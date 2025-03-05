Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        65
        Fenerbahçe
        FB
        61
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        47
        Beşiktaş
        BJK
        44
        ikas Eyüpspor
        EYP
        40
        Göztepe
        GÖZ
        36
        Rams Başakşehir
        İBFK
        36
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        33
        Trabzonspor
        TS
        32
        Gaziantep FK
        GFK
        32
        Kasımpaşa
        KSM
        32
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        31
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        30
        Tümosan Konyaspor
        KON
        28
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        24
        Net Global Sivasspor
        SVS
        24
        Bellona Kayserispor
        KYS
        24
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        13
        Adana Demirspor
        ADS
        -2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jose Mourinho'dan yeni sözleşme açıklaması! - Futbol Haberleri

        Jose Mourinho'dan yeni sözleşme açıklaması!

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoçya ekibi Rangers ile oynanacak maç öncesi açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2025 - 14:52 Güncelleme: 05.03.2025 - 14:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Glasgow Rangers maçı öncesi basın toplantısında konuştu. İşte o sözler...

        • 2

          "SAHA DIŞINDA ZORLUK YAŞAMADIK"

          "Saha içinde zorluklarla karşılaştık, rakiplere saygı duyduk. Zorluklar da yaşadık. 18 maçtır yenilmeme sebebimiz, zorluklarla mücadele etmek. Saha dışında bir zorluk yaşamadık."

        • 3

          "KONTRATIM 1 SENE AMA DÜŞÜNCEM FENERBAHÇE"

          "Fenerbahçe'nin tüm branşlarda başarı projesine inanıyor musunuz ve bu projede uzun yıllar yer alacak mısınız?"

          Jose Mourinho: "Zeljko Obradovic büyük bir antrenör. Çok büyük bir kişilik, ben de başka takımlarda onun başarısını hissediyordum. Maçlara gittikçe Sarunas Jasikevicius'un başarılarını da hissediyorum. Burası büyük bir spor kulübü, burada başarı herkese ait. Birlik olursak, aynı yöne kürek çekersek, başarı gelecektir. Bunu hissediyorum. Basket maçlarında daha iyi hissediyorum, orada taraftarım. Futbolda kulübede değil, locada bile olsam maça odaklanıyorum. Herkes aynı yöne kürek çekiyor. Benim geleceğim önemli değil, önemli olan Fenerbahçe. Bir sene kontratım var ama tek düşüncem Fenerbahçe."

        • 4

          "O FİNALİN YERİ AYRI"

          "2003'de finalde Celtic'i yendiniz, Rangers taraftarı sizi tebrik etti. Bu durum devam ediyor mu?"

          Jose Mourinho: "Türkiye'de çok fazla olmuyor, çünkü Türkiye'de İskoç kimseyle karşılaşmadım. Belki bugün veya yarın olabilir. Tatilde olduğum zaman her zaman gelip tebrik ediyorlar. O finalin benim için yeri ayrı, Avrupa'daki ilk finalimdi. İki İskoç kulübüne de saygım sonsuz. Önümüzdeki hafta oraya gideceğimiz için mutluyum."

        • 5

          "SADECE SODA VE LİMON İÇERDİM"

          Jose Mourinho: "İskoçya'da publar anlamında tecrübem kötüydü, ben sadece soda ve limon içerdim. Üniversite diplomamla İskoçya'ya gittim, düşük seviyede futbolcu olarak devam ettim. Teknik direktör kursları benim için çok özeldi. Orada çok özel insanlarla tanıştım ve çok özel şeyler öğrendim. Genç teknik adamlar, ilk adım için nereye gitmeleri gerektiğini sorduğunda, İskoçya'yı öneriyorum."

        • 6

          "BÖYLE BİR SAVAŞ BEKLEMİYORDUM"

          Jose Mourinho: "Hangi açıklamalarımı söylüyorsunuz bilmiyorum. Buraya gelmeden çok bir şey bilmiyordum. Geldiğimde taraftar için savaşacağımın sözünü verdim ama böyle bir savaş olduğunu tahmin etmemiştim. Burada geçirdiğim zamandan sonra biraz daha fazlasını yapmam gerektiğini fark ettim."

        • 7

          "İŞİM BENİ MOTİVE EDİYOR"

          "Rangers veya Celtic'ta çalışmak ister misiniz?"

          Jose Mourinho: "Şu an değil, bir işim var. İşim beni motive ediyor. Gelecekte neden olmasın. İnsanlar oranın iki takımlı lig olduğunu söylüyor ama İskoçya'da tutku var. Boş statlarda oynamanın bir anlamı yoktur. Rangers ve Celtic çok büyük takımlar. Celtic'in hocası Brendan Rodgers harika bir teknik adam. Rangers'ın hocasına da saygı duyuyorum."

        • 8

          OKAN BURUK VE JESUS SORUSU

          "Jorge Jesus 'Küçük takımlar haftada bir maç oynar' demişti. Okan Buruk ise "Artık haftada 1 maç yapacağız, bizi kimse tutamaz.' dedi. Bu sözler için ne diyeceksiniz?"

          Jose Mourinho: "Okan Buruk ve Jesus'un sözleri için yorum yapma zorunluluğum yok. Kendi fikrimi sorarsanız, söylerim."

        • 9

          "BİZ HİÇBİR ZAMAN AĞLAMADIK"

          Jose Mourinho: "Sadece Fred ve Osayi değil, Avrupa listesine Oğuz Aydın gibi önemli ismi yazamadık. Avrupa'da çok maç oynadık, bu kadar çok maç oynadığınızda sarı kartların birikmesi kaçınılmaz oluyor. Eleme ve play-off oynadık. Bizden 4 maç az oynayan takımlara karşı bu kartların geçerli olması bence adil değil. Fred önemli bir oyuncu ama yerine önemli isimler var. İsmail Yüksek bu maça henüz hazır değil ama idmanda bakacağız. Biz birçok zorlukla karşılaştık ama ağlamadık. Bir şekilde çözüm buluyoruz."

        • 10

          "RANGERS İÇİN ZOR GEÇECEK"

          Jose Mourinho: "Barry Ferguson'ı oyuncu olarak biliyorum. Teknik direktörlük kariyeri hakkında bilgim yok. Kendisi ve kulüp arasındaki duygusal bağ için saygılıyım. Bu bende önemli. Teknik direktör olarak negatif şeylerden bahsedebilirsiniz ama bir önceki teknik adama göre farklı ve zor olacak. Bir önceki teknik direktörleri felsefeye odaklıydı. Futbolda sadece felsefe yetmez, sahada kazanmalısınız. Bizim için zor bir maç olacak ama Rangers için de zor geçecek."

        • 11
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şarkıcı Merve Özbey'in eşine istenen ceza belli oldu!
        Şarkıcı Merve Özbey'in eşine istenen ceza belli oldu!
        Akılalmaz olay! Kaldırımda yürürken gelen ölüm!
        Akılalmaz olay! Kaldırımda yürürken gelen ölüm!
        Özcan Deniz, ifade verdi
        Özcan Deniz, ifade verdi
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        Kayıp Ece'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Kayıp Ece'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        İftardan sonra şişkinliğe karşı neler yapılmalı?
        İftardan sonra şişkinliğe karşı neler yapılmalı?
        20 yaşındaydı... Sulama kanalında kanlı infaz!
        20 yaşındaydı... Sulama kanalında kanlı infaz!
        İki kardeşi öldüren zanlıdan 'Oruç' savunması!
        İki kardeşi öldüren zanlıdan 'Oruç' savunması!
        Trump'ın ilk Kongre konuşması beğenildi mi?
        Trump'ın ilk Kongre konuşması beğenildi mi?
        Trump'a Kongre'de protesto
        Trump'a Kongre'de protesto
        Trump: Amerika geri döndü
        Trump: Amerika geri döndü
        'Çalıntı' raporu çıktı
        'Çalıntı' raporu çıktı
        Baldızını döverek motokuryeyi boğarak öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        Baldızını döverek motokuryeyi boğarak öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        Yasak aşkın şahitleri konuştu
        Yasak aşkın şahitleri konuştu
        Beyin cerrahını bıçaklayan şüpheli: Bana yapay zeka yerleştirdi!
        Beyin cerrahını bıçaklayan şüpheli: Bana yapay zeka yerleştirdi!
        F.Bahçe'de yükseliş dönemi!
        F.Bahçe'de yükseliş dönemi!
        2,3 Milyon banka kartı Dark Web’de
        2,3 Milyon banka kartı Dark Web’de
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        Habertürk Anasayfa