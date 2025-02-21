ABD ile Ukrayna yenilenmiş maden anlaşması üzerinde müzakere ediyor | Dış Haberler

ABD ile Ukrayna yenilenmiş maden anlaşması üzerinde müzakere ediyor | Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz haftalarda, Ukrayna'nın sahip olduğu nadir madenler konusunda bir talepte bulunmuş ve Ukrayna'ya yapılan yardımlar karşılığında bu madenlerden istifade etmesi gerektiğini belirtmişti.

Donald Trump'ın talebi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından abartılı bulundu. Zelenskiy "ABD bize 67 milyar dolar silah yardımı; 31 milyar dolar da maddi yardımda bulundu. 500 milyar dolar üzerinden yürütülen konuşmalar ciddi değil. Ülkemi satamam." diyerek Trump'ın teklifini reddetti.

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TRUMP: ANLAŞMAYI CANLANDIRACAĞIM

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın teklifi reddettiğini doğrulayarak "Anlaşmamız vardı ancak vazgeçtiler." dedi.

Trump diğer yandan "Sanıyorum ki anlaşmayı canlandıracağım. Ne olacağını göreceğiz." diyerek, madenler üzerinde yeni bir anlaşma sağlanabileceğini işaret etti.

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ABD merkezli Axios haber ajansının ABD'li ve Ukraynalı yetkililere dayandırdığı bilgilere göre, maden anlaşmasının yenilenmiş hâli, iki ülke arasında müzakere edilmeye başlandı.

Yetkililer, anlaşma konusunda ilerleme olduğunu belirtirken, yenilenmiş anlaşma taslağının Ukrayna kanunlarına uyumu da sağlandı.

ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile Zelenskiy görüşmesi

Keith Kellogg ile Zelenskiy arasındaki görüşmede de madenler konusunun ele alındığı iddia edildi. Zelenskiy, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada görüşmenin verimli geçtiğini belirtirken, önemli detayların ele alındığını açıkladı.

Zelenskiy daha sonra yaptığı açıklamada ise "Kellogg ile olan görüşme Washington'la anlaşma konusunda umut veriyor. Sağlam bir anlaşmaya ihtiyacımız var. Konunun hızlı ve ihtiyatlı bir şekilde tamamlanması doğrultusunda talimat verdim." dedi.