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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk: Kalitemizin altında kaldık - Futbol Haberleri

        Okan Buruk: Kalitemizin altında kaldık

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 play-off turunda veda etmelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2025 - 23:55 Güncelleme: 21.02.2025 - 00:42
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        • 1

          Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a elendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

        • 2

          "ERKEN GOLÜ BULAMADIK"

          "Amacımız erken golle maçın havasına girmek ve rakibi zor durumlara düşürmekti. Turun içine girmek istiyorduk. Erken golü bulamadık. 1-0 geri düşünce ikinci yarı başında daha iyi olduğumuz bölüm vardı. Beraberlik için ataklarım ve oyuncu değişikliklerimiz oldu. Davinson'u bir sonraki maçta korumak için aldık. Çok deparlı oynadı. Sakatlık tehlikesi olmaması için dışarı aldım."

        • 3

          "GÜNAY ÇOK BAŞARILI BİR MAÇ ÇIKARDI"

          "İkinci yarı daha çok istediğimiz gibi, gole gitmeye çalışırken kalemize ilk gelen top oldu. 2-2'ye gittik ama çok pozisyon verdik. Günay'ın kurtarışları oldu. Çok başarılı maç çıkardı."

        • 4

          "SEVİNDİĞİMİZ YAN..."

          "Saha içerisinde bence iki maçta da, kadromuzun daralması, sakatlıklar, cezalar, yazamadığımız oyuncular... İki maçta da şanssızlığımız kadro darlığı. Tura tutunamamamızı sağladı. Çok iyi başlayan Avrupa serüveni, bugün sonlandı. Sevindiğimiz yan, sakatlık olmaması. 3 gün arayla iki maç oynadık. Rakibimiz bize göre daha diriydi. Lig maçları, federasyon tarafından ertelendi. Sakatlık tehlikesi vardı. Torreira'yı çıkardık, sakatlık korkusu vardı. Osimhen'i de ne zaman çıkartacağız, ne kadar sahada kalması gerekir diye düşünürken, çünkü diğer forvetimiz Morata da sakat, 80'de çıkardık."

        • 5

          "KALİTEMİZİN ALTINDA KALDIK"

          "İstediğimiz bir gece olmadı. Daha ümitliydik. İlk golü bulsak maçın içerisine girebilirdik. Performans olarak iyi birkaç isim sayabiliriz. Genel olarak kendi kalitemizin altında kaldık."

        • 6

          "FENERBAHÇE MAÇI, SEZONUN EN ÖNEMLİ MAÇI"

          "Arkaya dönüp baktığımda, kulübenin arkasına, çok önemli 5-6 oyuncu bekliyordu o maçı. Onların bizlerle olması, kadro genişliğimiz, bu tür maçları oynayabilecek oyuncu yapısı bizim için avantaj olacak. Kendi sahamızda olacak. Arada 4 gün var. Dinlenme süresi yeterli. Seyahat etmiyoruz. Dinlenme süresi yeterli. Oynamayan oyuncularla taktiksel çalışma olacak. Pazar günü taktiksel çalışma olacak. Diri, isteyen, bekleyen oyuncularımız var. İki maç üst üste oynayan oyuncular fiziksel ve mental olarak daha hazır olacak. 6 puan öndeyiz ligde. İç sahada oynayacağımız maç, bu sezonun en önemli maçı."

        • 7

          “Golü bulamadık ve erken bir gol yedik. İlk yarıyı geride kapattık. Bu mental olarak bizi düşürdü. Değişiklikler yaptık. Sanhcez ilk yarı çok depar attı, sakatlık geçmişi olduğu için oyundan çıkartmak istedim. İkinci yarının başında rakip kaleye gitmeyi denedik. Ama ilk gelen şutta ikinci golü yedik. Daha sonra 2-2’ye getirdik. Sonrasında pozisyonlar verdik. Pazartesi günü maç olduğu için sakatlık riski olmaması adına değişiklik yaptık. Tabii ki üzgünüz. Sakatlıklar, cezalar, kadroya yazamadıklarımız, takımdan ayrılanlar. Kadro genişliği anlamında önemli eksiklerimiz var. Sol koridoru iyi kullanan Jakobs ve Yunus yoktu. Morata’nın sakatlığı vardı. Bizim için önemli bir oyuncuydu. Şansız bir döneme denk geldi. İlk 8’e giremeyerek orada şansımızı kaybettik. Oraya çok yaklaşmıştık. Kiev maçında yapabilirdik. İyi başladığımız Avrupa serüvenini iyi bitiremedik. Daha ilerisini hedefliyorduk ama bu iki maçta buna layık bir futbol ortaya koyamadık. Bu yüzden taraftarlarımızdan özür diliyoruz”

        • 8

          Günay Güvenç’in bugünkü performansından sonra derbideki tercihi sorulan Okan Buruk, “Şu anda bu maçı yeni bitirdik. Bir sonraki maçın planını şimdi yapmak imkansız. Bunla ilgili değerlendireceğiz. Yunus’un geri dönmesi önemli olacak. Morata ve Jakobs’un oynamaları zor. Şu andaki görüntülere göre” diye konuştu.

        • 9

          Şampiyonluk yolunda önemli bir kadroları olduğunu aktaran Buruk, "Avrupa Ligi’nde başladığımızda aldığımız skorlarla ilk 8’in içine yaklaşmıştı. Malmö’de son dakikada golü yedik. Burada Kiev maçında 3-1’den verdik. Son 16’ya daha güçlü girebilirdik. Kadro yapımız biraz zorlaştırdı. Transfer döneminde zorlandığımız yerler olabiliyor. Burada kalmak istemeyen oyuncular oldu. Biz 3 tane oyuncu yazabiliyoruz. Sezon başında planladığımızın dışında gelişen şeyler oldu. Oyuncu sizle oynamak istemiyorum dedikten sonra tutamadık. Yazamadığımız önemli oyuncular oldu. Lemina gibi önemli bir ismi yazamadık. Ahmed Kutucu ve Eren geç geldi. Lig için önemli bir kadroya sahibiz ama burada her şey istediğiniz gibi gitmiyor. Geciken yerler oluyor. Önümüzdeki sene için bu sene bize ders olacak. Amacımız şampiyon olmak. Derbide farkı 9 puana getirmek ve ikili averajla bunu daha getirmek bizim elimizde. Doğrudan Şampiyonlar Ligi’nde olmakla bağlantılı bir şey. Önemli bir kadro kurduk. Gelecek sene Şampiyonlar Ligi planlarını bu seneden yapabileceğimiz bir durum olur. Her zaman istediğiniz oyuncuyu buraya getiremiyorsunuz. Türkiye olarak sıkıntılarımız var. Oyuncuların ilk isteği Avrupa’daki 5 büyük lig. Bizim gibi büyük takımların şansızlıklarından biri bu. Türkiye’yi hedef olarak görmeyen oyuncular olabiliyor. Şampiyonluk yolunda önemli bir kadromuz var” şeklinde konuştu.

        • 10

          Takımın fizik kalitesinde bir sıkıntı olup olmadığıyla ilgili gelen bir soru üzerine Okan Buruk şöyle konuştu:

          “3 günde bir maç oynuyoruz. Takımdakiler yükleme yapmıyor deniliyor. Ne kadar iyi dinlendirebilirsek oyuncuyu... Bilimi herkesin bilmesi gerekmiyor ama sezon başından beri 3-4 günde 1 maç yapıyoruz. Fiziksel olarak ben geride olduğumuzu düşünmüyorum. 120 kilometrelere çıkan takımlar oluyor. Bir maç önce eksiktik. Bazı oyuncularımızda performans düşüklüğü var bunu net olarak görüyoruz. Sadece koşmayla alakası yok. Top bizdeyken önemli hatalar yapıyoruz. Oyunumuzun değişmesinde özellikle kolay top kayıpları öne çıkıyor. Rize maçının ikinci yarısında daha doğru oynadık. Daha çok pozisyon şansımız oldu. En iyi oyuncular oynadığında takımın performansını daha yukarı çekeceğimize inanıyorum. Çok fazla maç oynadık. Kendi eleştirebileceğim yerlerden birisi de biraz daha rotasyon yapabilirdik. Belirli oyuncular üstünden gittik. Bunun nedenlerinden biri de ligde puan kaybetme şansınız yok. Burada risk aldığımız Kasımpaşa maçı vardı o da 3-0’dan 3-3’e geldi. 6 puan öndeyiz. Hedefim Avrupa’da devam etmekti ama ligi önde götürüp, derbiyi kazanarak yola devam etmek itiyoruz.”

        • 11

          "TARAFTARIMIZIN BAŞINI HEP DİK TUTTUK"

          2.5 sezondur oynadıkları oyunla taraftarların başını dik tuttuklarını dile getiren Okan Buruk, “Geçen sene bugünlerde Prag maçıyla elenip, şampiyonluğa odaklanmıştık. Genel olarak hem kendi adıma hem Galatasaray adına hem de Türk futbolu adına ilerleyemediğimiz için üzgünüz. Kendi içimde bunu yaşıyorum. İlk 8’e kalmak bizim için kolaydı. Burayı oynamadan son 16’ya gidebilirdik. İnişler, çıkışlar oluyor. Dünyadaki birçok takımda bunlar oluyor. Dün Manchester City’i izledik. Daha önce onları örnek vermiştik, oradan beri toplanamadılar. Ben iyi yanından bakıyorum. Sezon başında bize bu haftaya 6 puan önde gireceksiniz ve Fenerbahçe derbisini sahanızda oynayacaksınız deseler müthiş deyip kabul ederdim. Son maçlardaki oyunun çok daha üstüne çıkmamız gerekiyor. Oyunculara destek olacağız. Taktiksel olarak daha iyi hazırlanacağız. Zor bir maç bizi bekliyor. O maç için taraftara seslenmek istiyorum. En iyi şekilde hazırlanacağınız. Sakin kalmamız gerekiyor. Taraflarımızın da öyle. Provokasyonlara katılmamak gerekiyor. Kazanma adına her şeyi yapacağız. Taraftarlarla bu baskıyı birleştireceğiz. Oyun içinde provokasyonlar olacak buna katılmamak gerekiyor” dedi.

        • 12

          "DERBİNİN HAKEMİYLE İLGİLİ SORU İŞARETLERİMİZ ÇOK FAZLA"

          Fenerbahçe derbisinin hakemiyle ilgili de konuşan Okan Buruk, derbi maçta görev alacak Slavko Vincic ile ilgili soru işaretleri olduğunu dile getirdi. Okan Buruk, sözlerini şöyle noktaladı:

          “Hakem konusu çok fazla gündem oldu. Hakemin kim olacağını herkes biliyordu. Bununla ilgili toplantılar yapılacaktı. Bunlar olmadığı halde uzun süre önce belirlenmişti. Galatasaray camiasının korktuğu yerler var. Soru işaretleri var. Bunların ortadan kalkması gerekiyor. Tahkim kuruluna başvuru yaptık. Seçilen ismin büyük soru işaretleri var. Bunla ilgili nasıl olacak göreceğiz. Bizim için saha daha önemli. Buna hazırlanacağız ama dediğim gibi maçın hakeminin isminden dolayı şu anda hepimizin soru işaretleri çok fazla.”

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