Sınıf öğretmeni kayboldu! Aranıyor!
Yozgat'ta kendisinden haber alınamayan sınıf öğretmeni 36 yaşındaki Tanju Oğuz'u bulmak için arama çalışması başlatıldı. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, gazetecilere, çalışmaların 150 kişilik ekiple devam ettiğini, iz takip köpek timleri ve dron destekli sürdüğünü belirtti
Yozgat'ın Doğankent ilçesi Şehit Lokman Erkan İlkokulunda görevli sınıf öğretmeni Tanju Oğuz'dan (36) dünden beri haber alamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu.
GÖLET ÇEVRESİNDE ARANIYORTanju Oğuz, 36 yaşında.
AA'daki habere göre ihbar üzerine Oğuz'un otomobilini terk ettiği Akdağmadeni ilçesine bağlı Akçakışla köyündeki gölet çevresinde, jandarma, emniyet ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.
EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
Ekipler, Oğuz'u bulmak için bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.
VALİ ÖZKAN: 150 KİŞİLİK EKİPLE ARANIYOR
Olay yerine gelerek bilgi alan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, gazetecilere, çalışmaların 150 kişilik ekiple devam ettiğini, iz takip köpek timleri ve dron destekli sürdüğünü belirtti.