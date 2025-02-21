Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Bingöl ve Siirt çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Yağışların; Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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İstanbul Yağmurlu 3° Ankara Kısmen Güneşli 0° İzmir Güneşli 7° Antalya Güneşli 11° Trabzon Karlı 3° Bursa Yağmurlu 0° Adana Parçalı bulutlu 11° Diyarbakır Güneşli 5° Gaziantep Güneşli 4° Ağrı Yağmurlu -7°

İSTANBUL HAFTANIN SON GÜNÜNE KARLA UYANDI

İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle yerler kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.

İstanbul'da haftanın son günü sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle yerler kısa sürede beyaza büründü.

Üsküdar meydanında sabah saatlerinde işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Kar yağışı etkisini arttırarak E-5 ve bağlantı yollarının karla kaplanmasına neden oldu. Sürücüler yoğun kar yağışı nedeniyle dörtlülerini yakarak yavaş ve kontrollü olarak seyretti.

İçerenköy'de karla kaplı yolda bir aracın yokuş çıkarken zorlanarak patinaj çektiği anlar kameraya yansıdı.

HAVA SICAKLIKLARI DOĞUDA 2 İLA 4 DERECE DÜŞÜYOR

Mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının; doğu kesimlerinde 2-4 derece azalması bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

Yağışların; Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.