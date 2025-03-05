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        Haberler Sağlık Boğulma tehlikesi geçiren bebek 112 Acil Çağrı Merkezi yönlendirilmesiyle kurtarıldı | Sağlık Haberleri

        Boğulma tehlikesi geçiren bebek 112 Acil Çağrı Merkezi yönlendirilmesiyle kurtarıldı

        Şanlıurfa'da annesi emzirirken boğulma tehlikesi geçiren 30 günlük bebek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki sağlık çalışanının anneyi doğru bir şekilde yönlendirmesi sayesinde yeniden hayata tutundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 17:06 Güncelleme: 05.03.2025 - 19:47
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        Şanlıurfa'da yaşayan bir anne, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak 30 günlük bebeği Nilüfer'in nefes borusuna anne sütü kaçtığını ve nefes alamadığını söyledi.

        Annenin panik hali karşısında soğukkanlı davranan ekipler ilk olarak adrese ambulans yönlendirdi.

        Ardından çağrıyı çeken Acil Tıp Teknikeri (ATT) Zehra Tankuş, boğulma tehlikesi geçiren bebeğe nasıl müdahale etmesi gerektiği konusunda anneyi yönlendirdi.

        GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

        Tankuş'un dediklerini birebir yerine getiren anne, bebeğinin nefes alması üzerine gözyaşlarına hakim olamadı.

        Tankuş, sağlık ekipleri eve ulaşana kadar anneyi hatta tutarak sakinleştirip nasıl davranması gerektiği konusunda yardımcı oldu. Yapılan doğru ve zamanında müdahale sayesinde Nilüfer bebek hayata tutundu.

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        Sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak bebeğin genel sağlık durumunu kontrol etti. İlk müdahalenin doğru ve zamanında yapılması sayesinde bebeğin hayati tehlikeyi atlattığı aileye bildirildi.

        Konuya ilişkin anne ve sağlık çalışanı arasındaki konuşmaların ses kayıtları ise İl Sağlık Müdürlüğü tarafından video yapılarak paylaşıldı.

        Ses kayıtlarında annenin panik halleri ve sağlık çalışanının önce anneyi sakinleştirerek yapması gerektiğini anlattığı konuşmalar yer alıyor.

        ANNEYİ TELEFONDA CESARETLENDİRDİ

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Tankuş, anneye telefonda cesaret verdiğini söyledi.

        Gurur verici bir olay yaşadığını ifade eden Tankuş, "Bebeğin kurtulduğunu söyleyince annedeki bu rahatlık bize de geçti. Anne mutlu oldu. Bebeğin artık yavaş yavaş ağlamaya başladığını söyledi. Bebeğe hayata tutunma imkanını verdik ve bu da bizim için gurur verici bir duygudur" dedi.

        Tankuş'a İl Sağlık Müdürlüğü'nce özverili çalışmalarından dolayı teşekkür plaketi verildi.

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