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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ciner Grubu CEO'su Gürsel Usta: "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk" - İş-Yaşam Haberleri

        Ciner Grubu CEO'su Gürsel Usta: "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"

        Ciner Grubu şirketi WE Soda, ABD'li Genesis Alkali firmasını satın alarak dünyanın en büyük doğal soda külü üreticisi konumuna yükseldi. Ciner Grubu CEO'su Gürsel Usta, Bloomberg HT'de yaptığı açıklamada, "Biz Türkiye'de 5,2 milyon ton üretim yapıyoruz. Burasıyla birlikte 9,5 milyon tona ulaştı. Bizimkiler tamamen fiili üretim. 9,5 milyon tonla dünyanın en büyük üreticisi olduk. Çin dışı pazarda dünya soda külü üretiminin yüzde 30'unu kapsayan bir firma haline geldik" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 16:54 Güncelleme: 04.03.2025 - 17:10
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        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
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        Ciner Grubu şirketi WE Soda, ABD'li Genesis Alkali firmasını satın alarak dünyanın en büyük doğal soda külü üreticisi konumuna yükseldi. Ciner Grubu CEO'su Gürsel Usta, satın almayı değerlendirmek üzere Bloomberg HT'de Finans Merkezi programına konuk oldu.

        WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı
        WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı

        Usta'nın öne çıkan açıklamaları şöyle:

        Soda külü konusunda ABD'deki satışların ardından bir pozisyon almamız gerekiyordu. Genesis firmasına teklif verdik ve kabul gördü. Bu firma 4,3 milyon tonluk üretimle ABD pazarının yüzde 30'una sahip bir firma. Ayrıca Oregon'da 4 milyon tonluk kapasiteli limanın işletme hakkı bize geçti.

        Biz Türkiye'de 5,2 milyon ton üretim yapıyoruz. Burasıyla birlikte 9,5 milyon tona ulaştı. Bizimkiler tamamen fiili üretim. 9,5 milyon tonla dünyanın en büyük üreticisi olduk. Çin dışı pazarda dünya soda külü üretiminin yüzde 30'unu kapsayan bir firma haline geldik.

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        Şişecam da ABD'de yatırımlarını tamamladığında iki Türk firması Çin dışı pazarın yüzde 50'sine karşılık gelecek. Gittikçe büyüyoruz. Kaynağın sınırlı olması sebebiyle ABD'ye yönelim başladı.

        "DÜNYA DOĞA SODA KÜLÜNE YÖNELİYOR"

        Sentetik ve doğal yöntemle üretiliyor soda külü. Sentetik kirli bir yöntem olduğu için dünya doğal soda külüne yöneliyor. ABD'de olmamız bizim için çok önemliydi.

        Türkiye'de son yatırımla birlikte üretim sınırlarına geldik. Kapasite artışı yapıldıktan sonra tesisin ömründen yediğiniz için ekonomik olmayacak. Biz de ABD'de bu yatırımı yaptık.

        Dünyada üretimin yüzde 70'yi sentetik, yüzde 30'u doğal üretim yöntemi. Çevresel baskılarla ülkeler doğal üretime yöneliyor. Biz ABD'de bu işi devam ettireceğiz. Patentine sahip olduğumuz yatırım modeliyle kendi üretimimizi artıracağız.

        Bizim üretim modelimizde 1 ton soda içerisinde karbon yoğunluğu 0,57 oranında. Sentetik üretimde karbon yoğunluğu yaklaşık 3 katı. Biz çok çevreciyiz.

        Kazan Soda'da fabrikanın içinde arıcılık yapıyoruz. Belki de Ankara'nın en büyük balcısıyız. Eti Soda tarafında 150 dönüm bağ var fabrikanın içerisinde. Oldukça çevreci bir üretim modeline sahibiz. Dünyada bu modelle bu üretime erişmiş tek şirketiz.

        "UZUN VADEDE HEDEFİMİZ 1,5 MİLYAR DOLARLIK İHRACATA ULAŞMAK"

        Biz çok yatırımcı bir kuruluşuz. Kazan Soda'da kapasite artışı anlaşmasını tamamladık. Türkiye'deki üretim miktarımızı 6 milyon tona çıkaracağız. Kapasite artışıyla ilgili 150 çalışan istihdam edeceğiz. İlave olarak 150 milyon dolar ihracat yapacağız. Buradaki yatırım büyüklüğümüz 300 milyon dolar, Türk lirasıyla 11 milyar lira.

        Geçen seneyi 957 milyon dolar ihracatla kapadık. 150 milyon dolarlık ilaveyle bu fiyatlarla 1,1 milyar dolar ihracata ulaşacağız. Uzun vadedeki hedefimiz 1,5 milyar dolar ihracatı yakalamak. Bizim ihracatımızda sıfır ithalat var.

        Eti ve Kazan Soda adına 480 megavata kadar güneş enerjisi yatırımı için sözleşme imzaladık. Bu da 300 milyon dolarlık yatırıma tekabül etmekte.

        Cam tarafında üçüncü hat yatırımı yapıyoruz. 100 ilave işçi sağlayacağız burada. 100 milyon dolara tekabül edecek. Bunu da ihracata yönlendireceğiz.

        Kazan tarafında 20 milyon dolarlık yatırımla 300 bin endüstriyel tuz yatırımı yapıyoruz. Yaklaşık yüzde 6'lık bir payla pazara gireceğiz.

        30 milyon dolarlık kostik yatırımı yapıyoruz. Demiryolu taşımacılığı için de 30 milyon dolarlık yatırım yapıyoruz.

        Atıktan sodyum bikarbonat üretimi için 40 milyon dolarlık bir yatırıma yöneldik. Atıklarımızı azaltacağız bu yoluyla.

        Eti Soda'da sıvılaştırılmış karbondioksit üretmeye yöneldik. Bu da 20 milyon dolarlık bir yatırım.

        Toplamda 35 milyar TL'lik bir yatırımdan bahsediyorum. Bu yatırımların bir kısmı başladı, bir kısmı başlamak üzere. Toplamda Türkiye için 950 milyon dolarlık yatırımdan bahsediyoruz.

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