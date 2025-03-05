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        Özcan Deniz, verdiği ifade sonrasında açıklamalarda bulundu

        Sarıyer Uskumruköy'de sit alanı içerisinde yer alan 3 villaya yaptığı eklemeler neticesinde, 'İmar kirliliğine neden olmak' ve 'Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet' suçları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Özcan Deniz, ifade verdikten sonra adliye önünde açıklama yaptı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 11:56 Güncelleme: 05.03.2025 - 14:26
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        Özcan Deniz, ifade verdi
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        Özcan Deniz, 'İmar kirliliğine neden olma' ve 'Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet' suçlarından hakkında açılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı İmar Suçları Soruşturma Bürosu'na gitti.

        Özcan Deniz, ifadesinin ardından adliye önünde açıklama yaptı. İnşaat sahibinin kendisi olmadığını söyleyen Özcan Deniz, şunları söyledi: Ben, sadece intifa hakkı sahibiyim. Evde oturan kişi olarak inşaatın ruhsata aykırı taraflarının varlığından belediyenin ihtarlarıyla haberdar oldum ve "Bu, inşaatın yapan firmanın sorumluluğundadır, bunları düzeltin" diye Deniz Film'e ihtarname çektim. Maalesef buna hiçbir dönüş olmadı.

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        Özcan Deniz'in 3 villasının bulunduğu site havadan görüntülendi. Fotoğraf: İHA

        "BANA YAPI TADİLAT RUHSATI VERİN Kİ DÜZELTEYİM"

        Özcan Deniz, daha sonra belediyeye giderek yasal yollarla yapı tadilat ruhsatı talebinde bulunduğunu şöyle anlattı: Belediyeye, 13 Ocak'ta başvurdum. İyi niyetli şekilde belediyeye gidip; "Burada ruhsata aykırı yapılar tespit edilmiş, ben de içinde oturan kişiyim ve mağdur tarafım. Bana yapı tadilat ruhsatı verin ki düzelteyim" dedim. Belediye, 14 Ocak'ta yani ben bu iyi niyetli müracaatı yaptıktan bir gün sonra şikâyette bulunmuş.

        İnşaatın 1,5- 2 yıl kadar Deniz Film tarafından sürdürüldüğünü, bu süreçte hiçbir davanın söz konusu olmadığını savunan Özcan Deniz, 'Şu an vay sen misin yasal yollara başvuran' muamelesi görüyorum. Tamamen mağdur pozisyonundayım" ifadelerini kullandı.

        Özcan Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz

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        "ORASI YIKILSA DAHİ ÇADIR KURUP OTURACAĞIM"

        Özcan Deniz, durumu savcılığa da anlattığını söyleyerek; "Deniz Film, Ercan Deniz'e ait bir firma. Bu inşaat, benim finanslarımla Ercan Deniz tarafından yapıldı. Sonrasında talep ettiğimde ise verilmedi ve ben kendimi korumak için intifa hakkı aldım. Sonra da mallarımın bana iade edilmesi için dava açtım ve iş çok başka bir yere gitti. Kendisi de beyan etti zaten 'Orası yıkılacak, yıkılsın' dedi. Sanki ben yapmışım gibi ekranlara 'çıkıp yıkılsın' dedi. Niyetini zaten biliyoruz. 'Orası yıkılsın ki arsa benim olsun. Madem evden çıkmıyorsun ben de evi yıktırtayım, arsa benim, arsayı satayım parayı indireyim.' Böyle bir şey olmayacak. Orası yıkılsa dahi ben orada çadır kurup oturacağım. Orası benim çocuğumun hakkıdır, hukukudur, emeğimdir, kimse de onu yiyemez" dedi.

        "BENİ GÖRECEĞİNİZ YER BURASI"

        Önceki günlerde yaşadığı sağlık sorunlarıyla birlikte içsel sıkıntılar yaşadığını dile getiren Özcan Deniz bu konuda ise şunları söyledi: Ünlü birini güçlü, karşısındaki ünsüz birini zayıf zannediyor olabilirsiniz. Aslında ünlü biri güçsüz, zaafları olandır, kolay ateş edilebilen taraftır. Karşı taraf bunu çözdüğünde çok kolay saldırır. Sizin eliniz kolunuz bağlıdır, onlar gibi davranamazsınız. Maalesef bir sürü saçmalığın içindeyim şu an, akıl tutulması yaşıyorum. Nasıl çözüleceğine dair hiçbir fikrim yok. Bakın benim yerim burası, her şeyi burada arıyorum. Beni göreceğiniz yer burası.

        "BENİ 'RAKİP' OLARAK GÖRDÜNÜZ"

        Daha önceden annesi ve kardeşleriyle arası açılan Özcan Deniz, ifade verdikten sonra da şu paylaşımda bulundu. Adımın karşısına koyamadığınız sıfatları benden de beklemeyin artık. Beni, evlat, kardeş olarak görmeyip 'rakip' olarak görüp, yaptığınız düşmanlıkların ayıbıyla, günahıyla yaşayın. Bugün evimi başıma yıkmaya, yuvamı dağıtmaya çalışan sizleri Allah'a havale etmiyorum, Allah'a emanet ediyorum. Haklının acelesi yoktur. Sabırlıyım ve başaramayacaksın!

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        #özcan deniz

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