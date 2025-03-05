Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa "Babamı misafir gelince çekyatın altına koyuyormuş! Misafir gidince kesmeye devam ediyormuş!" | Son dakika haberleri

        "Babamı misafir gelince çekyatın altına koyuyormuş! Misafir gidince kesmeye devam ediyormuş!"

        İstanbul Pendik'te, 79 yaşındaki Nihat Salih'i öldürdükten sonra parçalara ayırdığı cesedini çöp konteynerlerine atan Bilal Dilek'in, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Maktulün oğlu Özcan Salih, babası ile sanık arasında alacak verecek meselesinin olduğunu, cinayetin bu nedenle işlenmiş olabileceğini ileri sürerek, "Babamın cenazesini misafir gelince çekyatın altına koyup ara veriyormuş, misafir gidince kesmeye devam ediyormuş" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 15:16 Güncelleme: 05.03.2025 - 15:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Babamı misafir gelince çekyatın altına koyuyormuş! Misafir gidince kesmeye devam ediyormuş!"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Pendik'te, 27 Mayıs 2024'te Dumlupınar Mahallesi Işık Sokak'ta çöp konteynerlerinde insan uzuvlarının bulunduğu ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı. İnceleme sonucu ölen kişinin 79 yaşındaki Nihat Salih olduğu belirlendi.

        KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

        AA'da yer alan habere göre Bilal Dilek gözaltına alındı ve mahkemeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

        İDDİANAME TAMAMLANDI

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olayın ardından yapılan araştırmada kamera kayıtlarında sanık Bilal Dilek'in çöp konteynerlerine ne olduğu anlaşılamayan eşyalar attığının belirlendiği, maktulün öldürülmeden önce son olarak sanığın ikametinin bulunduğu sokağa girdiği fakat çıkış anına ilişkin bir tespitin yapılamadığı ifade edildi.

        KAN ÖRNEĞİ EŞLEŞTİRMESİ UYUŞTU

        Sanık Dilek'in ikametinde ele geçirilen balta, bıçak ve yolluğun İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce incelendiği kaydedilen iddianamede, balta ile yolluk parçası üzerinde bulunan kan örneklerinin maktulün kan örneği ile uyumluğu olduğu belirtiliyor.

        HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

        Bilal Dilek'in "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Anadolu 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Bilal Dilek, maktulün ailesi ve taraf avukatları katıldı.

        MAKTULÜ 10 YILDIR TANIDIĞINI SÖYLEDİ

        Savunmasını yapması için söz verilen sanık Dilek, maktulü 10 yıldır tanıdığını, bir zamanlar kendisinin evine gidip geldiğini, birlikte yeşil reçeteli hap kullandıklarını, maktulün hapları kendisine ve arkadaşlarına sattığını öne sürdü.

        "BEN KARŞISINDA SİGARA BİLE İÇMEM"

        Nihat Salih'in ölümüyle bir ilgisinin olmadığını iddia eden Dilek, "Olay günü evimde bulunduğu iddia edilen balta bana ait değil. Kim bırakmış bilmiyorum. Eve kim girdiyse baltayı o koymuştur. Ben Nihat amcanın karşısında sigara bile içmem, kim öldürdü bilmiyorum.

        "BEN ÇÖPE ÇAY BOŞALTTIM"

        Ben parçalanarak öldürülmesini nezarette öğrendim. Ceset parçalarını çöpe ben atmadım. Benim çöp konteynerine boşalttığım kovada çay pisliği, odun parçaları vardı. Biz birbirimizi seviyorduk, aynı baba oğul gibiydik." şeklinde savunma yaptı.

        MAKTULÜN OĞLUNDAN KAN DONDURAN İFADE

        Maktulün oğlu Özcan Salih, babası ile sanık arasında alacak verecek meselesinin olduğunu, cinayetin bu nedenle işlenmiş olabileceğini ileri sürerek, "Babamın cenazesini misafir gelince çekyatın altına koyup ara veriyormuş, misafir gidince kesmeye devam ediyormuş." dedi.

        DURUŞMA ERTELENDİ

        Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şarkıcı Merve Özbey'in eşine istenen ceza belli oldu!
        Şarkıcı Merve Özbey'in eşine istenen ceza belli oldu!
        Elon Musk'ın annesi ABD'yi karıştırdı
        Elon Musk'ın annesi ABD'yi karıştırdı
        Akılalmaz olay! Kaldırımda yürürken gelen ölüm!
        Akılalmaz olay! Kaldırımda yürürken gelen ölüm!
        Turizmde hedef 64 milyar dolar
        Turizmde hedef 64 milyar dolar
        Jose Mourinho'dan yeni sözleşme açıklaması!
        Jose Mourinho'dan yeni sözleşme açıklaması!
        Özcan Deniz, ifade verdi
        Özcan Deniz, ifade verdi
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        Kayıp Ece'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Kayıp Ece'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        İftardan sonra şişkinliğe karşı neler yapılmalı?
        İftardan sonra şişkinliğe karşı neler yapılmalı?
        20 yaşındaydı... Sulama kanalında kanlı infaz!
        20 yaşındaydı... Sulama kanalında kanlı infaz!
        İki kardeşi öldüren zanlıdan 'Oruç' savunması!
        İki kardeşi öldüren zanlıdan 'Oruç' savunması!
        Trump'ın ilk Kongre konuşması beğenildi mi?
        Trump'ın ilk Kongre konuşması beğenildi mi?
        Trump'a Kongre'de protesto
        Trump'a Kongre'de protesto
        Trump: Amerika geri döndü
        Trump: Amerika geri döndü
        Baldızını döverek motokuryeyi boğarak öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        Baldızını döverek motokuryeyi boğarak öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        'Çalıntı' raporu çıktı
        'Çalıntı' raporu çıktı
        Yasak aşkın şahitleri konuştu
        Yasak aşkın şahitleri konuştu
        F.Bahçe'de yükseliş dönemi!
        F.Bahçe'de yükseliş dönemi!
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        Habertürk Anasayfa