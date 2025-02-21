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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu!

        Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 16 turundaki rakibi İskoçya temsilcisi Rangers oldu. Fenerbahçe, son 16 turu ilk maçını 6 Mart Perşembe günü İstanbul'da, rövanşı ise 13 Mart Perşembe günü deplasmanda yapacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2025 - 15:17 Güncelleme: 21.02.2025 - 15:35
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        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
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        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki "2" numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

        İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekiminde temsilcimiz Fenerbahçe, İskoçya temsilcisi Rangers ile eşleşti.

        Sarı-Lacivertliler, son 16 turu ilk maçını 6 Mart Perşembe günü İstanbul'da, rövanşı ise 13 Mart Perşembe günü deplasmanda yapacak.

        Fenerbahçe, çeyrek finale yükselmesi halinde Roma-Athletic Bilbao eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak ve turun ilk maçını iç sahada oynayacak.

        UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki eşleşmeler;

        Fenerbahçe - Rangers

        Viktoria Plzen - Lazio

        Bodo/Glimt - Olympiakos

        AZ Alkmaar - Tottenham

        Ajax - E. Frankfurt

        Real Sociead - M. United

        FCSB - Lyon

        Roma - Athletic Bilbao

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        RANGERS'IN AVRUPA KARNESİ

        İskoçya temsilcisi Rangers UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon 4 galibiyetin yanı sıra 2'şer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

        Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki rakiplerinden Lyon'a evinde 4-1 yenilen Rangers, İngiltere'den Manchester United'a ise deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

        İskoç ekibi, ağırladığı Union Saint-Gilloise'yı ise 2-1 yenmeyi başardı.

        Öte yandan Olympiakos ile Rangers'ın lig aşamasında Yunanistan'daki karşılaşması 1-1 eşitlikle sona erdi.

        MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

        UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar ilk maçlarını 6 Mart'ta oynayacak. Bu maçlardan bir hafta sonra 13 Mart'ta son 16 turunun rövanş karşılaşmaları gerçekleşecek.

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