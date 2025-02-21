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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Döner zincirine FETÖ operasyonu: 353 gözaltı

        Döner zincirine FETÖ operasyonu: 353 gözaltı

        Antalya merkezli 31 ilde terör örgütü FETÖ'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen 'Kıskaç-40' operasyonlarında; Maydonoz Döner olduğu öğrenilen restoran zinciri üzerinden FETÖ'ye finansman sağladığı belirlenen, aralarında kamu personelinin de bulunduğu 353 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 21.02.2025 - 12:27 Güncelleme: 21.02.2025 - 14:00
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        Döner zincirine FETÖ operasyonu: 353 gözaltı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Antalya merkezli 31 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen 'KISKAÇ-40' operasyonlarında; bir döner restoran zinciri üzerinden FETÖ'ye finansman sağladığı belirlenen aralarında kamu personelinin de (10 şüpheli) bulunduğu 353 şüpheli yakalandı" dedi.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden, Antalya merkezli 31 ilde FETÖ'ye düzenlenen operasyonların detaylarını paylaştı. Bakan Yerlikaya, "FETÖ'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen 'KISKAÇ-40' operasyonlarında; bir döner restoran zinciri üzerinden FETÖ'ye finansman sağladığı belirlenen aralarında kamu personelinin de (10 şüpheli) bulunduğu 353 şüpheli yakalandı" ifadelerini kullandı.

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        Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

        "Döner zincirinin franchise (isim hakkı) usulü ile faaliyet yürüttüğü ve bünyesine FETÖ nedeniyle işlem gören ve örgütle bağlantısı devam eden şahıslara, bedel karşılığında gayri resmi ortaklık verildiği, şirketin örgüt referansı göstermeden ortaklığa girişe izin vermediği, bu sistemi (RTB) Referans Temelli Büyüme olarak adlandırdıkları, resmi belge olmaksızın bu ortaklığın tamamen örgütsel güvene dayandırıldığı, şubelerin örgüte bağlı şahıslara istihdam ve para sağlamak amacıyla kullanıldığı ve bu şubelerden himmet alındığı, gayriresmi ortakların hisse satışlarında elde edilen paraların takibe takılmaması için örgüt iltisaklı esnafların üzerinden (kuyumcu vb.) emanet usulü ile yapıldığı, şirketin yurt dışında yeni bayilikler vererek genişlediği ve bu şekilde yurt dışından para transferini kolaylaştırdığı tespit edildi ve haklarında Savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı."

        Bakan Yerlikaya, açıklamasını şöyle sürdürdü:

        "Ayrıca MASAK tarafından yapılan incelemelerde; şirketi finanse etmek amacıyla yurt dışı ve yurt içinde hakkında işlem bulunmayan şahıslar üzerinden finanse edildiği, bu paraların 'ürün satın alımı' olarak faturalandırıldığı ve örgüt mensuplarına iletildiği, aralarında aranma kaydı bulunan ve örgütle bağlantısı devam eden şahıslar tarafından bayilerde örgütsel toplantılar yaptıkları, yapılan çalışmalarda iltisaklı şahısların örgüte bağlılığını artırmak için 'kazanılan paraların iltisaklı şahıslara dağıtılması' talimatı verildiği, şirket ortaklığından ayrılmak isteyen şahıslara ise 'işin manevi boyutunun olduğu, şirketin örgüte destek sağlamak amacıyla kurulduğu ve örgütle bağlantılı şahıslara para gönderme, örgüte bağlılığını artırma gibi görevleri olduğu' şeklinde konuşmalar yapıldığı tespit edildi."

        Yerlikaya, terör örgütlerinin finans kaynaklarıyla mücadelenin aralıksız devam ettiğini de belirterek, operasyonları koordine eden Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ve diğer illerin Cumhuriyet Başsavcılıkları ile MİT Başkanlığını, MASAK'ı ve polis ekiplerini de tebrik etti.

        GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

        Galatasaray'dan yapılan açıklamada, Maydonoz Döner ile sporsorluk anlaşmasına ilişkin olarak, "Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama A.Ş ile kulübümüzün ve / veya iştiraklerinin herhangi bir sponsorluk anlaşması bulunmamaktadır. Bu şirket ile kulübümüzü iltisaklı gösteren şahıslar ve kurumlar hakkında hukuki işlem başlatılacaktır" denildi.

        Galatasaray'ın resmi X hesabından daha önce yapılan "Türk sporunun en seçkin ve köklü kulübü Galatasaray, dünyanın en büyük döner restoran zinciri Maydonoz Döner ile sponsporluk anlaması imzaladı" şeklindeki paylaşımını kaldırdı.

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