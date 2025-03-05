Jose Mourinho'dan yeni sözleşme açıklaması!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoçya ekibi Rangers ile oynanacak maç öncesi açıklamalarda bulundu.
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Glasgow Rangers maçı öncesi basın toplantısında konuştu. İşte o sözler...
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"SAHA DIŞINDA ZORLUK YAŞAMADIK"
"Saha içinde zorluklarla karşılaştık, rakiplere saygı duyduk. Zorluklar da yaşadık. 18 maçtır yenilmeme sebebimiz, zorluklarla mücadele etmek. Saha dışında bir zorluk yaşamadık."
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"KONTRATIM 1 SENE AMA DÜŞÜNCEM FENERBAHÇE"
"Fenerbahçe'nin tüm branşlarda başarı projesine inanıyor musunuz ve bu projede uzun yıllar yer alacak mısınız?"
Jose Mourinho: "Zeljko Obradovic büyük bir antrenör. Çok büyük bir kişilik, ben de başka takımlarda onun başarısını hissediyordum. Maçlara gittikçe Sarunas Jasikevicius'un başarılarını da hissediyorum. Burası büyük bir spor kulübü, burada başarı herkese ait. Birlik olursak, aynı yöne kürek çekersek, başarı gelecektir. Bunu hissediyorum. Basket maçlarında daha iyi hissediyorum, orada taraftarım. Futbolda kulübede değil, locada bile olsam maça odaklanıyorum. Herkes aynı yöne kürek çekiyor. Benim geleceğim önemli değil, önemli olan Fenerbahçe. Bir sene kontratım var ama tek düşüncem Fenerbahçe."
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"O FİNALİN YERİ AYRI"
"2003'de finalde Celtic'i yendiniz, Rangers taraftarı sizi tebrik etti. Bu durum devam ediyor mu?"
Jose Mourinho: "Türkiye'de çok fazla olmuyor, çünkü Türkiye'de İskoç kimseyle karşılaşmadım. Belki bugün veya yarın olabilir. Tatilde olduğum zaman her zaman gelip tebrik ediyorlar. O finalin benim için yeri ayrı, Avrupa'daki ilk finalimdi. İki İskoç kulübüne de saygım sonsuz. Önümüzdeki hafta oraya gideceğimiz için mutluyum."
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"SADECE SODA VE LİMON İÇERDİM"
Jose Mourinho: "İskoçya'da publar anlamında tecrübem kötüydü, ben sadece soda ve limon içerdim. Üniversite diplomamla İskoçya'ya gittim, düşük seviyede futbolcu olarak devam ettim. Teknik direktör kursları benim için çok özeldi. Orada çok özel insanlarla tanıştım ve çok özel şeyler öğrendim. Genç teknik adamlar, ilk adım için nereye gitmeleri gerektiğini sorduğunda, İskoçya'yı öneriyorum."
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"BÖYLE BİR SAVAŞ BEKLEMİYORDUM"
Jose Mourinho: "Hangi açıklamalarımı söylüyorsunuz bilmiyorum. Buraya gelmeden çok bir şey bilmiyordum. Geldiğimde taraftar için savaşacağımın sözünü verdim ama böyle bir savaş olduğunu tahmin etmemiştim. Burada geçirdiğim zamandan sonra biraz daha fazlasını yapmam gerektiğini fark ettim."
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"İŞİM BENİ MOTİVE EDİYOR"
"Rangers veya Celtic'ta çalışmak ister misiniz?"
Jose Mourinho: "Şu an değil, bir işim var. İşim beni motive ediyor. Gelecekte neden olmasın. İnsanlar oranın iki takımlı lig olduğunu söylüyor ama İskoçya'da tutku var. Boş statlarda oynamanın bir anlamı yoktur. Rangers ve Celtic çok büyük takımlar. Celtic'in hocası Brendan Rodgers harika bir teknik adam. Rangers'ın hocasına da saygı duyuyorum."
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OKAN BURUK VE JESUS SORUSU
"Jorge Jesus 'Küçük takımlar haftada bir maç oynar' demişti. Okan Buruk ise "Artık haftada 1 maç yapacağız, bizi kimse tutamaz.' dedi. Bu sözler için ne diyeceksiniz?"
Jose Mourinho: "Okan Buruk ve Jesus'un sözleri için yorum yapma zorunluluğum yok. Kendi fikrimi sorarsanız, söylerim."
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"BİZ HİÇBİR ZAMAN AĞLAMADIK"
Jose Mourinho: "Sadece Fred ve Osayi değil, Avrupa listesine Oğuz Aydın gibi önemli ismi yazamadık. Avrupa'da çok maç oynadık, bu kadar çok maç oynadığınızda sarı kartların birikmesi kaçınılmaz oluyor. Eleme ve play-off oynadık. Bizden 4 maç az oynayan takımlara karşı bu kartların geçerli olması bence adil değil. Fred önemli bir oyuncu ama yerine önemli isimler var. İsmail Yüksek bu maça henüz hazır değil ama idmanda bakacağız. Biz birçok zorlukla karşılaştık ama ağlamadık. Bir şekilde çözüm buluyoruz."
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"RANGERS İÇİN ZOR GEÇECEK"
Jose Mourinho: "Barry Ferguson'ı oyuncu olarak biliyorum. Teknik direktörlük kariyeri hakkında bilgim yok. Kendisi ve kulüp arasındaki duygusal bağ için saygılıyım. Bu bende önemli. Teknik direktör olarak negatif şeylerden bahsedebilirsiniz ama bir önceki teknik adama göre farklı ve zor olacak. Bir önceki teknik direktörleri felsefeye odaklıydı. Futbolda sadece felsefe yetmez, sahada kazanmalısınız. Bizim için zor bir maç olacak ama Rangers için de zor geçecek."
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