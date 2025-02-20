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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Selma Yalçın kelebek misali bir hafta özgür kalabildi | Son dakika haberleri

        Kelebek misali... Bir haftalık özgürlük!

        Ankara'da, bir hafta önce 40 yaşındaki eşi İsmail Kara'dan boşanan, yeni bir hayat kurmak için ev tutan 39 yaşındaki Selma Yalçın, Kara tarafından bıçaklanarak katledildi. Selma'nın babası Recep Yalçın, "Çocuğuma ev tuttum. Bir hafta olmadan, eşyalarını açmadan çocuğumu öldürdü. Kendini öldürseydi. Benim çocuğumdan ne istedi" diye gözyaşına boğuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 09:05 Güncelleme: 20.02.2025 - 09:48
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        Kelebek misali... Bir haftalık özgürlük!
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        Başkent'te, İsmail Kara (40), önceki gün akşam saatlerinde, bir hafta önce boşandığı Selma Yalçın'ın (39) yeni taşındığı evine gitti. İsmail Kara, çıkan tartışmada Selma Yalçın'ın bıçaklayarak kaçtı.

        SELMA'YI YENİ EVİNDE KATLETTİ

        Selma Yalçın'ı öldüren İsmail Kara.
        Selma Yalçın'ı öldüren İsmail Kara.

        DHA'daki habere göre çağrılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Selma Yalçın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Selma Yalçın'ın cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

        YÜREĞİ KAVRULAN BABA: YAKIŞMADI KIZIM

        Ahi Mesud Söğüt Camii'ndeki cenazede güçlükle ayakta duran baba Recep Yalçın, "Yakışmadı kızım" diyerek gözyaşı döktü. Namazın ardından Yalçın'ın cenazesi, Elvankent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        "EŞYALARINI AÇMADAN ÇOCUĞUMU ÖLDÜRDÜ"

        Selma Yalçın'ın babası Recep Yalçın, kızının kendisine yeni bir hayat kurmaya çalıştığını söyleyerek, "Çocuğuma ev tuttum. 1 hafta olmadan eşyalarını açmadan çocuğumu öldürdü. Kendini öldürseydi. Benim çocuğumdan ne istedi? Benim çocuğum sana ne yaptı? Kendin ettin, kendin buldun; kendin batırdın.

        "KUMAR OYNADI 4 MİLYON LİRA VERDİ"

        Kumar oynadı, 4 milyon para verdi. Çocuğuma iftiralar attı. Allah'ından bulsun. Devletime güveniyorum, devletim onu dışarı çıkarmayacak. İnşallah cenazesi çıkacak" dedi. Recep Yalçın, kızının yeni taşındığı ev için aldığı eşyaların dün geldiğini ve henüz ambalajlarını bile açmadığını söyledi.

        SELMA'YA ŞİDDET UYGULAMIŞ

        Diğer yandan İsmail Kara'nın evli oldukları dönemde sanal kumar oynadığı, borcu nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı Selma Yalçın'a şiddet uyguladığı iddia edildi.

        11 ŞUBAT'TA BOŞANMIŞTI

        Yalçın'ın bu yüzden evden ayrıldığı ve boşanma davası açtığı belirtildi. İsmail Kara'nın, bir daha kumar oynayamayacağını söyleyerek eşini ikna ettiği ancak tekrar kumar oynamaya devam ettiği ve Selma Yalçın'ın 2 çocuğunu alarak evden ayrıldığı ve 11 Şubat'ta çiftin boşandığı öğrenildi.

        Öte yandan olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan İsmail Kara, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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        #Selma Yalçın
        #Son dakika haberler
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