Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu!
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 16 turundaki rakibi İskoçya temsilcisi Rangers oldu. Fenerbahçe, son 16 turu ilk maçını 6 Mart Perşembe günü İstanbul'da, rövanşı ise 13 Mart Perşembe günü deplasmanda yapacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki "2" numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.
İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekiminde temsilcimiz Fenerbahçe, İskoçya temsilcisi Rangers ile eşleşti.
Sarı-Lacivertliler, son 16 turu ilk maçını 6 Mart Perşembe günü İstanbul'da, rövanşı ise 13 Mart Perşembe günü deplasmanda yapacak.
Fenerbahçe, çeyrek finale yükselmesi halinde Roma-Athletic Bilbao eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak ve turun ilk maçını iç sahada oynayacak.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki eşleşmeler;
Fenerbahçe - Rangers
Viktoria Plzen - Lazio
Bodo/Glimt - Olympiakos
AZ Alkmaar - Tottenham
Ajax - E. Frankfurt
Real Sociead - M. United
FCSB - Lyon
Roma - Athletic Bilbao
RANGERS'IN AVRUPA KARNESİ
İskoçya temsilcisi Rangers UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon 4 galibiyetin yanı sıra 2'şer beraberlik ve yenilgi yaşadı.
Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki rakiplerinden Lyon'a evinde 4-1 yenilen Rangers, İngiltere'den Manchester United'a ise deplasmanda 2-1 mağlup oldu.
İskoç ekibi, ağırladığı Union Saint-Gilloise'yı ise 2-1 yenmeyi başardı.
Öte yandan Olympiakos ile Rangers'ın lig aşamasında Yunanistan'daki karşılaşması 1-1 eşitlikle sona erdi.
MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar ilk maçlarını 6 Mart'ta oynayacak. Bu maçlardan bir hafta sonra 13 Mart'ta son 16 turunun rövanş karşılaşmaları gerçekleşecek.