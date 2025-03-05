Ramazan ayında ne kadar dikkat etmeye çalışılsa da iftar sofralarının bereketi ve lezzeti, fazla yemeğe teşvik edebiliyor. İftarda tüketilen fazla yiyecekler ise daha sonra sindirime ve şişkinliğe neden olabilir. Bu gibi rahatsız edici durumlar için nelere dikkat edilmeli ve neler yapılmalıdır? Detaylar haberimizde...

İFTAR SIRASINDA VE SONRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

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1. HIZLI DEĞİL YAVAŞ YENMELİ

İftarda bir anda yemeğe yüklenilmemelidir. Orucu hurma veya zeytinle açmak mideyi rahatlatacaktır ayrıca kan şekerinin yavaş yavaş yükselmesini sağlayarak vücudun dengesinin kurulmasına yardımcı olacaktır. Yiyecekler arasında mola vermek hazımsızlık, şişkinlik hissinin oluşmaması için önemlidir. Bunun yanında mide sorunu yaşamamak adına ağır, kızarmış, yağlı yiyeceklerden, hamur işlerinden, şerbetli tatlılardan uzak durulmalı; sebze ağırlıklı, fırında ya da ızgarada pişmiş et, tavuk veya balık eşliğinde iftar yapılmalıdır. İftar ve sahur arasında su tüketimine kabızlık yaşamamak adına dikkat edilmelidir. İftar yemekleri çok hızlı değil, en az 45 dakika en çok 1 saat süre içinde yenmelidir. Yiyecekler yavaş yavaş ve iyi çiğnenmelidir. Hızlı yemek tüketimi şişkinliğe ve hazımsızlığa neden olmaktadır. Ayrıca iftarda porsiyon kontrolüne dikkat edilmelidir. İftar ve sahur arasında az az sık sık yemeye dikkat edilmelidir.

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2. YEMEKTEN HEMEN SONRA UYUMAMALI

Sindirim sisteminde hassasiyeti olanların da olmayanların da Ramazan ayında oruç tutacaklarsa besin alımlarına dikkat etmeleri gerekmektedir. Örneğin sahurda yemek yerine, kahvaltılık ürünler tercih edilmelidir. Sahurda işlenmiş etlerden ziyade, lifli gıdalardan, kalsiyumdan zengin gıdalarla beslenmek hazımsızlık sorunlarını ve kabızlığı önleyebilmektedir. Ekmek tercih edilecekse de tam buğday, siyez veya çavdar ekmeği tüketilmelidir. Sahurdan hemen sonra yatılması reflü şikayetlerini artırabileceğinden, yemekten en az 1 saat sonra yatmaya özen gösterilmesi gerekmektedir.

3. İFTARDAN 1,5 SAAT SONRA HAFİF BİR TATLI TERCİH EDİLMELİ

İftarda tatlı tüketilecekse yemeğin hemen ardından yenmemelidir. Tatlı için iftardan 1.5 saat sonra zaman ayrılmalıdır. Tercih edilecekse ya sütlü tatlılar ya da kuru meyvelerle kuru yemişler porsiyon miktarına dikkat edilerek tüketilmelidir. Bunun yanında iftar sonrasında egzersizin önemi büyüktür. İftardan 2 saat sonrasında hafif bir yürüyüş tercih edilebilir.

4. ÇAY VE KAHVE ÇOK SICAK İÇİLMEMELİ İftar sonrasında oruç tutan herkes genellikle çay ve kahve tüketimine geçmektedir. Çay ve kahvenin miktarı artırılmamalı; bu içeceklerin çok sıcak içilmemelidir. Sıcak içecekler yemek borusunda hasara neden olarak reflü şikayetlerini artırabilmektedir. Bu durum iftardaki yiyecek ve çorbalar için de geçerlidir. Bu yiyeceklerin de çok sıcak tüketilmemesi gerekmektedir. REKLAM Sindirim sistemi hastalıklarında dikkat edilmesi gerekenler: - Demli çay içmeyin: Reflüsü olanlar yağlı yiyecekler, kızartma, baharatlı besinler, aşırı kahve ve demli çay ile gazlı içeceklerden uzak durmalıdır. İftar ve sahurdan hemen sonra yatılmamalıdır. - İstirahat edilecekse yatakta değil koltukta arkaya yaslanarak dinlenilmelidir. - Doktora görünün: Gastrit, ülser ve reflüsü olanlar oruç tutacaksa öncelikle gastroenteroloji uzmanlarından görüş almalıdır. Oruç sürecinde şikayeti olan hastalar mutlaka doktora başvurmalıdır. - Karaciğer yağlanmasına dikkat: Ramazan ayında dikkat edilmesi gereken bir konu da kilo kontrolüdür. Aşırı ve sağlıksız beslenme kilo alımına dolayısıyla karaciğer yağlanmasına neden olabilir. Karaciğer yağlanması günümüzde siroz nedenleri arasındadır. Bu nedenle karaciğer yağlanması olanların temkinli olması, olmayanların da sağlıklı beslenerek kilo almaması önemlidir. REKLAM - Safra kesesi sorunu olan yağlı yememeli: Safra kesesinde taş olan kişilerin de yağlı ve yüksek kalorili besinlerden uzak durması önemlidir. Safra kesesi sorunu olanların hamur işi, yağlı, kızarmış besinler, yumurta sarısı tüketmesi şikayetlerini artırabilir. Bu kişiler iftar ya da sahur sonrasında karın ağrısı gibi sorunlar yaşarsa mutlaka doktora başvurmalıdır. - Kabızlığa karşı bol su: Kabızlığı olanlar ise hareket etmeli, bol miktarda sıvı almalı, siyah çay yerine yeşil çay, bol salata, sebze gibi yiyecekler tüketmelidir. MİDE ŞİŞKİNLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR? Mide şişkinliği, sindirim kaynaklı bir sorun olduğu için belirtileri de bu sorunun yansıma olarak ortaya çıkar. Karın bölgesinde belirgin bir büyüme, ağızdan gaz çıkarma-geğirme, karın bölgesinde zaman zaman şiddetlenen ağrı ve kramplarla birlikte spazm, dolgunluk ve basınç hissi de mide şişkinliği belirtisidir.

Mide şişkinliği belirtileri şunlardır: - Ağızdan gaz çıkarma ve geğirme, - Karın bölgesinde gözle görülür dışa doğru büyüme - Karın bölgesindeki ağrı ve kramplar, - Karın bölgesinde oluşan spazm, dolgunluk ve basınç hissi REKLAM MİDE ŞİŞKİNLİĞİNİ ÖNLEMEK İÇİN NELER YAPILABİLİR? - Yemekleri yavaş yavaş yemelisiniz. - Yediklerinizi iyi çiğnemelisiniz. - Aşırı miktarda yemekten kaçınmalı, porsiyon kontrolünü elden bırakmamalısınız. - İftar ve sahur arasında günlük su ihtiyacınız kadar suyu içtiğinizden emin olmalısınız. - Aşırı baharatlı yiyeceklerden kaçınmalısınız. - Aşırı yağlı yiyeceklerden kaçınmalısınız. - Bunlar yerine haşlama, fırında pişirme, buğulama gibi daha hafif pişirme yöntemlerini tercih etmelisiniz. - İçeriğinde bol besin lifi bulunan sebzeleri, meyveleri ve tahılları tercih etmelisiniz. - İftar sonrası hafif bir yürüyüş yapmaya özen gösterilmeli. - Gazlı içeceklerden olabildiğince kaçınmalısınız. İFTAR SONRASI MİDE ŞİŞKİNLİĞİNİ GEÇİRMENİN YOLLARI NELERDİR? 1. KABAK Besin lifleri bakımından zengin olan sebzelerden olan kabak, bu özelliği sayesinde sindirim sistemini olumlu yönde etkiler. İftar menüsüne kabaklı tarifleri ilave ederek sağlıkla doyulabilir. 2. MUZ Besin lifleri bakımından zengin meyvelerden muz da midenizi yatıştırmak için destek alınabilecek yiyeceklerden. İftar sonrası tatlı seçimi muzdan yana yapılabilir. 3. PAPATYA ÇAYI Stresi ve vücut ağrılarını hafifleten bitki çaylarından papatya çayı iftar ile sahur arasında içildiğinde mide kramplarından, şişkinliklerden kurtulmaya yardımcı isimlerden olabilir. Bunun için yarım litre sıcak suya 2-3 yemek kaşığı kurutulmuş papatya ilave edilerek, demledikten sonra süzerek içilebilir. REKLAM 4. YOĞURT Probiyotik içeren bir yiyecek olduğu için yoğurt, sindirim sisteminin sağlıkla çalışmasına destek olur ve kişiyi mide problemlerinden koruyabilir. Eğer kişinin laktoz intoleransı yoksa iftar menüsüne ev yapımı yoğurt eklenerek mide korunabilir. 5. KABAK ÇEKİRDEĞİ İftar sonrası çay-çekirdek keyfi yapmayı sevenler tercihini kabak çekirdeğinden yana kullanabilir. Zira kabak çekirdeği de sindirim sistemini destekleyen doğal malzemelerden biri. Yalnız dikkat, kavrulmuş, bol tuzlu ya da soslu kabak çekirdeklerini değil, çiğ kabak çekirdekleri tercih edilmelidir.

6. NANE ÇAYI Hazımsızlık sorunlarının çözümüne yardımcı olduğu bilinen doğal bitki çaylarından nane çayından da bu süreçte destek alınabilir. Bunun için 2 su bardağı sıcak suya 5 yaprak taze nane atıp demlenmesi ve ardından süzülerek içilmesi yeterli olacaktır. 7. REZENE ÇAYI Midedeki gazı azaltan rezene çayı da sindirim sisteminin bu dönemde sağlıkla çalışmaya devam etmesine yardımcı olabilir. Hazırlarken 1,5 su bardağı sıcak suya 1 tatlı kaşığı kadar rezene ilave ederek, demlenmesini bekleyip süzdükten sonra içilebilir. UYARI: Kronik bir mide rahatsızlığınız varsa, düzenli olarak ilaç kullanıyorsanız ya da alerjik bir bünyeniz bulunuyorsa öncelikle uzman bir doktora danışın. Sahurda tok tutan ve susatmayan besinler İlk sahur için ne zaman kalkılacak?