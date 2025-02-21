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        Haberler Gündem 3. Sayfa SARI SERUM DEHŞETİ! Halk arasında "Atom" deniyor! Katil ile maktul aynı karede - SON HABERLER | Son dakika haberleri

        Dikkat! Halk arasında "Atom" deniyor! Katil ile maktul aynı karede!

        Afyonkarahisar'da, 38 yaşındaki Mehmet Gündoğan'ın, halk arasında "atom" diye tabir edilen ve soğuk algınlığı, grip gibi şikayetlerde kullanılan "sarı serum" bağlandıktan sonra fenalaşıp öldüğü iddia edilen kliniğin faaliyetleri Sağlık Bakanlığı kararıyla durduruldu. Gündoğan'ın, klinikte 'sarı serum' bağlandıktan sonra çekilen fotoğrafı yürekleri yaktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 07:39 Güncelleme: 21.02.2025 - 10:47
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        Halk arasında "Atom" deniyor! Katil ile maktul aynı karede!
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        Afyonkarahisar'da, mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmada çalışan ve umreye gitmek için hazırlık yapan, 7 ve 9 yaşlarında 2 erkek çocuk babası olan Mehmet Gündoğan (38), 12 Ocak'ta boğaz ağrısı şikayetiyle Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

        ÖZEL BİR KLİNİĞE GİTTİ

        DHA'daki habere göre burada reçeteyle yazılan ilaç ve spreyi alan Gündoğan, rahatsızlığı geçmeyince bu kez 13 Ocak'ta aynı şikayetle özel bir kliniğe başvurdu.

        'SARI SERUM' VERİLDİ İDDİASI

        İddiaya göre; burada Mehmet Gündoğan'a damar yolu açılarak, 'sarı serum' olarak bilinen serum verilmeye başlandı, 2 farklı serum da bağlanmak için hazırlandı.

        NEFES ALMASI 2. SERUMDAN SONRA ZORLAŞTI

        İkinci serumun bitmesine yakın nefes almakta güçlük çeken Gündoğan'ın durumu ağırlaştı. Klinikte görevli doktor ve çalışanların Gündoğan'a müdahalesi yetersiz kaldı.

        20 SAAT SONRA HAYATINI KAYBETTİ

        Mehmet Gündoğan, 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla çağrılan ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakıma alınan Gündoğan, 20 saat süren yaşam mücadelesini kaybetti.

        EŞİ, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

        Mehmet Gündoğan'ın eşi Songül Gündoğan (38), avukatı aracılığıyla olayın sorumlusu oldukları gerekçesiyle klinikteki doktor ve görevliler hakkında suç duyurusunda bulundu. Mehmet Gündoğan'ın cenazesi, 15 Ocak'ta merkeze bağlı Sülümenli beldesinde toprağa verildi.

        'SARI SERUM'LU FOTOĞRAF ORTAYA ÇIKTI

        Mehmet Gündoğan'ın, özel klinikte serum uygulanırken fotoğraf çektirdiği de ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı, Sağlık Bakanlığı'ndan kliniğe ilişkin soruşturma izin talebinde bulundu. Klinikten alınan başka bir 'sarı serum' örneği de incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        KLİNİĞİN FAALİYETLERİ DURDURULDU

        Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada, kliniğin faaliyetlerinin durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, "İl merkezi Selçuklu Mahallesi'nde faaliyet gösteren S.E.'ye ait özel muayenehanenin faaliyetleri Sağlık Bakanlığı'nın kararıyla durdurulmuştur. Sağlık Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü'nce Mehmet Gündoğan'ın vefatıyla ilgili olarak söz konusu muayenehane ve hekim hakkında gerekli tahkikatlar halen devam etmektedir" denildi.

        OTOPSİ RAPORU BEKLENİYOR

        Diğer yandan olayla ilgili soruşturma ve Mehmet Gündoğan'ın otopsi raporuna ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

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        #Mehmet Gündoğan
        #Son dakika haberler
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