edildi | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump'ın Kongre'de ilk konuşması protesto edildi

        ABD Başkanı Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk Kongre oturumunu gerçekleştirdi. Temsilciler Meclisi Üyesi Demokrat Al Green'in Trump'ın konuşmasını bölmesiyle oturum gergin başladı, Green salondan çıkarıldı. Bazı Demokrat isimlerim de "Yalan", "Bu normal değil" yazılı pankartlar taşıdığı görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2025 - 08:01 Güncelleme: 05.03.2025 - 08:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk ortak Kongre oturumunu gerçekleştirdi. Trump'ın 20 Ocak'tan bu yana yaptıklarını anlattığı Kongre hitabında Trump karşıtı anlar da yaşandı.

        • 2

          ABD Temsilciler Meclisi Üyesi, Demokrat Al Green, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre ortak oturumunda yaptığı konuşmayı böldüğü için salondan dışarı çıkarıldı.

        • 3

          "ONUN HİÇBİR YETKİSİ YOK"

          78 yaşındaki Green, Trump'ın konuşması sırasında "Onun hiçbir yetkisi yok" diye bağırdı. Green geçen ay Trump'a karşı azil maddeleri sunmuştu.

        • 4

          Green'in bağırmaya devam etmesiyle Meclis Başkanı Mike Johnson Green'in salondan çıkarılmasını emretti.

          Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Green, güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkarıldı.

        • 5

          Bu esnada Demokrat meclis üyeleri Trump'ı yuhalarken, Cumhuriyetçiler ise "ABD" sloganları attı.

        • 6

          "BU NORMAL DEĞİL"

          Trump salona gelirken yanına gelen bir diğer isim ise Demokrat New Mexico Temsilcisi Melanie Stansbury oldu. Stansbury, Trump'ın yanında elinde tuttuğu "Bu normal değil" yazılı bir pankartla görüldü.

        • 7

          Trump'ın konuşması sırasında bazı Demokratlar, Trump'ın tasarruf için görevlendirdiği teknoloji milyarderi Elon Musk'a atıfla "Musk çalıyor" ve "yanlış" ve "Medicare'i kurtarın" gibi sloganlar yazan pankartlar taşıdı.

        • 8

          Bazı Demokratların da Trump'ın konuşması sırasında "Yalanlar" yazılı pankartlar taşıdığı görüldü.

        • 9
        • 10
        • 11

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        Trump: Amerika geri döndü
        Haberi Görüntüle
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Baldızını döverek motokuryeyi boğarak öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        Baldızını döverek motokuryeyi boğarak öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        Cenazesine de katılmış! Kocasını damadına öldürttü!
        Cenazesine de katılmış! Kocasını damadına öldürttü!
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        Evine gidiyordu... Döverek öldürdüler!
        Evine gidiyordu... Döverek öldürdüler!
        Şiddet davası
        Şiddet davası
        Enflasyon %40'ın altında! Faiz ne olur
        Enflasyon %40'ın altında! Faiz ne olur
        10 yaşındaki Elifsu yaşasın! Doktorlar da organlarını bağışladı! 
        10 yaşındaki Elifsu yaşasın! Doktorlar da organlarını bağışladı! 
        Fırtına ve toz taşınımı etkili olacak...
        Fırtına ve toz taşınımı etkili olacak...
        Trump: Amerika geri döndü
        Trump: Amerika geri döndü
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Anne baba öldü, 1 haftalık bebek ağır yaralı
        Anne baba öldü, 1 haftalık bebek ağır yaralı
        "Mourinho intikamını aldı!"
        "Mourinho intikamını aldı!"
        Oyun oynayan çocuklar cansız bebek buldu!
        Oyun oynayan çocuklar cansız bebek buldu!
        Dengeleri Skriniar değiştirdi!
        Dengeleri Skriniar değiştirdi!
        Süleymaniye Camii’nin mimarisindeki gizli detaylar
        Süleymaniye Camii’nin mimarisindeki gizli detaylar
        Derbide ilk raunt Real Madrid'in!
        Derbide ilk raunt Real Madrid'in!
        Telefonu yastık altına koymak zararlı mı?
        Telefonu yastık altına koymak zararlı mı?
        Hangi işçi bu yıl beyanname verecek?
        Hangi işçi bu yıl beyanname verecek?
        ABD, Kanada ve Meksika tarifelerini iptal edebilir
        ABD, Kanada ve Meksika tarifelerini iptal edebilir
        Habertürk Anasayfa