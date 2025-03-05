Trabzonspor U19'dan tarihi galibiyet!

UEFA Gençlik Ligi son 16 turundaTrabzonspor U19 ile Atalanta U19 karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi penaltılar sonucunda Trabzonspor kazandı.

Mücadelenin 90 dakikası 0-0'lık eşitlikle geçildi. Trabzonspor'un topa daha çok hakim olduğu 90 dakikada kaleyi bulan 6 şuttan gol çıkmadı. Atalanta'nın ise 7 isabetli şutunda Ahmet Yıldırım gole izin vermedi.

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90 dakikanın 0-0 sona ermesinin ardından penaltılara geçildi. Trabzonspor, penaltı atışları sonucunda Atalanta'yı eledi. Trabzonspor, penaltılarda 5'te 5 yaparken, Atalanta ise 4 penaltı atışında 3 gol atabildi. Trabzonspor U19'un çeyrek finaldeki rakibi Bayern Münih - Inter eşleşmesinin galibi olacak. Çeyrek final maçları 1 Nisan'da oynanacak. Gazeteci Hasan Tüncel, bordo mavililerin galibiyetini HT Spor'da değerlendirdi. 🔴🔵 Trabzonspor U19 Takımı çeyrek finalde!



🎙️ @hasanntuncel: Bugünkü karşılaşmayı izleyenler A Takımı'nı izleyenlerden fazlaydı. Trabzonspor, Bayen Münih-Inter maçının galibiyle oynayacak. Taraftarlar ve camia buradan Inter'in gelmesini istiyor. pic.twitter.com/47g6Xyeyey — HT Spor (@HTSpor) March 5, 2025 HT Spor yorumcusu Yavuz Aksal: Bu Türkiye'de bir ilktir. Buna ihtiyacımız vardı. Şehirdeki beklenti oyuncuların üstündeki baskıyı yükseltti. Hoca da çok kararlıydı. 🔴🔵 Trabzonspor U19 Takımı çeyrek finalde!



🎙️ @AksalYavuz: Bu Türkiye'de bir ilktir. Buna ihtiyacımız vardı. Şehirdeki beklenti oyuncuların üstündeki baskıyı yükseltti. Hoca da çok kararlıydı. pic.twitter.com/NSsB2pgaSY — HT Spor (@HTSpor) March 5, 2025