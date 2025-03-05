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        Ekonomide kara göründü

        Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu Yatırım Finansman Başekonomisti Erol Gürcan oluyor. Makro ekonomik gelişmeleri değerlendiren Gürcan, şubat enflasyonunun beklenenin altında gelmesinin Merkez Bankası'nın mart ve nisan toplantılarında toplam 5 puan indirim yapmasını olanaklı kıldığını anlatıyor. Gürcan, cari açık, kurdaki ve enflasyondaki gelişmeler ile büyüme rakamlarının ve ekonominin dengeye gelmesi açısından olumlu gelişmeler olduğunu ifade ediyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2025 - 18:45 Güncelleme: 05.03.2025 - 19:41
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        Beklenti yüzde 30 civarında enflasyon
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        Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu Yatırım Finansman Başekonomisti Erol Gürcan oluyor. Makro ekonomik gelişmeleri değerlendiren Gürcan, şubat enflasyonunun beklenenin altında gelmesinin Merkez Bankası'nın mart ve nisan toplantılarında toplam 5 puan indirim yapmasını olanaklı kıldığını anlatıyor. Gürcan, cari açık, kurdaki ve enflasyondaki gelişmeler ile büyüme rakamlarının ve ekonominin dengeye gelmesi açısından olumlu gelişmeler olduğunu ifade ediyor.

        ENFLASYONDA KUR KAYNAKLI ŞOK OLMAZ

        Enflasyon görünümünü değerlendirirken özellikle konut ve eğitim enflasyonunun oluşturduğu riske değinen Gürcan, global ekonomide esen olumsuz rüzgarların bundan sonra tüm dünyayı daha yüksek bir enflasyonla yaşamak zorunda bırakabileceğini anlatıyor. İçeride Merkez Bankası rezervlerindeki artış, yaz aylarının geliyor olması nedeniyle artan turizm gelirleri ve düşen petrol fiyatlarının enflasyonun kur kaynaklı bir şokla karşılaşmasının önünde ciddi bir set olduğunu dile getiren Gürcan ayrıca 2025’te büyümenin sektörel farklılık gösterip göstermeyeceğini yorumluyor.

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