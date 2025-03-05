Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.188,85 %2,94
        DOLAR 36,4348 %-0,03
        EURO 39,3135 %1,44
        GRAM ALTIN 3.431,25 %0,39
        FAİZ 38,24 %-0,03
        GÜMÜŞ GRAM 38,19 %2,30
        BITCOIN 89.040,00 %1,76
        GBP/TRY 46,9159 %0,52
        EUR/USD 1,0781 %1,46
        BRENT 68,55 %-3,51
        ÇEYREK ALTIN 5.610,09 %0,39
        Haberler Ekonomi Enerji Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı açıldı - Enerji Haberleri

        Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı açıldı

        Iğdır- Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nın Açılış Töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışta yaptığı konuşmada "Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı enerji alanında daha evvelki stratejik girişimlerimizi tamamlayacaktır. Ayrıca Nahçıvan'la kader birliğimizin adeta nişanesi olacaktır. BOTAŞ tarafından inşa edilen 80 kilometre uzunluğundaki günlük 2 milyon metreküpe kadar taşıma kapasiteli bu hat özellikle Nahçıvan'ın doğalgaz ihtiyacının tamamını asgari 30 yıl süresince karşılayacaktır" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2025 - 17:10 Güncelleme: 05.03.2025 - 17:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Iğdır- Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nın Açılış Töreni düzenlendi. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

        İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satır başları:

        -Aziz kardeşim, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, kıymetli Bakanlar, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Kardeşim, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'i Türkiye'de misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Kendisine ve kıymetli heyetine Ankara'mıza hoş geldiniz diyorum.

        -Tabii şu anda karşımda bu çalışmalarda emeği olan işçi kardeşlerimiz var, mühendis kardeşlerimiz var. İnşallah konuşmalarımızı bitirdikten sonra kendileriyle ayrıca bir Türkiye'ye ve oradan Azerbaycan'a pozlarımızı vereceğiz, birlikte resimlerimizi inşallah çektireceğiz.

        REKLAM

        -Kıymetli kardeşimin ve heyetinin nezdinde Azerbaycan halkının Mübarek Ramazan-ı Şeriflerini yürekten tebrik ediyorum. "Bir Millet, İki Devlet" şiarında vücut bulan kardeşlik ilişkilerimizde her alanda büyük mesafeler kaydediyoruz. Savunmadan ticarete çok geniş bir yelpazede ülkelerimiz arasındaki münasebetler sürekli gelişiyor. Şüphesiz bu işbirliklerimiz arasında birçok proje ile taçlandırdığımız enerji sektörü başta yer alıyor. Bazılarının hayal olarak gördüğü Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hattı gibi, Şahdeniz sahasının üretime alınması ve Bakü-Tiflis-Erzurum doğal gaz boru hattının devreye girmesiyle enerji iş birliğimizi daha ileri taşımanın gayretinde olduk.

        -Anadolu geçişli doğal gaz boru hattı TANAP vasıtasıyla önemli miktarda Azerbaycan doğal gazını Avrupa'ya ulaştırmanın sevincini yaşıyoruz. Bu alanda stratejik ve ezber bozan projeleri devreye alma konusunda Can Azerbaycan'la tam bir uyum içindeyiz. Bugün İlham kardeşimle birlikte bu işbirliğine yeni bir projeyi daha eklemekten büyük bir memnuniyet duyuyorum.

        "NAHÇIVAN'IN İHTİYACINI ASGARİ 30 YIL KARŞILAYACAK"

        -Birazdan açılışını yapacağımız Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı enerji alanında daha evvelki stratejik girişimlerimizi tamamlayacaktır. Ayrıca Nahçıvan'la kader birliğimizin adeta nişanesi olacaktır. BOTAŞ tarafından inşa edilen 80 kilometre uzunluğundaki günlük 2 milyon metreküpe kadar taşıma kapasiteli bu hat özellikle Nahçıvan'ın doğalgaz ihtiyacının tamamını asgari 30 yıl süresince karşılayacaktır. Dolayısıyla bugün Nahçıvan'ın enerji güvenliğini uzun yıllar teminat altına alacak bir projeyi kardeşimle birlikte ülkelerimize kazandırmış oluyoruz.

        -Bu vesileyle şunu da ifade etmek isterim; Türkiye, Azerbaycan barışın, huzurun, refahın tarafındadır. Bölgemizde sadece barış istiyoruz, işbirliği istiyoruz. Hep beraber kalkınalım istiyoruz. Bu amaçla şimdiye kadar birçok adım attık, samimiyetimizi gösterdik. İnşallah bundan sonra bölgesel barışa, refaha ve huzura yönelik her türlü projeyi birlikte hayata geçirmekte kararlıyız.

        "İHTİYAÇ DUYDUĞU HER AN YANINDA OLACAĞIZ"

        -6 Şubat depremleri başta olmak üzere en zor günlerimizde nasıl Can Azerbaycan'ı yanımızda bulduysak biz de kardeşlerimizin ihtiyaç duyduğu her anda yanlarında olacağız. İnşallah Nahçıvan'la elektrik bağlantılarımızın da güçlendirilmesiyle bu süreci devam ettireceğiz. Bu düşüncelerle bugünkü törenimizin Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini daha da güçlendireceğine inanıyorum.

        -Bu önemli projenin inşasında katkısı olan herkesi, tüm makamlarımızı, ilgisinden dolayı gerek işçisi gerek mühendisine tüm emek sahiplerini tebrik ediyorum. Rabbim birliğimizi, dayanışmamızı, muhabbetimizi daim eylesin diyorum. Projenin tüm bölgeye hayırlar getirmesini temenni ediyorum. İlham kardeşime ziyareti için özellikle şahsım, ailem, milletim adına teşekkür ediyorum.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ece'nin son mesajları mercek altında
        Ece'nin son mesajları mercek altında
        Ilıcalı ve Saran hakkındaki iddianamelerin detayları ortaya çıktı
        Ilıcalı ve Saran hakkındaki iddianamelerin detayları ortaya çıktı
        Oğluna böbreğini vermek istedi, kanser olduğu ortaya çıktı
        Oğluna böbreğini vermek istedi, kanser olduğu ortaya çıktı
        Sınıf öğretmeni kayboldu! Aranıyor!
        Sınıf öğretmeni kayboldu! Aranıyor!
        30 günlük bebeğin mucize kurtuluşu!
        30 günlük bebeğin mucize kurtuluşu!
        Trabzonspor U19'dan tarihi galibiyet!
        Trabzonspor U19'dan tarihi galibiyet!
        "Babamı misafir gelince çekyatın altına koyuyormuş! Misafir gidince kesmeye devam ediyormuş!"
        "Babamı misafir gelince çekyatın altına koyuyormuş! Misafir gidince kesmeye devam ediyormuş!"
        Jose Mourinho'dan yeni sözleşme açıklaması!
        Jose Mourinho'dan yeni sözleşme açıklaması!
        Turizmde hedef 64 milyar dolar
        Turizmde hedef 64 milyar dolar
        Şarkıcı Merve Özbey'in eşine istenen ceza belli oldu!
        Şarkıcı Merve Özbey'in eşine istenen ceza belli oldu!
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Özcan Deniz, ifade verdi
        Özcan Deniz, ifade verdi
        Elon Musk'ın annesi ABD'yi karıştırdı
        Elon Musk'ın annesi ABD'yi karıştırdı
        Trump'a Kongre'de protesto
        Trump'a Kongre'de protesto
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        'Çalıntı' raporu çıktı
        'Çalıntı' raporu çıktı
        İftardan sonra şişkinliğe karşı neler yapılmalı?
        İftardan sonra şişkinliğe karşı neler yapılmalı?
        Trump: Amerika geri döndü
        Trump: Amerika geri döndü
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        Habertürk Anasayfa