Honda'dan Türkiye'de üretim açıklaması!

Şubat ayı içerisinde özellikle motosikletleri etkileyen bir vergilendirme dilimi değişimi gerçekleşti. Bu sebeple 2025 yılı itibarıyla ithal motosikletlerde çok ciddi bir fiyat artışı yaşanması da söz konusu oldu. Bazı markalar bunu direkt olarak satış fiyatlarına yansıtmayı tercih ederken bazıları ise vergilendirme yürürlüğe girmeden önce gümrükten çekebildiği araçları olduğu için kademeli olarak fiyatlarında artışa gidiyor.

Özellikle scooter segmentinde Türkiye’de üretim yapan firmalar bu ithalat vergisinde bir miktar daha avantajlı hale gelirken, bu yeni kanun sonrası motosiklet sektörü de önemli bir yerli üretim atılımı olması beklentisi içerisindeydi. Japon üretici Honda da 2025 yılına yeni model tanıtımlarıyla hızlı girerken, Türkiye’de üretim için de önemli bir açıklama geldi.

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“FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARIMIZI TAMAMLAMAK ÜZEREYİZ”

Markanın satış rakamlarıyla dikkatleri üzerine çeken modeli PCX’in 2025 model yılı Türkiye lansmanında gelen bir soru üzerine Türkiye’de üretim için fizibilite çalışmalarını tamamlamak üzere olduklarını belirten Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, “Motosiklet pazarının geldiği yer küçümsenecek bir yer değil. Bizim hedefimiz bu ülkede sağlıklı bir motosiklet pazarı oluşturabilmek. Bildiğiniz gibi Şubat 2025 itibarıyla yeni gümrük gözetim vergisi devreye alındı ve yüzde 400’e varan bir artış söz konusu. Biz de ithalatçı bir firma olarak Türkiye’de avantajlı bir konuma gelebilmek için üretim için fizibilite çalışmalarına bir süre önce başlamıştık.

Hangi model hangi kapasiteyle üretilecek, önümüzdeki dönemde konuşacağız. Marka olarak, 100 birimlik işin 60 birimini planlamaya ayırıyoruz. Çok uzun sürmeyen bir süre içerisinde bu çalışmalar bitecek ve üretim için kararımızı verip, açıklayacağız. Bir veya iki ay içerisinde bu çalışmalarımızı tamamlayıp resmi açıklamayı yapmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

EGE BÖLGESİ TERCİH EDİLEBİLİR

Japon devinin Türkiye'de üretim için hangi şehri tercih edebileceği konusunda resmi bir açıklama henüz gelmezken, kulislerde tıpkı Çinli otomobil devi BYD'de olduğu gibi Ege Bölgesinin tercih edilebileceği konuşuluyor. Bu aşamada hem lojistik hem de sanayileşme açısından önemli konumu sebebiyle Manisa veya İzmir'in tercih edilebileceği bize gelen bilgiler arasında yer alıyor.

YENİ MODEL PCX LANSMANA ÖZEL FİYATLA NİSANA KADAR ZAMSIZ Vergilendirme dilimindeki değişimden ötürü ithal olarak Türkiye'de satışı gerçekleştirilen motosikletlerin fiyatları ciddi oranda yükselirken, Honda Türkiye'de lansmanını gerçekleştirdiği 2025 PCX'de özel bir fiyat ile tüketicisiyle buluştuğunu da duyurdu. Standart versiyonu 185 bin TL'den başlayacak olan 2025 model PCX'lerin DX versiyonunun fiyatı ise 200 bin TL olarak belirlenmiş. Marka, 2025 Şubat ayında yürürlüğe giren yeni ithalat vergileri öncesi gümrükten çekebildikleri ürünler olduğunu vurgularken, bu sebeple satış fiyatlarına bu vergileri tamamen yansıtmadıklarını belirtti. Ancak nisan ayı sonrasında fiyatların yeniden güncellenebileceği belirtiliyor. Bu süreçte markanın yaklaşık 10 bin adetlik bir satış hedefi de bulunuyor. SATIŞLARDA YÜZDE 15 GERİLEME BEKLENİYOR Vergilendirmede olan değişme sonrası motosiklet fiyatlarında artış yaşandığını ve bunun pazarı etkileyip etkilemeyeceği konusunda gelen bir soru üzerine, marka yetkilileri, "Pazarın çok büyük çoğunluğunun scooter olduğunu düşününce ve bunun büyük oranının da ithal olduğunu düşününce, pazar araştırmalarımız devam ediyor ancak yüzde 15-20 seviyesinde gerileme bekliyoruz Honda olarak... Ancak elbette kesin bir şey söylemek için erken. Motosiklete olan talepte bir gerileme söz konusu değil, talep her geçen gün artıyor ancak fiyat artışı sebepli düşüş yaşanmasını olası olarak görüyoruz pazarda" ifadelerini kullandı. REKLAM PCX'TE NELER DEĞİŞTİ 2025 model yılı Honda PCX'e dışarıdan bakıldığında dahi model tasarımından itibaren farklılıklar olduğunu gözler önüne seriyor. Bir önceki neslinde daha yuvarlak hatlara sahip olan PCX, yenilenen versiyonu ile bir miktar daha agresif gözüken ön yüze sahip olmuş, çekik gözlere benzetilen ön far yapısı biraz daha yukarıya doğru uzatılarak tasarıma şık bir detay olarak eklenmiş. Bununla birlikte en önemli özellikleri şehir içi kullanım kolaylığı ve düşük tüketim verilerini de korumaya devam ediyor. PCX'in fabrika verisi yakıt tüketim verisi 2,1 litre seviyelerinde. YENİ TEKNOLOJİLERE SAHİP OLDU Yenilenerek, Euro 5+ normlarına uygun olarak Türkiye pazarına giriş yapan scooter modeli PCX, 9,2 kW'lik güce ve 11.7 NM'lik tork değerine sahip. Bununla birlikte özellikde DX versiyonunda yeni PCX birçok yenilikle karşımıza çıktı. Sınıfında fark yaratabilecek önemli teknolojileri 2025 yılında edinen PCX, daha üst sınıf motosikletlerde görmeye alıştığımız, inçlik TFT renkli bir ekrana sahip oldu. Bu ekrana markanın özel uygulaması ile akıllı telefonlar da bağlanabilirken, böylece navigasyon, telefon konuşmaları gibi özellikleri de ekran üzerinden kullanma imkanı sunuluyor. Sol elin altında bulunan kontrol düğmesi ile ekrandaki ayarlar değiştirilebilirken kullanım kolaylığı ve konforu da beraberinde getiriyor.

ARTIK ARKA FREN DİSK OLDU PCX'in aldığı en büyük eleştirilerden bir tanesi arka frenin halen kampana olmasıydı. 2025 yılında gelen en büyük değişimlerden bir tanesi de bul oldu. Modelin DX versiyonunda arka tekerleğe frenlemeyi artık 220 mm çapındaki disk ile sağlayacak. Ön tekerlekte ABS'yi bir süredir sunan marka buna karşın arkada ABS'ye sahip değil. Bununla birlikte arka taraftaki 95 mm'lik harici depolu çift amortisör de hem frenlemeye hem de konfora katkıda bulunuyor. Bunlara ek olarak markanın Honda Tork Kontrol Sistemi (çekiş kontrol sistemi) de bu motosiklette yer alarak güvenliği de üst seviyeye çıkartıyor.