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        Haberler Yaşam Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yumurta yemekleri

        Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yumurta yemekleri

        Taste Atlas, dünyanın en çok beğenilen 100 yumurta yemeğini paylaştı. Kullanıcıların oyuyla belirlenen listede dört lezzetimiz yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2025 - 10:08 Güncelleme: 20.02.2025 - 10:16
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        • 1

          Geleneksel tariflerle otantik restoranların öne çıkarılması için içerik üreten Taste Atlas (Lezzet Atlası), kullanıcılarının oylarından yola çıkarak dünyanın en iyi yumurtalı tariflerini paylaştı. Listenin ilk sırasında Japon lezzeti yer aldı. Ajitsuke tamago adındaki ramen yumurta birinci olurken, listede Türkiye'den de lezzetler vardı.

        • 2

          Hem sağlıklı hem de pratik lezzetimiz ıspanaklı yumurta, listenin 5. sırasında yer aldı. Taste Atlas tarifi, "Öncelikle soğan ve sarımsak zeytinyağında sotelenir, ardından ıspanak ve pul biber eklenir. Daha sonra yumurtalar tavaya kırılır ve beyazları pişene kadar kısık ateşte bırakılır. Bu yemek sıcak olarak, tek başına ya da yanında çıtır ekmek ve yoğurtla servis edilir" cümleleriyle anlattı.

        • 3

          Lezzetiyle günün her öğünü tüketilebilen, "Soğanlı mı olur, soğansız mı?" tartışmasıyla uzun süre sosyal medya gündemini meşgul eden menemen, 10 sırada kendine yer buldu. Menemen için "Çoğu kişi çatal kullanmaz; bunun yerine ekmekle alarak bu lezzetli yemeği tüketmeyi tercih eder" denildi.

        • 4

          Ana malzemesi yumurta, un, süt ve tuz olan kaygana listeye 20. sıradan girdi.

          Lezzetimiz için "Bu malzemeler bir hamur haline getirilip tereyağında kızartılır ve ortaya omletle krep arasında bir lezzet çıkar. Kaygana, biber, beyaz peynir, domates, pastırma, hamsi, patlıcan, yeşil soğan, mantar gibi malzemelerle zenginleştirilebilir. Tatlı versiyonlarında ise bal eklenebilir" notları düşüldü.

        • 5

          Listenin 30. sırasında yer alan çılbır için, "Tarif, sarımsaklı yoğurtla kaplanmış poşe yumurta anlamına gelmektedir. Üzerine pul biber ve toz kırmızı biber serpilerek servis edilen bu lezzetli yemek, genellikle pide ekmeği eşliğinde sunulur" cümleleri kullanıldı.

        • 6

          Dünyanın en iyi 100 yumurtalı yemeği listesinin ilk 10'u şu şekilde:

          10- Türkiye, menemen

        • 7

          9- Tunus, şakşuka

        • 8

          8- Japonya, chawanmushi

        • 9

          7- ABD, eggs benedict

        • 10

          6- İspanya, tortilla de betanzos (İspanyol omleti)

        • 11

          5- Türkiye, ıspanaklı yumurta

        • 12

          4- Yunanistan, strapatsada

        • 13

          3- Çin, staka me ayga

        • 14

          2- Filipinler, tortang talong

        • 15

          1- Japonya, ajitsuke tamago (Ramen yumurta)

          *Görseller Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

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