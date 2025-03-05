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        Haberler Spor Futbol Trabzonspor U19'dan tarihi galibiyet! - Futbol Haberleri

        Trabzonspor U19'dan tarihi galibiyet!

        Normal süresi 0-0 sona eren maçta, seri penaltı atışlarında Atalanta'ya 5-3 üstünlük kuran Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Bordo-mavililer organizasyonda çeyrek final biletini alan ilk Türk takımı oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2025 - 16:15 Güncelleme: 05.03.2025 - 16:54
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        Trabzonspor U19'dan tarihi galibiyet!
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        UEFA Gençlik Ligi son 16 turundaTrabzonspor U19 ile Atalanta U19 karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi penaltılar sonucunda Trabzonspor kazandı.

        Mücadelenin 90 dakikası 0-0'lık eşitlikle geçildi. Trabzonspor'un topa daha çok hakim olduğu 90 dakikada kaleyi bulan 6 şuttan gol çıkmadı. Atalanta'nın ise 7 isabetli şutunda Ahmet Yıldırım gole izin vermedi.

        90 dakikanın 0-0 sona ermesinin ardından penaltılara geçildi.

        Trabzonspor, penaltı atışları sonucunda Atalanta'yı eledi. Trabzonspor, penaltılarda 5'te 5 yaparken, Atalanta ise 4 penaltı atışında 3 gol atabildi.

        Trabzonspor U19'un çeyrek finaldeki rakibi Bayern Münih - Inter eşleşmesinin galibi olacak. Çeyrek final maçları 1 Nisan'da oynanacak.

        Gazeteci Hasan Tüncel, bordo mavililerin galibiyetini HT Spor'da değerlendirdi.

        HT Spor yorumcusu Yavuz Aksal: Bu Türkiye'de bir ilktir. Buna ihtiyacımız vardı. Şehirdeki beklenti oyuncuların üstündeki baskıyı yükseltti. Hoca da çok kararlıydı.

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