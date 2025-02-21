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        Haberler Bilgi Gündem Ramazan ne zaman başlıyor? İlk sahura ne zaman kalkılacak, ilk oruç hangi gün tutulacak 2025?

        Ramazan ne zaman başlıyor? İlk sahur için ne zaman kalkılacak, ilk oruç ne zaman tutulacak?

        Dünya çapında milyonlarca vatandaş yaklaşmakta olan Ramazan ayına hazırlanıyor. Ramazan ayı, İslam dünyasında önemli bir manevi dönemi temsil eder. Bu ay, Müslümanlar için oruç tutma, sabır, arınma ve ibadetle geçirdiği bir zaman dilimidir. Peki, bu sene Ramazan ne zaman başlıyor, ilk sahur ve oruç tarihi nedir? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2025 - 17:36 Güncelleme: 21.02.2025 - 17:36
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        • 1

          Ramazan, İslam dünyasında oruç tutma ayı olarak bilinir ve Müslümanlar için büyük bir öneme sahiptir. Bu ayda, sabah ezanıyla başlayan oruç, akşam ezanıyla sona erer. Oruç tutmak, sadece yeme içmeden uzak durmak değil, aynı zamanda sabır, nefis terbiyesi ve ruhsal arınma anlamına gelir. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor, ilk sahur ne zaman?

        • 2

          2025 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

          Ramazan ayı 1 Mart itibarıyla başlayacak ve 29 Mart Cumartesi gününe kadar devam edecek. 29 Mart ayrıca Ramazan Bayramı arifesi olarak idrak edilecek.

        • 3

          2025 İLK SAHUR VE ORUÇ NE ZAMAN?

          İlk sahura 28 Şubat'ı, 1 Mart'a bağlayan gece kalkılacak. 1 Mart 2025 günü ilk oruç tutulacak.

        • 4

          2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

          29 Mart 2025: Arife

          30 Mart 2025: Ramazan Bayramı 1. gün

          31 Mart 2025: Ramazan Bayramı 2. gün

          1 Nisan 2025: Ramazan Bayramı 3. gün

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