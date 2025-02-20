Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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İstanbul Parçalı Bulutlu 4° Ankara Kısmen Güneşli 1° İzmir Güneşli 8° Antalya Güneşli 11° Trabzon Karla karışık yağmurlu 3° Bursa Kısmen Güneşli 1° Adana Kısmen Güneşli 14° Diyarbakır Yağmurlu 5° Gaziantep Parçalı Bulutlu 7° Ağrı Karlı -3°

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının yurt genelinde 2-4 derece azalması bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Sinop çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL BOĞAZI GEMİ GEÇİŞİNE KAPATILDI

İstanbul'da kar yağışı sabah saatlerinde bazı bölgelerde yeniden etkili olmaya başladı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da dün sabah saatlerinde aralıklı başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kar yağışı nedeniyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'lara ulaştı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüler zor anlar yaşadı. Gece saatlerinde etkisini kaybeden kar yağışı sabah İstanbul'un bazı bölgelerinde yeniden yağmaya başladı. Gaziosmanpaşa ve Bağcılar'da da kar yağışı sabah saatlerinde yeniden etkili olmaya başladı.

İSTANBUL'A KAR BÖYLE GELDİ İstanbul’da 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışında bulutların ilk geliş anı ve kar yağışının başlaması bir vatandaş tarafından zaman atlamalı (time lapse) tekniğiyle kaydedildi. Yapılan son değerlendirmelerin ardından kent genelinde aralıklarla etkili olması beklenen kar yağışı dün sabah başlamıştı. Kısa süreli yağışlar etrafı beyazlattı. Bir vatandaş tarafından kar bulutlarının geliş anı zaman atlamalı (time lapse) tekniğiyle kaydedildi. Görüntülerde, saniyeler içerisinde açık olan havanın kar bulutlarıyla deniz üzerinde ve karada etrafı kaplamasıyla kar yağışının başlaması yer aldı.