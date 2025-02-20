TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan yurt dışına çıkış yasağıyla birlikte adli kontrol kararı verildi. Turan ve Aras'ın ifadeleri şöyle...
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras, dernek genel kurulundaki konuşmalarında kullandıkları ifadelere ilişkin başlatılan soruşturmada yurtdışına çıkış yasağıyla ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
"KONUŞMAMIN ANA TEMASI EKONOMİYDİ"
TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras, Sulh Ceza Hakimliği’ndeki ifadesinde, bir bankanın yönetim kurulu başkanı olduğunu ve aylık ortalama gelirinin de 900 bin TL olduğunu söyledi.
"TOPLUMUN HASSASİYETLERİNİ DİLE GETİRDİM"
Konuşma metninin ana temasında ekonomiye yönelik açıklamalar olduğunu kaydederek, “Konuşmamın ana teması Türkiye ekonomisinin daha ileriye gitmesi için neler yapmamız gerektiğine konusunda bir metindir. Eğitim dili, hukuk üstünlüğü, ekonomide alınması gereken tedbirler, ülkemizin kalkınması için kadın hakları, girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve bir çok ekonomik konularda ve finansal konularda Türkiye’nin önünün açılması için bir takım örnekler vererek toplumun genel olarak hassasiyetini dile getirmeye çalıştım.
"YANILTICI BİR BİLGİ VERMEDİM"
Konuşmada kamuoyunu yanıltıcı herhangi bir bilgiyi vermedim. Bütün yaklaşım ve anlatımların ekonomiye etkilerinin yorumlanması şeklindedir. Türkiye’nin yatırım ortamının geliştirilmesi amacına yönelik bu konuşmaları yaptım. 40 yıldır adresim ve işim herkesçe bilinmektedir.
"TÜRK EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYAMAYA ÇALIŞIYORUZ"
33 yıldır aynı evdeyim, 38 yıldır aynı işte çalışıyorum. Uluslararası bir bankanın QNB’nin yönetim kurulu başkanıyım. 15 yıldır yönetim kurulu başkanıyım. Bankanın kuruluşundan beri çalışıyorum, 70 yaşındayım, bu bankanın başında olduğum için yurtdışıyla temaslarım oldukça yoğundur. Başta Katar olmak üzere birçok ülkeye gidiyorum. Bankamızla 15 bin kişi çalışmaktadır. Türk ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Yurtdışına çıkış yasağının tarafıma uygulanmamasını arz ederim” dedi.
"80'E YAKIN ÜLKEYE İHRACAT YAPMAKTAYIZ"
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan kimlik tespiti sırasında makine mühendisi olduğunu ve aylık ortalama gelirinin 1 milyon TL'yi bulduğunu söyledi. Yurt dışına yoğun ihracat yaptığını belirten Turan, “Şirketim yatırım sektöründedir ve 80’e yakın ülkeye ihracat yapmaktayız.
"TİCARET BAKANIYLA YURTDIŞI SEYAHATİM VAR"
Yoğun yurtdışı seyahatlerim olmaktadır. Ticaret bakanımız ile yurtdışına gidiyorum. Mart ve nisan ayında Çin ve Amerika seyahatlerimiz olacaktır. Yapay zeka ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Orada da Türk girişimcilere bir araya getirmeye çalışıyoruz. Adresim bellidir, iş insanıyım, yurtdışına çıkış yasağı talebinin reddine karar verilmesini talep ederim.” şeklinde konuştu.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararında savcının sevk yazısına değindi. Sevk yazısında, şüphelilerin yalnızca basın yoluyla bilgi sahibi oldukları ve içeriği itibariyle herhangi bir bilgilerinin olmadığı olaylara açıklamalarda bulunduğu iddia edilirken, yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı dezenformasyon içerikli beyanlarda bulundukları ileri sürüldü.
YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI VERİLDİ
Ayrıca yazıda, “sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgileri kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yaydıkları ve üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli şüphe, delil ve somut olgular vardır” ifadeleri de kullanıldı. Sevk yazısına dayanan Sulh Ceza Hakimliği itiraz yolunun açık olduğunu belirterek Aras ve Turan’ın, yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.