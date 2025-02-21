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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Anderlecht - Fenerbahçe YAZAR yorumları - Futbol Haberleri

        Anderlecht - Fenerbahçe YAZAR yorumları

        UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-0'ın rövanşında Belçika ekibi Anderlecht ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, son 16 turuna yükseldi. Spor yazarları, sarı-lacivertlilerin performansını değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2025 - 09:50 Güncelleme: 21.02.2025 - 09:50
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        • 1

          Spor yazarları, UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht'i geçerek, son 16 turu biletini alan Fenerbahçe'nin performansını ele aldı.

        • 2

          İlker Yağcıoğlu: "Belçika'da olabilecek en iyi en iyi senaryo ile maça başladık. Rakibin hatasını Dzeko son derece güzel bir asiste çevirdi ve En-Nesyri de boş kaleye golünü attı. 7. dakikada olaylardan dolağı maç durunca birazcık maçın havasından uzaklaştık. Yaklaşık 20 dakikalık aranın ardından onlar daha etkili başladı... Özellikle bizim sağ kanadımızdan çok fazla atak geliştirdiler. Sonrasında İrfan Can'ın hatasından dolayı skor eşitlendi. Genelde çok sıkıntı yaşamadık. Belki baskı yedik ama çok net pozisyon vermedik." [Takvim]

        • 3

          Serkan Akcan: Genç Yusuf ilk maçın da yıldızıydı. Üçlü savunmanın sol stoperi olarak son derece dengeli ve özgüvenli göründü. Attığı golü aslında ilk maçta da fazlasıyla hak etmişti. Gelişimi çok iyi gidiyor, takımın 8 tane stoperi varken sıranın 2006 doğumlu bir alt yapı futbolcusuna gelmiş olması ve Yusuf’un o şansı bu kadar iyi kullanması ülke futbolu adına da harikulade bir durum. Fenerbahçe sert bir deplasmanda 3-0’lık avantajını sonuna kadar kullandı, turu geçti. Eliminasyon formatının dünyadaki en başarılılarından biri olan Mourinho’nun ‘kazanan modu’nu açtığını görmek Avrupa Ligi’nde ilerisi için ülke futbolu adına daha da umut verici. (Fanatik)

        • 4

          Gürcan Bilgiç: Mourinho'nun hesabında tur için gereken skoru alıp, İstanbul'a dönmek vardı. Maç öncesinde "kazanmak için buradayız" dese de, sahadaki takımın vücut dilinde, "tabela bizim olsun" havasını gördük. 4. dakikada Dzeko'nun fırsatçılığıyla En-Nesryi'ye attırdığı golle aslında maçı bitirip, pazartesinin hazırlıklarına başladılar. Fenerbahçe kalan sürede vitesi boşa aldı. Yönetilmesi çok zor olan bir psikoloji aslında. Bir yanda maçtan umudu kesip, lige dönen Galatasaray, öte tarafta kazasız-belasız tur bileti ile İstanbul yolculuğunu planlayan Fenerbahçe. Normal şartlarda olsa bir çok eleştiri üreteceğimiz bir 90 dakika aslında. Ama maçın aklı da, fikri de orada değil. Sakatlıklar kulübeyi de isimsiz ve seçeneksiz bıraktı. "Mert Müldür dışında hamlem yok" demeye getirdi Portekizli hoca. Halbuki "nazar değmesin" denilen liderini; Dzeko'yu, Talisca veya Cenk ile korumaya da alabilirdi. İki gol de defansif hatalardan geldi. Amrabat'ın topla buluştuğu anda, hep kalecisini aklına koyması, takım rakip sahaya yerleşmişken 50 metre geriye koşturması da bir başka not. Anderlecht'in oyundan çekilip, kendi sahasında duvar ören Fenerbahçe'nin üstüne gelmesini, bir fazla orta saha ile önleyebilirdi halbuki Mourinho… Demek ki, topu rakibe bırakan bu oyunun kendi kaosuna inanıyor. Ekstra oyuncularının bir şeyler yapacağı ana güveniyor. Tabelaya bakarsanız da istediğini alıyor. (Sabah)

        • 5

          Uğur Meleke: Dün akşam seansında İstanbul’da Kolombiyalı bir stoper başroldeyken, gece seansında Brüksel’de 19 yaşında bir Türk stoper parladı ışıl ışıl. 2006’lı Yusuf Akçiçek ilk maçın da yıldızıydı, iki golün üretiminde vardı. Rövanşta da attığı kritik golle turu getirdi Fenerbahçe’ye. Türk futbolu uzun boylu, solak, oyun kurulumunda da cesur, komple bir stoper kazanıyor. Tebrikler Yusuf. Böyle devam. [Uğur Meleke]

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