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        Haberler Bilgi Yaşam Sağlıklı ve enerjik bir şekilde güne başlamak için bu gıdaları kahvaltı sofralarınızdan eksik etmeyin!

        Kahvaltıda hangi besinler tüketilmelidir?

        Günün en önemli öğesi, hiç şüphesiz, kahvaltıdır. Sağlıklı ve besleyici bir kahvaltı, günün geri kalanı boyunca enerjik ve zinde olmanızı sağlar. Peki, ideal bir kahvaltı için soframızda hangi besinler olmalıdır? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2025 - 08:30 Güncelleme: 20.02.2025 - 08:30
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        • 1

          Yoğun iş temposu veya uykuya karşı gelememe durumundan dolayı sabahları çoğu kişi iyi bir kahvaltı yapmak yerine ayaküstü atıştırmalıklarla geçiştiriyor. Peki kahvaltının günün geri kalanı boyunca bütün enerjinizi ve odaklanmanızı etkilediğini bilseniz ne yapardınız? İşte kahvaltınızda olması gereken gıdalar...

        • 2

          KAHVALTI SOFRALARINDA OLMASI GEREKEN SAĞLIKLI YİYECEKLER

          1. CEVİZ

          Ceviz, sağlıklı bir yaşam için birçok faydası bulunan bir kuruyemiştir ve kahvaltılarda sık sık tercih edilir. Ceviz, zengin bir protein, doymuş yağ, magnezyum, potasyum, fosfor, B vitamini, E vitamini ve antioksidan kaynağıdır. Ayrıca, kalp sağlığını destekler, beyin fonksiyonunu artırır, vücudun inflamasyonunu azaltır ve kanser riskini azaltmaya yardımcı olur. Lif ve yağ kaynağı olan cevizi sizler de kahvaltılarda tercih edebilirsiniz.

        • 3

          2. YULAF EZMESİ

          Yulaf ezmesi içerisinde beta-glukan adlı özgün lifler yer alır. Bu lif türü kolesterolün düşmesine destek verir. Yulaf ezmesindeki yağ asitleri bozulmalara karşı kalkan görevi üstlenir. Kan basıncının dengelenmesine imkan tanıyan yulaf ezmesi kalp sağlığına destek verir.

        • 4

          3. YUMURTA

          Yumurta protein bakımından en besleyici kahvaltılıktır. Yumurtayı farklı şekillerde hazırlayabilirsiniz; haşlanmış, çırpılmış, kızartılmış, rafadan ya da omlet. Yumurtanın beyazı daha sağlıklıdır. Ayrıca çırpılmış yumurtaya biraz zeytinyağı ve biraz da biber ekleyerek daha lezzetli hale getirebilirsiniz.

        • 5

          4. BAL VE FINDIK EZMESİ

          Doğal bal veya fındık ezmesi, kahvaltıda kullanabileceğiniz sağlıklı tatlandırıcılar arasında yer alır. İçerdikleri sağlıklı yağlar ve proteinlerle güne enerjik bir başlangıç yapmanızı desteklerler.

        • 6

          5. KAHVE VEYA ÇAY

          Kahvaltıdan sonra içeceğiniz bir fincan çay veya kahve, metabolizmanızı hızlandırabilir ve gün boyu enerjinizi korumanıza yardımcı olabilir. Ancak, şeker eklenmemiş şekilde tercih edilmelidir.

        • 7

          6. BİTKİ BAZLI SÜTLER

          Süt alternatifi olarak badem sütü, soya sütü, hindistan cevizi sütü gibi bitki bazlı sütler tercih edilebilir. D vitamini ile zenginleştirilmiş olanlarını tercih edebilirsiniz.

        • 8

          7. TAM BUĞDAY EKMEĞİ

          Tam buğday ekmeği, daha fazla lif içerir ve beyaz ekmekten daha sağlıklı bir seçenektir.

        • 9

          8. YOĞURT

          Kalsiyum yoğurt içerisinde bol miktarda yer alır. Potasyum, fosfor, lif açısından zengin olan yoğurt kahvaltılarda tercih edilebilir. A, E ve B vitaminleri açısından bir hayli zengindir.

        • 10

          9. PEYNİR

          Kalsiyum, protein ve B vitaminleri bakımından zengin olan peynirde yer alan A, D, K vitaminleri ve çinko kemik sağlığına katkıda bulunur. Özellikle az tuzlu beyaz peynir veya kaşar peyniri, sağlıklı bir kahvaltının başlıca unsurlarındandır.

        • 11

          10. KURU HURMA

          Kuru hurma, çok sayıda sağlıklı besin değerine sahip bir meyvedir. Kuru hurma, yüksek miktarda fruktoz, glikoz, potasyum, magnezyum, demir, bakır ve B vitamini gibi önemli makro ve mikro besinler içerir. Ayrıca antioksidanlar ve lifler de bulunur. Kuru hurma, kalp sağlığı için faydalıdır. İçeriğinde bulunan potasyum, kalp ritminde dengenin korunmasına yardımcı olur ve kalp hastalıklarının riskini azaltır. Aynı zamanda magnezyum ve demir de kalp sağlığını destekler. Protein alınacak besinler arasında da kuru hurmalar gösterilir.

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