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        Haberler Dünya Çin: ABD ile her türlü savaşa hazırız | Dış Haberler

        Çin: ABD ile her türlü savaşa hazırız

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik gümrük vergileri uygulanmasına yönelik kararının ardından Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien'den yanıt geldi. Cien ticaret savaşı dâhil her türlü savaşa hazır olduklarını duyurdu. Çin'e yanıt ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'ten geldi. Hegseth "Hazırız, barış isteyen savaşa hazır olmalı." dedi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 05.03.2025 - 18:46 Güncelleme: 05.03.2025 - 20:31
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        Çin: Her türlü savaşa hazırız
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        Çin'in Washington Büyükelçiliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik gümrük vergilerini yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükseltmesine ilişkin, "ister ticaret, ister gümrük vergisi savaşı olsun, sonuna kadar savaşmaya hazır" olduklarını bildirdi.

        Trump'ın ülkeye gelen "fentanil ile mücadeledeki başarısızlıkları" gerekçesiyle Çin'e yönelik tarifeyi yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarmasının ardından Çin'in Washington Büyükelçiliğinin sosyal medya platformu X hesabından yazılı açıklama yapıldı.

        Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien'in Washington'un bu adımına ilişkin sözlerinin yeniden paylaşıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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        "Eğer ABD gerçekten fentanil sorununu çözmek istiyorsa o zaman yapılacak en doğru şey birbirlerine eşit davranarak Çin ile istişare etmektir. Eğer ABD'nin istediği şey savaşsa, ister gümrük vergisi savaşı, ister ticaret savaşı, isterse de başka bir savaş türü olsun, sonuna kadar savaşmaya hazırız."

        ABD'DEN AÇIKLAMA

        ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya dair yorumda bulundu.

        Hegseth "Barış isteyen savaşa hazır olmalı. Ordumuzu inşa ediyoruz çünkü tehlikeli bir dünyada yaşıyoruz. Güçlü ve farklı ideolojilere sahip ülkeler yükseliyor. Çin, ordusunu geliştiriyor, yeni teknolojiler kullanıyor. Eğer savaşı caydırmak istiyorsak güçlü olmalıyız." dedi.

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