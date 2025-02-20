Zam oranı enflasyonun altında kaldı

2024'ü, ortalama; 183 lirayla kapatan sinema biletlerinin ücreti, şubat ayıyla birlikte 200 lirayı aştı.

Bilet ücretleri, her ne kadar artmış olsa da önceki birkaç artıştaki gibi enflasyonun bir hayli üzerinde olmadı. Hatta bu kez enflasyonun altında bir zam yapıldı.

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Şöyle ki;

3 - 5 Ocak 2025 arasındaki hafta sonunda sinema biletlerinin ücretleri şöyleydi;

♦ Türk Filmleri... 180.99 TL

♦ Yabancı Filmler... 239.84 TL

ORTALAMASI... 210.41 TL

Bilet ücretleri şubat ayıyla birlikte artışa geçerken; 14 -16 Şubat arasındaki hafta sonunda ise rakamlar şöyleydi; ♦ Türk Filmleri... 194.99 TL ♦ Yabancı Filmler... 242.07 TL ORTALAMASI... 218.53 TL Ocak 2025'te enflasyon oranı % 5.3 olarak gerçekleşirken Türk - yabancı filmlerin ortalama bilet ücretlerindeki artış; % 3.8 oldu. Yıllık oranlara bakacak olursak bilet ücretlerine 2023 ve 202'te enflasyon oranının bir hayli, üstünde zam yapılmıştı. Bilet ücretlerinde durum böyle. Peki izleyici sayısında durum nedir? Ocak 2024'te; 8.362.815 bilet kesildi. Ocak 2025'te ise % 35.57 azalmayla 5.387.430 bilet kesildi. Göründüğü üzere, izleyici sayısı açısından durum hiç parlak değil.

14 - 16 Şubat arasındaki son hafta sonundaki izleyici sayılarına bakacak olursak; bir önceki hafta sonuna oranla % 30.8 daha fazla bilet kesildi. Gişelerde aslan payı yine Türk filmlerinin oldu. 16 Türk filmi için 323.293 (% 64.54) bilet kesilirken, 23 yabancı film için kesilen bilet sayısı; 143.062 (%35.46)

Gösterime geçtiğimiz hafta sonu giren Türk ve yabancı filmlerin açılış gişeleri, şöyle gerçekleşti; TÜRK FİLMLERİ • Aşk Sadece Bir An… 162.542 • C Takımı 2… 27.129 • Zeccac… 3.003 • Yarasaların İstilası: Değirmen… 641 TOPLAM... 193.315

'Sadece Bir An' YABANCI FİLMLER • Kaptan Amerika… 83.142 • Zatonya: Yeni Dünya… 16.524 • Bridget Jones… 8.317 • Kutup Köpekleri 2… 4.712 • Varlık… 1.183 • Emmanuelle… 752 TOPLAM... 114.630

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