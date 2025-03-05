Trabzonspor U19'dan tarihi galibiyet!
Normal süresi 0-0 sona eren maçta, seri penaltı atışlarında Atalanta'ya 5-3 üstünlük kuran Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Bordo-mavililer organizasyonda çeyrek final biletini alan ilk Türk takımı oldu.
UEFA Gençlik Ligi son 16 turundaTrabzonspor U19 ile Atalanta U19 karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi penaltılar sonucunda Trabzonspor kazandı.
Mücadelenin 90 dakikası 0-0'lık eşitlikle geçildi. Trabzonspor'un topa daha çok hakim olduğu 90 dakikada kaleyi bulan 6 şuttan gol çıkmadı. Atalanta'nın ise 7 isabetli şutunda Ahmet Yıldırım gole izin vermedi.
90 dakikanın 0-0 sona ermesinin ardından penaltılara geçildi.
Trabzonspor, penaltı atışları sonucunda Atalanta'yı eledi. Trabzonspor, penaltılarda 5'te 5 yaparken, Atalanta ise 4 penaltı atışında 3 gol atabildi.
Trabzonspor U19'un çeyrek finaldeki rakibi Bayern Münih - Inter eşleşmesinin galibi olacak. Çeyrek final maçları 1 Nisan'da oynanacak.
Gazeteci Hasan Tüncel, bordo mavililerin galibiyetini HT Spor'da değerlendirdi.
HT Spor yorumcusu Yavuz Aksal: Bu Türkiye'de bir ilktir. Buna ihtiyacımız vardı. Şehirdeki beklenti oyuncuların üstündeki baskıyı yükseltti. Hoca da çok kararlıydı.