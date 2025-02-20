Okan Buruk: Kalitemizin altında kaldık

"DERBİNİN HAKEMİYLE İLGİLİ SORU İŞARETLERİMİZ ÇOK FAZLA"

Fenerbahçe derbisinin hakemiyle ilgili de konuşan Okan Buruk, derbi maçta görev alacak Slavko Vincic ile ilgili soru işaretleri olduğunu dile getirdi. Okan Buruk, sözlerini şöyle noktaladı:

“Hakem konusu çok fazla gündem oldu. Hakemin kim olacağını herkes biliyordu. Bununla ilgili toplantılar yapılacaktı. Bunlar olmadığı halde uzun süre önce belirlenmişti. Galatasaray camiasının korktuğu yerler var. Soru işaretleri var. Bunların ortadan kalkması gerekiyor. Tahkim kuruluna başvuru yaptık. Seçilen ismin büyük soru işaretleri var. Bunla ilgili nasıl olacak göreceğiz. Bizim için saha daha önemli. Buna hazırlanacağız ama dediğim gibi maçın hakeminin isminden dolayı şu anda hepimizin soru işaretleri çok fazla.”