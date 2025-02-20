Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı uyarısı! İstanbul ve bu bölgelere uyarılar
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu Bölgesi kar yağışlı olacak. Kar yağışının İstanbul, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun güneyinde kuvvetli olması bekleniyor. Mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların 2 ila 4 derece daha düşeceği tahmin ediliyor. Diğer yandan Marmara, kıyı Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da kuvvetli poyraz etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının yurt genelinde 2-4 derece azalması bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI
Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Sinop çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İSTANBUL BOĞAZI GEMİ GEÇİŞİNE KAPATILDI
İstanbul'da kar yağışı sabah saatlerinde bazı bölgelerde yeniden etkili olmaya başladı.
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da dün sabah saatlerinde aralıklı başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kar yağışı nedeniyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'lara ulaştı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüler zor anlar yaşadı. Gece saatlerinde etkisini kaybeden kar yağışı sabah İstanbul'un bazı bölgelerinde yeniden yağmaya başladı. Gaziosmanpaşa ve Bağcılar'da da kar yağışı sabah saatlerinde yeniden etkili olmaya başladı.
İSTANBUL'A KAR BÖYLE GELDİ
İstanbul’da 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışında bulutların ilk geliş anı ve kar yağışının başlaması bir vatandaş tarafından zaman atlamalı (time lapse) tekniğiyle kaydedildi.
Yapılan son değerlendirmelerin ardından kent genelinde aralıklarla etkili olması beklenen kar yağışı dün sabah başlamıştı. Kısa süreli yağışlar etrafı beyazlattı. Bir vatandaş tarafından kar bulutlarının geliş anı zaman atlamalı (time lapse) tekniğiyle kaydedildi. Görüntülerde, saniyeler içerisinde açık olan havanın kar bulutlarıyla deniz üzerinde ve karada etrafı kaplamasıyla kar yağışının başlaması yer aldı.