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        Haberler Dünya Elon Musk, Arjantin Devlet Başkanının hediye ettiği "altın testere" ile sahnede şov yaptı | Dış Haberler

        Elon Musk, Arjantin Devlet Başkanının hediye ettiği "altın testere" ile sahnede şov yaptı

        ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın müttefiki Amerikalı milyarder Elon Musk, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei tarafından kendisine hediye edilen altından yapılmış elektrikli testere ile sahnede poz verdi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 21.02.2025 - 07:37 Güncelleme: 21.02.2025 - 07:37
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          ABD'de Washington yakınlarında gerçekleştirilen Muhafazakar Siyasi Eylem Komitesi (CPAC) 2025 Yıllık Toplantısı'na katılan Musk, sahnede adeta "şov" yaptı.

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          Konferansa katılan Arjantin Devlet Başkanı Milei tarafından kendisine hediye edilen altından yapılmış büyük bir elektrikli testere ile sahnede poz veren Musk, "Bu testere bürokrasi için" diye bağırdı.

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          Milei tarafından "ABD yönetimindeki bürokratik fazlalıkları kesmesi için kendisine hediye edilen" altın testere ile birçok kez poz veren Musk, katılımcılar tarafından büyük alkış topladı.

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          Güneş gözlüğüyle katıldığı konferansta yaptığı söyleşide federal hükümetteki kesintilere ve "usulsüzlüklere" değinen Musk, Trump'ın da desteğiyle birçok gereksiz harcamanın önüne geçtiklerini söyledi.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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