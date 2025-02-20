10. KURU HURMA

Kuru hurma, çok sayıda sağlıklı besin değerine sahip bir meyvedir. Kuru hurma, yüksek miktarda fruktoz, glikoz, potasyum, magnezyum, demir, bakır ve B vitamini gibi önemli makro ve mikro besinler içerir. Ayrıca antioksidanlar ve lifler de bulunur. Kuru hurma, kalp sağlığı için faydalıdır. İçeriğinde bulunan potasyum, kalp ritminde dengenin korunmasına yardımcı olur ve kalp hastalıklarının riskini azaltır. Aynı zamanda magnezyum ve demir de kalp sağlığını destekler. Protein alınacak besinler arasında da kuru hurmalar gösterilir.